ΙΝΤΕΡΤΕΚ:-Συγκροτήθηκε-σε-σώμα-το-διοικητικό-συμβούλιο

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΕΡΤΕΚ σε συνέχεια της εκλογής νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 2ας Σεπτεμβρίου 2025, η οποία εξέλεξε επτά (7) μέλη του Δ.Σ. και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.

Το Δ.Σ της Εταιρείας κατά την από 02.09.2025 συνεδρίασή του συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Ηλίας Γεωργαντάς, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος, Σπύρος Γιαμάς, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Κωνσταντίνος Ζιώγας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Αναπληρωτής Προέδρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, Αθανάσιος Παραλόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μάνθα Βαρελά, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αθανάσιος Κατσίκας, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μαρίκα Ρέλλα, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχόμενη από την εκλογή του και έως τις 02/09/2030, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το έτος 2030, και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 85 παρ. 1 του ν. 4548/2018.