ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον Μυστακίδη – Σήμερα η συνάντηση των δύο πλευρών

Συνάντηση με εκπροσώπους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα έχει σήμερα Τρίτη, η πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη με αντικείμενο την εξαγορά της ομάδας μπάσκετ της Θεσσαλονίκης.

Συνάντηση με εκπροσώπους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα έχει σήμερα Τρίτη, η πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη με αντικείμενο το ενδεχόμενο εξαγοράς της ομάδας μπάσκετ της Θεσσαλονίκης.

Ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ, Θανάσης Χατζόπουλος έδωσε σήμερα διευκρινίσεις για το ζήτημα που προέκυψε, μετά το χθεσινό αίτημα που δέχτηκε από τον επιχειρηματία, με αντικείμενο συζήτησης την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όπου επιβεβαίωσε την σημερινή συνάντηση με εκπρόσωπο του Μυστακίδη.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, είχε κάνει πρόταση για την κατασκευή της Νέας Τούμπας τον Ιούλιο.

Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr