Κεφαλογιάννη-για-Δούκα:-Αντί-να-αναλάβει-τις-ευθύνες-που-του-αναλογούν-για-τα-γκράφιτι-κατά-του-Ισραήλ,-κάνει-φτηνή-προπαγάνδα

Δριμεία κριτική στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για την απάντηση που έδωσε μετά από επιστολή της για τα γκράφιτι κατά του Ισραήλ και Ισραηλινών ασκεί η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, με σημερινή ανακοίνωσή της.

Η κυρία Κεφαλογιάννη κάνει λόγο για «δυσάρεστη έκπληξη» μετά τον «αντιθεσμικό τόνο και τον απρεπή τρόπο» του κ. Δούκα καταλογίζοντας του ότι «δεν τολμά να απαντήσει στην ουσία του ζητήματος».

Αφού σημειώνει, δε, ότι η επιστολή της αφορούσε «ένα σοβαρό θέμα, που πλήττει την εικόνα της πρωτεύουσας» και «έκλεινε με δύο ξεκάθαρες θέσεις: την ανάγκη συνεργασίας και τον κοινό στόχο μιας ασφαλούς, δημοκρατικής και φιλόξενης Αθήνας», σημειώνει για τον δήμαρχο Αθηναίων ότι «αρκείται σε διαρκείς συγκρούσεις, μακριά από τα καθήκοντα του. Αντί να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, αποφάσισε την φτηνή προπαγάνδα, που δεν συνάδει με τη σοβαρότητα που απαιτεί ο θεσμικός του ρόλος».

«Η Αθήνα δεν μπορεί να γίνει πόλη φόβου και υβριστικών συνθημάτων. Δεν πρέπει να ταυτιστεί με τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και τη μισαλλοδοξία. Οφείλει να είναι και να παραμείνει μια ανοιχτή, ασφαλής και δημοκρατική πόλη που σέβεται τους επισκέπτες της και τις αξίες της χώρας μας. Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας» καταλήγει στη δήλωσή της η υπουργός Τουρισμού

Όλη η ανακοίνωση της υπουργού Τουρισμού για τον Χάρη Δούκα

Καμμιά απάντηση για την Αθήνα

Η απάντηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δημάρχου Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη. Όχι μόνο για τον πρωτοφανή αντιθεσμικό τόνο και τον απρεπή τρόπο, αλλά κυρίως γιατί δεν τολμά να απαντήσει στην ουσία του ζητήματος.

Η επιστολή μας αφορούσε ένα σοβαρό θέμα, που πλήττει την εικόνα της πρωτεύουσας. Και έκλεινε με δύο ξεκάθαρες θέσεις: την ανάγκη συνεργασίας και τον κοινό στόχο μιας ασφαλούς, δημοκρατικής και φιλόξενης Αθήνας. Δυστυχώς, ο κ. Δούκας αρνήθηκε και τα δύο. Γιατί πολύ απλά φαίνεται ότι δεν τον αφορά ούτε το πρόβλημα, ούτε η λύση του.

Αντίθετα, αρκείται σε διαρκείς συγκρούσεις, μακριά από τα καθήκοντα του. Αντί να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, αποφάσισε την φτηνή προπαγάνδα, που δεν συνάδει με τη σοβαρότητα που απαιτεί ο θεσμικός του ρόλος.

Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Η Αθήνα δεν μπορεί να γίνει πόλη φόβου και υβριστικών συνθημάτων. Δεν πρέπει να ταυτιστεί με τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και τη μισαλλοδοξία.

Οφείλει να είναι και να παραμείνει μια ανοιχτή, ασφαλής και δημοκρατική πόλη που σέβεται τους επισκέπτες της και τις αξίες της χώρας μας.

Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας.

Τι υποστήριξε ο Χάρης Δούκας

Στην απάντησή του στην πρώτη επιστολή της υπουργού Τουρισμού, ο δήμαρχος Αθηναίων υποστήριζε ότι το υπουργείο Τουρισμού «θυμήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση τα γκράφιτι και το Ισραήλ ότι ταυτίζεται με τις απόψεις του πρέσβη του Ισραήλ και παρέθεσε φωτογραφίες με συνεργεία του δήμου Αθηναίων να σβήνουν τα συνθήματα και τα γκράφιτι.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

«Άλλο ένα Υπουργείο συμμετέχει στο κυβερνητικό μέτωπο κατά του δήμου της Αθήνας.

Σήμερα το απόγευμα με μεγάλη καθυστέρηση το Υπουργείο Τουρισμού θυμήθηκε τα γκράφιτι και το Ισραήλ, ταυτιζόμενο πλήρως με τις απόψεις του πρέσβη του Ισραήλ.

Καλοδεχούμενες και άλλες επιθέσεις των Υπουργείων τώρα που “γυρίζει”.

ΥΓ. Στις εικόνες μπορείτε να δείτε την επιστολή του Υπουργείου Τουρισμού και τις φωτογραφίες που αποδεικνύουν τη συστηματική δουλειά που κάνει η Διεύθυνση Καθαριότητας για τον καθαρισμό των τοίχων και των μνημείων της Αθήνας».

Η πρώτη επιστολή της Όλγας Κεφαλογιάννη

Η υπουργός Τουρισμού απέστειλε επιστολή προς τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, με την οποία του ζητάει να καθαρίσει τους δρόμους της πρωτεύουσας από τα υβριστικά γκράφιτι κατά των Ισραηλινών.

Η κ. Κεφαλογιάννη εκφράζει την έντονη ανησυχία της σχετικά με την αρνητική εικόνα που μπορεί να διαμορφωθεί στο εξωτερικό για την πρωτεύουσα της χώρας, λόγω των εκτεταμένων υβριστικών και απειλητικών γκράφιτι κατά του Ισραήλ και των Ισραηλινών πολιτών.

Τονίζει δε ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο «να υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές πρωτοβουλίες» εκ μέρους του κ. Δούκα προκειμένου να προστατευτεί η εικόνα της πόλης και να διασφαλιστεί ότι η Αθήνα παραμένει μια ασφαλής και φιλόξενη πρωτεύουσα.

Η υπουργός Τουρισμού επισημαίνει προς τον δήμαρχο Αθηναίων ότι η εικόνα της πρωτεύουσας θα πρέπει να αντανακλάται στις αξίες της φιλοξενίας και του σεβασμού που χαρακτηρίζουν την Ελλάδα και τους Έλληνες, χωρίς να αφήνει χώρο σε φαινόμενα ρατσισμού, αντισημιτισμού και μισαλλοδοξίας.

Υπογραμμίζει, επίσης, ότι ο καθένας και η καθεμία, από τη θέση που του αναλογεί, πρέπει να διασφαλίσει το αίσθημα ασφάλειας και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επισκεπτών της πόλης.