Κυρανάκης:-Ποινές-και-απολύσεις-σε-περιπτώσεις-σοβαρών-παραβιάσεων-στον-ΟΣΕ,-εγκαταστάθηκε-σύστημα-αυτόματης-πέδησης-σε-100-αμαξοστοιχίες

Για τις αλλαγές στον σιδηρόδρομο και τις αστικές συγκοινωνίες μίλησε ο υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης ο οποίος αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του ΟΣΕ και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών ασφαλείας, καθώς επίσης στην καθιέρωση της 24ωρης λειτουργίας του μετρό κάθε Σάββατο και την εγκατάσταση «έξυπνων» καμερών στους δρόμους.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός τόνισε πως η νέα εταιρεία διαθέτει «το πιο ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο στο Δημόσιο» και ήδη 250 Έλληνες που εργάζονται σε ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να επιστρέψουν, προσφέροντας τεχνογνωσία και αλλαγή νοοτροπίας.

Σημείωσε πως «ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης πέδησης σε 100 αμαξοστοιχίες, ενώ έχουν γίνει οι απαραίτητες δοκιμές στους έξι τύπους μηχανών του στόλου. Σύντομα θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των μηχανοδηγών, ώστε το σύστημα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία, αποτρέποντας παραβιάσεις σημάτων και σύγκρουση τρένων» και πρόσθεσε ότι «παράλληλα εγκαταστάθηκε το σύστημα ακριβούς εντοπισμού σε όλο το δίκτυο, με ακρίβεια κάτω των 5 εκατοστών».

«Ο νέος οργανισμός είναι ο πρώτος στο Δημόσιο όπου αίρεται η μονιμότητα. Οι εργαζόμενοι θα αξιολογούνται σε πραγματικό χρόνο, με αυστηρές ποινές και απολύσεις σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων. Προβλέπεται επίσης η καθιέρωση ψυχομετρικών τεστ για όσους κατέχουν καθήκοντα ασφαλείας, σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ», είπε ο κ. Κυρανάκης.

24ωρο μετρό και ψηφιακές κάμερες στους δρόμους

«Από τις 13 Σεπτεμβρίου ξεκινά η 24ωρη λειτουργία του μετρό κάθε Σάββατο, συνοδευόμενη από ενισχυμένα δρομολόγια λεωφορείων και τραμ. Στόχος είναι η ασφαλής μετακίνηση της νεολαίας τις βραδινές ώρες. Την ίδια ώρα εντείνονται οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με νέα «μπλόκα» και αυστηρότερες ποινές στον ΚΟΚ», είπε ο υπουργός.

«Μέχρι τα Χριστούγεννα θα τοποθετούνται σταδιακά νέες κάμερες σε κεντρικούς άξονες, που θα καταγράφουν παραβάσεις όπως υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση ζώνης ή κινητό στο τιμόνι. Οι κλήσεις θα εκδίδονται ψηφιακά και θα αποστέλλονται στον πολίτη μέσω της πλατφόρμας gov.gr.», ανέφερε επίσης.