Κόντρα Δούκα – Κεφαλογιάννη για τα αντι-ισραηλινά γκράφιτι στην Αθήνα

Συνεχίζεται η κόντρα του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα με την κυβέρνηση για τα γκράφιτι κατά του Ισραήλ σε τοίχους της Αθήνας, με νέο μέτωπο να ανοίγει με την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η κυρία Κεφαλογιάννη έστειλε στον κ. Δούκα επιστολή της με την οποία εκφράζει την ανησυχία της για τα «εκτεταμένα υβριστικά και απειλητικά γκράφιτι που παρατηρούνται σε τοίχους της Αθήνας με μηνύματα κατά του Ισραήλ και Ισραηλινών πολιτών» σημειώνοντας «την αρνητική εικόνα που μπορεί να διαμορφωθεί στο εξωτερικό για την πρωτεύουσα της χώρας».

Τονίζει, δε, ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο «να υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές πρωτοβουλίες» εκ μέρους του κ. Δούκα προκειμένου να προστατευτεί η εικόνα της πόλης και να διασφαλιστεί ότι «η Αθήνα παραμένει μια ασφαλής και φιλόξενη πρωτεύουσα».

Δούκας: Το υπουργείο Τουρισμού ταυτίζεται πλήρως με τις απόψεις του πρέσβη του Ισραήλ

Ο δήμαρχος Αθηναίων ανήρτησε χτες, Δευτέρα, την επιστολή της υπουργού Τουρισμού, απαντώντας:

«Άλλο ένα Υπουργείο συμμετέχει στο κυβερνητικό μέτωπο κατά του δήμου της Αθήνας. Σήμερα το απόγευμα με μεγάλη καθυστέρηση το Υπουργείο Τουρισμού θυμήθηκε τα γκράφιτι και το Ισραήλ, ταυτιζόμενο πλήρως με τις απόψεις του πρέσβη του Ισραήλ. Καλοδεχούμενες και άλλες επιθέσεις των Υπουργείων τώρα που “γυρίζει”.

ΥΓ. Στις εικόνες μπορείτε να δείτε την επιστολή του Υπουργείου Τουρισμού και τις φωτογραφίες που αποδεικνύουν τη συστηματική δουλειά που κάνει η Διεύθυνση Καθαριότητας για τον καθαρισμό των τοίχων και των μνημείων της Αθήνας».

Κεφαλογιάννη: Φθηνή προπαγάνδα από τον Δούκα – Η Αθήνα δεν μπορεί να γίνει πόλη φόβου και υβριστικών συνθημάτων

Αντιστοίχως, σήμερα, Τρίτη η κυρία Κεφαλογιάννη του απάντησε:

«Καμιά απάντηση για την Αθήνα. Η απάντηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δημάρχου Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη. Όχι μόνο για τον πρωτοφανή αντιθεσμικό τόνο και τον απρεπή τρόπο, αλλά κυρίως γιατί δεν τολμά να απαντήσει στην ουσία του ζητήματος.

Η επιστολή μας αφορούσε ένα σοβαρό θέμα, που πλήττει την εικόνα της πρωτεύουσας. Και έκλεινε με δύο ξεκάθαρες θέσεις: την ανάγκη συνεργασίας και τον κοινό στόχο μιας ασφαλούς, δημοκρατικής και φιλόξενης Αθήνας. Δυστυχώς, ο κ. Δούκας αρνήθηκε και τα δύο. Γιατί πολύ απλά φαίνεται ότι δεν τον αφορά ούτε το πρόβλημα, ούτε η λύση του.

Αντίθετα, αρκείται σε διαρκείς συγκρούσεις, μακριά από τα καθήκοντα του. Αντί να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, αποφάσισε την φτηνή προπαγάνδα, που δεν συνάδει με τη σοβαρότητα που απαιτεί ο θεσμικός του ρόλος.

Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Η Αθήνα δεν μπορεί να γίνει πόλη φόβου και υβριστικών συνθημάτων. Δεν πρέπει να ταυτιστεί με τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και τη μισαλλοδοξία.

Οφείλει να είναι και να παραμείνει μια ανοιχτή, ασφαλής και δημοκρατική πόλη που σέβεται τους επισκέπτες της και τις αξίες της χώρας μας.

Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας».

