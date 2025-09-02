Μητσοτάκης:-Τον-Αύγουστο-έφτασαν-στην-Κρήτη-όσοι-μετανάστες-καταγράφηκαν-σε-μια-ημέρα-του-Ιουλίου

«Σημείο καμπής» για την μείωση των μεταναστευτικών ροών προς την χώρα μας χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την αναστολή των διαδικασιών ασύλου που αποφάσισε η κυβέρνηση. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο πρωθυπουργός στην εκδήλωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την παραλαβή και ένταξη πέντε Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών στο Λιμενικό Σώμα, οι μετανάστες που έφτασαν ολόκληρο τον Αύγουστο στην Κρήτη ήταν όσοι καταγράφηκαν μόνο σε μια μέρα του Ιουλίου.

Τα νέα περιπολικά σκάφη θα ενισχύσουν τις δυνατότητες ελέγχου των μεταναστευτικών ροών σημείωσε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας ότι ένα δυνατό Λιμενικό Σώμα σημαίνει δυνατή θαλάσσια άμυνα για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι στα επόμενα μεγάλα προγράμματα του Λιμενικού Σώματος θα υπάρχει πολύ πιο ενεργή συμμετοχή των ελληνικών ναυπηγείων. «Αξίζετε τον καλύτερο δυνατό εξοπλισμό» είπε απευθυνόμενος στα στελέχη του Λιμενικού.

Τα περιπολικά σκάφη τύπου «Watercat 2000 Patrol» έχουν μήκος 19,5 μ., πλάτος 5,1 μ., μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα άνω των 50 κόμβων, έχουν ακτίνα δράσης 360 μίλια και φέρουν υπερσύγχρονο εξοπλισμό επιτήρησης.

Τα σκάφη θα διατεθούν για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων του στην επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων.

Δείτε την εκδήλωση:

Ο Κυριάκος Μητοτάκης σημείωσε μεταξύ άλλων στην ομιλία του:

«Να κρατάμε κλειστά τα αυτιά μας στην κριτική που από την άνεση του σαλονιού τους κατηγορούν ανεύθυνα αυτούς που παλεύουν στα κύματα, στοχοποιώντας όσους τιμούν τον όρκο τους και αναπαράγοντας την πιο χυδαία προπαγάνδα των διακινητών».

«Φέτος έχουμε σημαντική μείωση στις παράνομες αφίξεις, παρά τις πιέσεις στα νότια σύνορά μας. Κάμψη 7,2% σε σχέση με πέρυσι, ιδίως στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου, όπου η μείωση είναι 42%»

«Αφίξεις από Λιβύη ήταν περισσότερες, όμως η αποφασιστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναστείλει τις διαδικασίες ασύλου ήταν σημείο καμπής. Πτωτική καμπύλη που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, όλον τον Αύγουστο έφτασαν στην Κρήτη όσοι καταγράφηκαν μόνο σε μια μέρα του Ιουλίου».

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας στην τοποθέτησή του έκανε ιδιαίτερη μνεία στους πρώην υπουργούς Πλακιωτάκη και Στυλιανίδη για την καθοριστική, όπως είπε, συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου και την ενίσχυση του ΛΣ. Σήμερα κάνουμε μόνο την αρχή καθώς τους επόμενους 5-6 μήνες θα τρέξουν όλα τα προγράμματα για την ενίσχυση του Λιμενικού που περιλαμβάνουν δύο νέα πλοία ανοικτής Θαλάσσης, νέα περιπολικά και drones σημείωσε επίσης ο υπουργός.