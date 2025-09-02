Μύλοι-Κεπενού:-Αίτημα-στην-Επιτροπή-Κεφαλαιαγοράς-για-διαγραφή-των-μετοχών-από-το-ΧΑ

Τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της «Μύλοι Κεπενού» αποφάσισε η Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση υποβλήθηκε την Τρίτη το σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενώ παράλληλα δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την υποβολή του σχετικού αιτήματος διαγραφής.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, την 29.08.2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., συνεδρίασε η Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και αποφάσισε ομόφωνα τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

Παράλληλα, δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την υποβολή του σχετικού αιτήματος διαγραφής.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, υποβλήθηκε σήμερα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αίτημα διαγραφής.