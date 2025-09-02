Ξεκινούν-οι-αιτήσεις-για-τον-20ο-κύκλο-incubation-του-orange-grove  

Το Orange Grove ανακοινώνει την έναρξη αιτήσεων για τον 20ό κύκλο του διαδικτυακού προγράμματος Incubation 2025–26 και προσκαλεί ενδιαφερόμενους με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες να δηλώσουν συμμετοχή. Η πρωτοβουλία της ολλανδικής πρεσβείας στην Ελλάδα απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες από όλη τη χώρα, οι οποίοι επιθυμούν να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε δυναμικές, υψηλής ανάπτυξης επιχειρήσεις, μέσα από ένα εντατικό, διαδικτυακό πρόγραμμα διάρκειας 16 εβδομάδων, που ξεκινά τον Νοέμβριο.

Από το 2013, το πρόγραμμα Incubation του Orange Grove έχει υποστηρίξει περισσότερες από 400 επιχειρηματικές ιδέες, ενισχύοντας δυναμικά τη νεοφυή επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Με τη στοχευμένη καθοδήγηση ενός διεθνούς δικτύου καταξιωμένων εκπαιδευτών, μεντόρων και ειδικών, προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη, mentoring, ad-hoc συμβουλευτικές, καθώς και διαδραστικά εργαστήρια που «ξεκλειδώνουν» τις επιχειρηματικές δεξιότητες και τις προοπτικές ταχείας ανάπτυξης των συμμετεχόντων.

Οι συμμετέχοντες έχουν, επίσης, πρόσβαση σε σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης μέσω του Orange Grove και της Ολλανδικής Πρεσβείας, αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυό τους. Παράλληλα, συνδέονται με το δυναμικό οικοσύστημα των alumni startups του Orange Grove και επωφελούνται από προνομιακές εκπτώσεις σε πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρουν οι συνεργάτες του προγράμματος.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Orange Grove, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδες από ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. Απευθύνεται σε άτομα ή ομάδες, startups σε idea ή early stage, καθώς και σε πρόσφατα ιδρυμένες καινοτόμες ΜμΕ. Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου.

Για την υποβολή αιτήσεωνεδώ.