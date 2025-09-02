ΟΛΘ: Νέα κτηριακά projects στο Λιμάνι – Το master plan και ο προβλήτας 6

Νέα κτηριακά projects είναι «στα σκαριά» στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, συμφερόντων του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη. Τι προβλέπεται σε κτήρια του Λιμανιού, ποιες οι νέες χρήσεις. Η ΠΑΕΓΑΕ, τα νέα γραφεία της Deloitte, το Εφετείο Θεσσαλονίκης και δικαστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Πώς προχωρά ο προβλήτας 6.

Νέα κτηριακά projects είναι «στα σκαριά» στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, συμφερόντων του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη. Αυτές οι εγκαταστάσεις θα «στεγάσουν», ανάμεσα σε άλλα, τα νέα γραφεία της Deloitte, το Εφετείο Θεσσαλονίκης και δικαστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης αναμένεται σύντομα, σηματοδοτώντας μια ακόμη σημαντική εξέλιξη για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και δίνοντας λύσεις σε υπαρκτά ζητήματα υποδομών της πόλης. Μάλιστα, στον ΟΛΘ αναμένουν τις εγκρίσεις προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα.

Οι εγκρίσεις του υπ. Πολιτισμού

Προς την κατεύθυνση αυτή, πρόσφατα μόλις εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού (Διεύθυνση Προστασίας & Αναστήλωσης Νεώτερων & Σύγχρονων Μνημείων ΜΝΗΜΕΙΩΝ) η αρχιτεκτονική μελέτη που αφορά την επανάχρηση -ως κτήρια γραφείων και χώρων συνάθροισης κοινού για στέγαση Δικαστικών Υπηρεσιών- των κτιρίων 14 και 15 στον λιμένα Θεσσαλονίκης, στο ευρύτερο περιβάλλον «νεότερων ακίνητων μνημείων», εντός του «ιστορικού τόπου» του δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του ήδη εγκεκριμένου αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης (masterplan) του λιμανιού, καθώς δεν προκαλείται βλάβη με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην μορφή των νεώτερων ακίνητων μνημείων που βρίσκονται στο ευρύτερο περιβάλλον τους και στην φυσιογνωμία του ιστορικού τόπου της Θεσσαλονίκης. Τα εν λόγω κτίρια έχουν μισθωθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης και θα αναμορφωθούν πλήρως. Για το έργο τίθενται επιμέρους όροι, όπως π.χ. στο κτίριο 15 «να διατηρηθεί η εναπομείνασα τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομή που εφάπτεται στην βορειοδυτική όψη του χωρίς επικαλύψεις», «να μην αντικατασταθούν τα ξύλινα κουφώματα από αλουμινίου, να δημιουργηθεί φύτευση παράλληλα με την περίφραξη.

Οι εν λόγω εγκρίσεις χρειάζονται δεδομένου ότι τα κτήρια 14 και 15 χωροθετούνται στο περιβάλλον του κτηρίου του παλιού Τελωνείου (νυν επιβατικός σταθμός), το οποίο έχει χαρακτηριστεί, μεμονωμένα, από το ΥΠΠΟ ως «οίκημα χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας» καθώς και του συγκροτήματος των στάβλων, τα τέσσερα κτίρια καθώς και τα κελύφη δύο κτηρίων του οποίου, έχουν χαρακτηριστεί από το ΥΠΠΟ, ως «ιστορικά διατηρητέα μνημεία». Επίσης, τα κτίρια βρίσκονται εντός του τμήματος της πόλης Θεσσαλονίκης που έχει χαρακτηριστεί και οριοθετηθεί από το ΥΠΠΟ, ως «ιστορικός τόπος».

Επίσης ζητείται, να υποβληθούν για λόγους πληρότητας του φακέλου: α) σχέδια λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα για το σύνολο των κατασκευών που προτείνονται στον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων, στέγαστρα, οριοθέτηση υπαίθριων χώρων, υποσταθμού, κ.λπ. β) Να υποβληθεί συμπληρωμένη τεχνική έκθεση ως προς το σύνολο των παραπάνω επεμβάσεων σε αντίστοιχα με τα σχέδια της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης.

Οι δικαστικές υπηρεσίες, το κτήριο της ΠΑΕΓΕΑ

Το συγκεκριμένο κομμάτι αφορά τμήμα του έργου που θα στεγάσει τις δικαστικές υπηρεσίες, ενώ ένα ακόμη κομμάτι θα στεγαστεί στο ιστορικό κτίριο της ΠΑΕΓΑΕ, το οποίο μάλιστα προ ημέρων ο μεγαλομέτοχος της ΟΛΘ Α.Ε., Ιβάν Σαββίδης, στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης του. Η Dimera Land & Properties προχωρά στην αποκατάσταση του κτιρίου, που αποτελεί το μεγαλύτερο ακίνητο στο χερσαίο τμήμα του λιμένα, με έκταση 13.872 τ.μ. και θα στεγάσει τα νέα γραφεία της Deloitte, το Εφετείο Θεσσαλονίκης και δικαστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το κτίριο, μάλιστα θα διαθέτει περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED Gold) και η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης αναμένεται σύντομα, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη για τις επενδύσεις real estate στο λιμάνι της συμπρωτεύουσας.

Σημειωτέον ότι, επίσης, νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, ο ΟΛΘ εξασφάλισε από τις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού το «ΟΚ» για αλλαγή του υφιστάμενου κτηρίου αποθήκης 9 και μελέτη κατασκευή νέου κτηρίου με αλλαγή χρήσης, από αποθήκη σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Το ακίνητο βρίσκεται στο άμεσο περιβάλλον της χαρακτηρισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού ως προς το κέλυφος αποθήκης 10 ως «μνημείο» και στο ευρύτερο περιβάλλον του χαρακτηρισμένου από το Υπουργείο Πολιτισμού παλιού Τελωνείου ως «οίκημα χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας, εντός του «ιστορικού τόπου» του Δήμου Θεσσαλονίκης».

Η επίσκεψη Σαββίδη στο Λιμάνι

Όπως πρόσφατα είχε αναδείξει το -, επίσκεψη στον Λιμένα Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ο μεγαλομέτοχος της ΟΛΘ, κύριος Ιβάν Σαββίδης, όπου συναντήθηκε με στελέχη της εταιρείας και ενημερώθηκε για τα επόμενα βήματα του επενδυτικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού για το λιμάνι. Εκεί είδε από πρώτο χέρι τα έργα υποδομής που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ ενημερώθηκε και για τα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη – και ιδιαίτερα για την τεράστια επένδυση για την επέκταση του Προβλήτα 6.

Επιπλέον, ο κύριος Σαββίδης επισκέφθηκε το ιστορικό κτίριο της ΠΑΕΓΑΕ και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης του. Η Dimera Land & Properties προχωρά στην αποκατάσταση του κτιρίου, που αποτελεί το μεγαλύτερο ακίνητο στο χερσαίο τμήμα του λιμένα, με έκταση 13.872 τ.μ. Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση, που θα μετατρέψει το κτίριο σε ένα σύγχρονο και βιώσιμο επιχειρηματικό κέντρο, με έμφαση στην υψηλή αισθητική, τη λειτουργικότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα (σημ. το κτίριο θα διαθέτει πιστοποίηση LEED Gold).

Ο προβλήτας 6

Στον Προβλήτα 6 έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για μια εμβληματική επένδυση, που θα αναβαθμίσει σημαντικά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Χάρη στην επέκταση του Προβλήτα 6, το λιμάνι θα μπορεί να εξυπηρετεί πλοία εμπορευματοκιβωτίων κύριων γραμμών (δυναμικότητας έως και 24.000 TEU). Έτσι, θα ενισχυθεί σημαντικά η εμπορική δραστηριότητα του λιμανιού, το οποίο θα καταστεί σημείο αναφοράς για την διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.

Όπως προ ημερών αναφέραμε, θέση για τις εξελίξεις στον ΟΛΘ πήρε και ο επικεφαλής του Υπερταμείου, κ. Γ. Παπαχρήστου, ως μέτοχος του ΟΛΘ. ο κ. Παπαχρήστου ανέφερε ότι «η επέκταση του Προβλήτα 6 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τον ΟΛΘ, εταιρεία στην οποία είμαστε μέτοχοι, αποτελεί εμβληματικό έργο. Το έργο αυτό αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά τις υποδομές του λιμανιού αυξάνοντας την εμπορικότητά του, ενώ θα δώσει στην πόλη τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το συγκριτικό της πλεονέκτημα, ως θαλάσσια πύλη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης». Παράλληλα, η τοπική κοινωνία θα ωφεληθεί άμεσα, καθώς προβλέπεται η δημιουργία περίπου 4.000 θέσεων εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 17.04.2024 η «Κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ – ΤΕΚΑΛ Α.Ε.» αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής». Οι Υποχρεωτικές Επενδύσεις του λιμένα της Θεσσαλονίκης αποτελούν μέρος του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης Λιμένα (MasterPlan). Περιλαμβάνονται υποχρεωτικές επενδύσεις, βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης, ύψους έως 180 εκατ. ευρώ και επιπλέον επενδύσεις ύψους περί των 120 εκατ. ευρώ, καταρτίζοντας έτσι ένα συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα εκτιμώμενου ύψους 300 εκ. ευρώ μέχρι το τέλος της περιόδου παραχώρησης.