ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ανά περιφέρεια πόσα ΑΦΜ πήραν παράνομες επιδοτήσεις – Από τα 22 εκατ. ευρώ, τα 17 στην Κρήτη

Αρνητική πρωτιά καταγράφει η Κρήτη στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως προκύπτει από τον χάρτη που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα, στο νησί εντοπίστηκαν τα 850 από τα 1.036 ΑΦΜ που προέκυψε να έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις και που εισέπραξαν τα 17 από τα 22. εκατ. ευρώ των επιδοτήσεων. Τα 273 ΑΦΜ έλαβαν ποσά άνω των 20.000 ευρώ.

Στη Δυτική Μακεδονία, μόλις 7 ΑΦΜ εισέπραξαν παράνομα πάνω από 1,34 εκατ. ευρώ, με μόλις ένα εξ αυτών να έλαβε λιγότερο από 20.000.

Ειδικότερα, από τα 1.036 ΑΦΜ, τα 343 έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις άνω των 20.000 ευρώ, ενώ τα 693 κάτω των 20.000 ευρώ. Οι περιουσίες των κατόχων των ΑΦΜ, που παρουσίαζαν χαρακτηριστικά παραβατικότητας έχουν δεσμευτεί, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Πώς κατανέμονται τα ποσά των παράνομων επιδοτήσεων ανά περιφέρεια:

Κρήτη:

Θετικό Αποτέλεσμα: 850

Άνω των 20,000 ευρώ: 273

Κάτω των 20,000 ευρώ: 577

Σύνολο Ποσό Θετικών: 17.234.489,85 €

Δυτική Μακεδονία:

Θετικό Αποτέλεσμα: 7

Άνω των 20,000 ευρώ: 6

Κάτω των 20,000 ευρώ: 1

Σύνολο Ποσό Θετικών: 1.314.115,08 €

Αττική:

Θετικό Αποτέλεσμα: 46

Άνω των 20,000 ευρώ: 13

Κάτω των 20,000 ευρώ: 33

Σύνολο Ποσό Θετικών: 761.250,80 €

Κεντρική Μακεδονία:

Θετικό Αποτέλεσμα: 53

Άνω των 20,000 ευρώ: 17

Κάτω των 20,000 ευρώ: 36

Σύνολο Ποσό Θετικών: 996.419,83 €

Θεσσαλία:

Θετικό Αποτέλεσμα: 20

Άνω των 20,000 ευρώ: 9

Κάτω των 20,000 ευρώ: 11

Σύνολο Ποσό Θετικών: 989.278,52 €

Πελοπόννησος:

Θετικό Αποτέλεσμα: 5

Άνω των 20,000 ευρώ: 1

Κάτω των 20,000 ευρώ: 4

Σύνολο Ποσό Θετικών: 64.108,36 €

Στερεά Ελλάδα:

Θετικό Αποτέλεσμα: 22

Άνω των 20,000 ευρώ: 7

Κάτω των 20,000 ευρώ: 15

Σύνολο Ποσό Θετικών: 341.217,46 €

Νότιο Αιγαίο:

Θετικό Αποτέλεσμα: 1

Άνω των 20,000 ευρώ: 0

Κάτω των 20,000 ευρώ: 1

Σύνολο Ποσό Θετικών: 12.941,07 €

Ήπειρος:

Θετικό Αποτέλεσμα: 4

Άνω των 20,000 ευρώ: 3

Κάτω των 20,000 ευρώ: 1

Σύνολο Ποσό Θετικών: 228.353,99 €

Ιόνια Νησιά:

Θετικό Αποτέλεσμα: 2

Άνω των 20,000 ευρώ: 2

Κάτω των 20,000 ευρώ: 0

Σύνολο Ποσό Θετικών: 40.950,39 €

Βόρειο Αιγαίο:

Θετικό Αποτέλεσμα: 2

Άνω των 20,000 ευρώ: 0

Κάτω των 20,000 ευρώ: 2

Σύνολο Ποσό Θετικών: 27.173,35 €

Συνολικά:

Θετικό Αποτέλεσμα: 1.036

Άνω των 20,000 ευρώ: 343

Κάτω των 20,000 ευρώ: 693

Σύνολο Ποσό Θετικών: 22.667.522,17 €

Οι πέντε μέθοδοι της απάτης

Ο κ. Χρυσοχοΐδης παρουσίασε τις πέντε μεθόδους απάτης που χρησιμοποιήθηκαν, με βάση την έρευνα της ΕΛΑΣ και είναι οι εξής:

• Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

• Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

• Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

• Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

• Ή ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.

Προανήγγειλε, επίσης, ότι θα δημιουργηθεί μία ειδική ομάδα αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας. Οι στόχοι της ομάδας θα είναι η συνεχής επικαιροποίηση των κριτηρίων επισήμανσης αιτήσεων μοναδικών δικαιούχων, την εξέταση της δραστηριοποίησης των εγκληματικών ομάδων που έδρασαν οργανωμένα για τη λήψη των επιδοτήσεων και τον προσδιορισμό μεθόδων που αναπτύχθηκαν για την εξαπάτηση του μηχανισμού παροχής τους.

«Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί είτε ευρωπαϊκοί. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων» διεμήνυσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη καταλήγοντας ότι «η νομιμότητα, η ασφάλεια είναι δικό μας καθήκον, αλλά και κοινή μας υπόθεση- Κοινωνίας και Πολιτείας. Γιατί, αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον, μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Με την κοινή μας δράση, με το ενδιαφέρον και την έγνοια μας για τον διπλανό μας και την πατρίδα μας».