Ο Έλον Μασκ προειδοποιεί για τον «θάνατο της Ελλάδας» – Το δημογραφικό που σβήνει το μέλλον

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2025, ο Έλον Μασκ άναψε φωτιά με μια φράση που πάγωσε την Ελλάδα: «The death of Greece». Το tweet του συνοδεύτηκε από το άρθρο που αποκάλυπτε ότι 721 σχολεία, 324 δημοτικά και 358 νηπιαγωγεία, βάζουν λουκέτο λόγω έλλειψης μαθητών. Η εικόνα είναι σοκαριστική. Σχολικές αίθουσες που κλείνουν όχι σε ξεχασμένα χωριά, αλλά σε πόλεις και ακόμα και στην Αττική. Η Ελλάδα δεν έχει απλώς λιγότερα παιδιά· έχει εισέλθει στη δίνη της εξαφάνισης.

Το πρόβλημα αποτυπώνεται στους αριθμούς: το 2022 οι γεννήσεις έπεσαν κάτω από 77.000, ενώ οι θάνατοι ξεπέρασαν τις 140.000. Δηλαδή σχεδόν δύο Έλληνες χάνονται για κάθε έναν που γεννιέται. Στην πραγματικότητα, η πληθυσμιακή αντικατάσταση έχει καταρρεύσει. Ο Μασκ δεν μιλάει για μελλοντική προφητεία, αλλά για γεγονός που ήδη συμβαίνει. Δεν είναι τυχαίο ότι από το 2018 ως το 2025 η πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχασε πάνω από 111.000 μαθητές, μια μείωση της τάξης του 19%. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγα χρόνια, ακόμα και αν αρχίσει μια ανάκαμψη στις γεννήσεις, θα λείπει ολόκληρη γενιά παιδιών από το εκπαιδευτικό και κοινωνικό ιστό.

Οι αιτίες είναι σκληρές και γνωστές: οι γυναίκες ηλικίας 20-40 ετών, δηλαδή η αναπαραγωγική δύναμη της χώρας, μειώθηκαν κατά περίπου 500.000 την τελευταία εικοσαετία. Η μέση ηλικία για το πρώτο παιδί ξεπερνά πλέον τα 32 χρόνια, ενώ ο δείκτης γονιμότητας είναι μόλις 1,35 παιδιά ανά γυναίκα, από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη. Το αποτέλεσμα είναι αμείλικτο: οι νέες μητέρες δεν επαρκούν για να κρατήσουν την κοινωνία ζωντανή.

Το δημογραφικό δεν είναι στατιστική ανωμαλία, αλλά υπαρξιακή απειλή. Ένα κράτος χωρίς νέους ανθρώπους δεν μπορεί να στηρίξει συντάξεις, δεν μπορεί να συντηρήσει στρατό, δεν μπορεί να έχει αγορά, κατανάλωση και προοπτική ανάπτυξης. Κάθε σχολείο που κλείνει είναι σαν να χαράσσεται μια γραμμή στο μάρμαρο του εθνικού μας μνημοσύνου. Η Ψέριμος είναι το πιο τρανταχτό παράδειγμα: το σχολείο ξανάνοιξε ύστερα από 16 χρόνια χάρη σε δύο παιδιά στο δημοτικό και τρία στο νηπιαγωγείο. Πέντε ψυχές σήκωσαν στις πλάτες τους ένα ολόκληρο σύστημα.

Ο Έλον Μασκ έχει μιλήσει ξανά για το ζήτημα. Από το 2024 είχε προειδοποιήσει ότι η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις χώρες που βιώνουν «κατάρρευση πληθυσμού» λόγω χαμηλών γεννήσεων. Μάλιστα, σε άλλο του tweet σημείωσε με ωμή αλήθεια: «Σχεδόν διπλάσιοι θάνατοι από γεννήσεις στην Ελλάδα». Όσο και αν το πολιτικό σύστημα προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις με επιδοματικές πολιτικές και αποσπασματικές λύσεις, η πραγματικότητα είναι πως η χώρα μπαίνει σε τροχιά αργού θανάτου.

Η Ελλάδα δεν χάνει απλώς μαθητές, χάνει το μέλλον της. Χωρίς παιδιά, δεν υπάρχει κοινωνία, δεν υπάρχει οικονομία, δεν υπάρχει έθνος. Κι αυτό δεν το είπε κάποιος τυχαίος· το σφράγισε με μια φράση που έγινε παγκόσμια είδηση ο πιο ισχυρός επιχειρηματίας της εποχής: «The death of Greece».