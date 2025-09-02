Ο Κιμ Γιονγκ Ουν πέρασε με το θωρακισμένο τρένο του τα σύνορα της Κίνας – Τι θα επιδιώξει να πετύχει στο Πεκίνο

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ταξιδεύει στην Κίνα με το θωρακισμένο του τρένο, που μοιάζει με φρούριο, για να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις στο Πεκίνο για την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης αναχώρησε από την Πιονγιάνγκ για την Κίνα τη Δευτέρα και πέρασε τα σύνορα νωρίς το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα της Βόρειας Κορέας, Rodong Sinmun.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν και ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι μεταξύ των 26 ηγετών που θα παραστούν στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Τετάρτης στο Πεκίνο. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Κιμ, ο Σι και ο Πούτιν, οι βασικοί «αντίπαλοι» των ΗΠΑ, θα συγκεντρωθούν στον ίδιο χώρο. Καμία από τις τρεις χώρες, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιώσει τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης.

Ο Κιμ «θα αντιμετωπιστεί ισότιμα» με τον Πούτιν

Το επίσημο Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Βόρειας Κορέας ανέφερε ότι ο Κιμ αναχώρησε από την Πιονγιάνγκ για το Πεκίνο με το θωρακισμένο του τρένο τη Δευτέρα, συνοδευόμενος από κορυφαίους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων η Υπουργός Εξωτερικών Τσόε Σον Χι.

Σε κλειστή ενημέρωση προς τους βουλευτές, η Υπηρεσία Εθνικών Πληροφοριών της Νοτίου Κορέας δήλωσε ότι το τρένο του Κιμ εισήλθε στην Κίνα νωρίς την Τρίτη και αναμένεται να φτάσει στο Πεκίνο αργά το απόγευμα. Η υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι ο Κιμ θα γίνει δεκτός πιθανότατα με ειδικό πρωτόκολλο και με μέτρα ασφαλείας αντίστοιχα με εκείνα που εφαρμόζονται στην Κίνα για τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας, ο Κιμ αναμένεται να σταθεί δίπλα στον Σι και τον Πούτιν στην εξέδρα στην Πλατεία Τιεν Αν Μεν κατά τη διάρκεια της παρέλασης της Τετάρτης. Επίσης, θα έχει διμερείς συναντήσεις με τους δύο ηγέτες καθώς και αλληλεπιδράσεις με άλλους αρχηγούς κρατών κατά τη διάρκεια δεξίωσης και πολιτιστικής εκδήλωσης, με στόχο να σπάσει περαιτέρω την απομόνωσή του και να επεκτείνει τη διπλωματική του παρουσία.

Το ταξίδι του Κιμ σηματοδοτεί την πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα από το 2019 και την πέμπτη συνολικά από τότε που ανέλαβε την εξουσία μετά το θάνατο του πατέρα του στα τέλη του 2011.

Με πληροφορίες από Associated Press

