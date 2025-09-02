Ο Όμιλος QnR επεκτείνει τη δράση του στην Ν.Α. Ευρώπη

Η Quality & Reliability A.E., κορυφαίος Όμιλος εταιρειών πληροφορικής, με δυναμική παρουσία στον χώρο των τεχνολογικών λύσεων και εφαρμογών για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον κ. Νεκτάριο Δεληγιάννη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Business Development Director για την περιοχή των Βαλκανίων και της Ν.Α. Ευρώπης.

Η νέα αυτή στρατηγική κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο διεθνούς ανάπτυξης του Ομίλου, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μέσα από την αξιοποίηση καινοτόμων και αξιόπιστων ψηφιακών λύσεων, η QnR επιδιώκει να επεκταθεί στην αγορά της ευρύτερης περιοχής, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις στον τομέα του Generative AI & ML, SAP Solutions Business Transformation & ERP integration, e-Government, FINTECH & Banking Solutions.

Ο κ. Δεληγιάννης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ηγετικές θέσεις στον τομέα των επιχειρηματικών λύσεων, καθώς και βαθιά γνώση της αγοράς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στο νέο του ρόλο, θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διείσδυση του Ομίλου QnR στις Βαλκανικές αγορές, μέσα από την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών και την αξιοποίηση των νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

Σύμφωνα με τον Δρ. Παναγιώτη Πασχαλάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της QNR: «Η ανάληψη του ρόλου από τον κ. Δεληγιάννη αποτελεί ουσιαστική ενίσχυση του σχεδίου διεθνούς ανάπτυξης της QnR. Είμαστε βέβαιοι ότι με την εμπειρία και τη γνώση της αγοράς θα συμβάλει αποφασιστικά στην περαιτέρω εδραίωση της παρουσίας μας στα Βαλκάνια».

Από την πλευρά του, ο κ. Νεκτάριος Δεληγιάννης ανέφερε: «Αποτελεί τιμή μου να συμμετέχω στη στρατηγική πορεία της QnR. Στόχος μου είναι να συνεισφέρω στη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών και στην παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών λύσεων, που ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις ανάγκες των επιχειρήσεων της περιοχής».

Με τη συνεργασία αυτή, ο Όμιλος QnR πραγματοποιεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα εξωστρέφειας, επενδύοντας σε έμπειρα στελέχη και καινοτόμες λύσεις που προσφέρουν πραγματική αξία στους πελάτες του.