Ο 72χρονος με τα 980.000 ευρώ και ο Τρικαλινός που πήρε 620.000 ευρώ – Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που έρχονται πλέον στο φως, συνοδευόμενα από εξωφρενικά ποσά και ενδείξεις συστηματικής κατάχρησης δημόσιου χρήματος. Οι αποκαλύψεις ήρθαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου για μια υπόθεση που φαίνεται να έχει βάθος.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το συνολικό ποσό που φέρεται να καταβλήθηκε αδικαιολόγητα σε «δικαιούχους» ανέρχεται σε 22 εκατομμύρια ευρώ. Η Κρήτη έχει αρνητική πρωτιά αφού στο νησί εντοπίστηκαν τα 850 από τα 1.036 ΑΦΜ που προέκυψε να έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις και εισέπραξαν τα 17 από τα 22 εκατομμύρια ευρώ. Τα 273 ΑΦΜ έλαβαν ποσά άνω των 20.000 ευρώ.

Ωστόσο υπάρχουν κραυγαλέες περιπτώσεις ΑΦΜ που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις εκτός Κρήτης. Ενδεικτική είναι η περίπτωση ενός 72χρονου από την Κοζάνη ο οποίος αποκόμισε παράνομο περιουσιακό όφελος περίπου 980.000 ευρώ και ενός 69χρονου από τα Τρίκαλα, που εισέπραξε 620.000 ευρώ με τη συνολική επιδότηση να ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά:

Άτομο 72 ετών από την Κοζάνη, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 980.000 ευρώ.

Άτομο 69 ετών από τα Τρίκαλα, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 620.000 ευρώ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω του 1.000.000 ευρώ.

Άτομο 28 ετών από την Κρήτη, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 275.000 ευρώ.

Άτομο 48 ετών από την Κρήτη, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 200.000 ευρώ.

Άτομο 46 ετών από το Αγρίνιο, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 110.000 ευρώ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000 ευρώ.

Άτομο 46 ετών από το Μέτσοβο, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 110.000 ευρώ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000 ευρώ.

Άτομο 83 ετών από την Κοζάνη, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 100.000 ευρώ.

Πώς κατανέμονται τα ποσά των παράνομων επιδοτήσεων ανά περιφέρεια:

Κρήτη:

Θετικό Αποτέλεσμα: 850

Άνω των 20,000 ευρώ: 273

Κάτω των 20,000 ευρώ: 577

Σύνολο Ποσό Θετικών: 17.234.489,85 ευρώ

Δυτική Μακεδονία:

Θετικό Αποτέλεσμα: 7

Άνω των 20,000 ευρώ: 6

Κάτω των 20,000 ευρώ: 1

Σύνολο Ποσό Θετικών: 1.314.115,08 ευρώ

Αττική:

Θετικό Αποτέλεσμα: 46

Άνω των 20,000 ευρώ: 13

Κάτω των 20,000 ευρώ: 33

Σύνολο Ποσό Θετικών: 761.250,80 ευρώ



Κεντρική Μακεδονία:

Θετικό Αποτέλεσμα: 53

Άνω των 20,000 ευρώ: 17

Κάτω των 20,000 ευρώ: 36

Σύνολο Ποσό Θετικών: 996.419,83 ευρώ

Θεσσαλία:

Θετικό Αποτέλεσμα: 20

Άνω των 20,000 ευρώ: 9

Κάτω των 20,000 ευρώ: 11

Σύνολο Ποσό Θετικών: 989.278,52 ευρώ

Πελοπόννησος:

Θετικό Αποτέλεσμα: 5

Άνω των 20,000 ευρώ: 1

Κάτω των 20,000 ευρώ: 4

Σύνολο Ποσό Θετικών: 64.108,36 ευρώ

Στερεά Ελλάδα:

Θετικό Αποτέλεσμα: 22

Άνω των 20,000 ευρώ: 7

Κάτω των 20,000 ευρώ: 15

Σύνολο Ποσό Θετικών: 341.217,46 ευρώ

Νότιο Αιγαίο:

Θετικό Αποτέλεσμα: 1

Άνω των 20,000 ευρώ: 0

Κάτω των 20,000 ευρώ: 1

Σύνολο Ποσό Θετικών: 12.941,07 ευρώ

Ήπειρος:

Θετικό Αποτέλεσμα: 4

Άνω των 20,000 ευρώ: 3

Κάτω των 20,000 ευρώ: 1

Σύνολο Ποσό Θετικών: 228.353,99 ευρώ

Ιόνια Νησιά:

Θετικό Αποτέλεσμα: 2

Άνω των 20,000 ευρώ: 2

Κάτω των 20,000 ευρώ: 0

Σύνολο Ποσό Θετικών: 40.950,39 ευρώ

Βόρειο Αιγαίο:

Θετικό Αποτέλεσμα: 2

Άνω των 20,000 ευρώ: 0

Κάτω των 20,000 ευρώ: 2

Σύνολο Ποσό Θετικών: 27.173,35 ευρώ

Συνολικά:

Θετικό Αποτέλεσμα: 1.036

Άνω των 20,000 ευρώ: 343

Κάτω των 20,000 ευρώ: 693

Σύνολο Ποσό Θετικών: 22.667.522,17 ευρώ

Οι πέντε μέθοδοι της απάτης

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε τις πέντε μεθόδους απάτης που χρησιμοποιήθηκαν, με βάση την έρευνα της ΕΛΑΣ και είναι οι εξής:

• Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

• Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

• Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

• Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

• Ή ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.

Προανήγγειλε, επίσης, ότι θα δημιουργηθεί μία ειδική ομάδα αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας. Οι στόχοι της ομάδας θα είναι η συνεχής επικαιροποίηση των κριτηρίων επισήμανσης αιτήσεων μοναδικών δικαιούχων, την εξέταση της δραστηριοποίησης των εγκληματικών ομάδων που έδρασαν οργανωμένα για τη λήψη των επιδοτήσεων και τον προσδιορισμό μεθόδων που αναπτύχθηκαν για την εξαπάτηση του μηχανισμού παροχής τους.

«Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί είτε ευρωπαϊκοί. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων» διεμήνυσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη καταλήγοντας ότι «η νομιμότητα, η ασφάλεια είναι δικό μας καθήκον, αλλά και κοινή μας υπόθεση- Κοινωνίας και Πολιτείας. Γιατί, αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον, μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Με την κοινή μας δράση, με το ενδιαφέρον και την έγνοια μας για τον διπλανό μας και την πατρίδα μας».

