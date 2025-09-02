Παρέμβαση για 1.000 κωδικούς σε σούπερ μάρκετ λίγο πριν το πακέτο της ΔΕθ – Παγώνουν και οι τιμές των σχολικών στα ράφια

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την άνοδο του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και την αποκάλυψη του πακέτου στήριξης της κοινωνίας, με έμφαση στη μεσαία τάξη, η κυβέρνηση επενδύει σε μια στρατηγική θετικών ειδήσεων και με ειδική έμφαση στην καθημερινότητα του πολίτη.

Στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται ότι το υψηλό κόστος ζωής που ροκανίζει τις εισοδηματικές αυξήσεις είναι το βασικό πεδίο προβληματισμού των πολιτών και επιδιώκουν να δώσουν απαντήσεις σε αυτό το πεδίο. Επιδιώκουν παράλληλα να διορθώσουν τη δημοσκοπική εικόνα του κυβερνώντος κόμματος που μετράται σε κυλιόμενες έρευνες που ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες, η οποία παραμένει κατά βάση αναλλοίωτη σε σχέση με πριν τη θερινή ανάπαυλα.

Δεν ήταν συνεπώς τυχαία η προειδοποίηση του πρωθυπουργού στην κυριακάτικη ανάρτησή του, απευθυνόμενος στους παρόχους ενέργειας, ώστε να συγκρατήσουν τις τιμές της λιανικής στα νέα τιμολόγια που θα ανακοινώσουν, με δεδομένη τη σαφή αποκλιμάκωση στις τιμές της χονδρικής. Και αυτό γιατί η ΔΕΗ που είναι «οδοδείκτης» για την αγορά προχώρησε σε μείωση 14,8% στο πράσινο τιμολόγιο για τον Σεπτέμβριο, μετακυλίοντας τη σημαντική πτώση της χονδρικής τιμής. Σε παρόμοια γραμμή αναμένεται να κινηθούν και οι άλλοι πάροχοι, δίνοντας ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Έτερο πεδίο προβληματισμού είναι τα σούπερ μάρκετ, οι τιμές των οποίων αποτέλεσαν μόνιμο θέμα συζήτησης στις παρέες του καλοκαιριού, αλλά και αφορμή παραπόνων σε κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές. Ήδη, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος προχώρησε σε μια «συμφωνία κυρίων» με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ώστε να κρατήσουν σταθερές τις τιμές των σχολικών ειδών στα ράφια τους.

Παρόμοια παρέμβαση ετοιμάζεται από το υπουργείο Ανάπτυξης το επόμενο διάστημα με φόντο περίπου 1.000 δημοφιλείς κωδικούς προϊόντων, σε μια προσπάθεια να μην αυξηθούν κι άλλο οι τιμές. Παράλληλα, σύντομα θα βγει στον δρόμο η Αρχή Εποπτείας Αγοράς, η οποία εξοπλίζεται με 300 ελεγκτές και θα λειτουργεί κατά τα πρότυπα της ΑΑΔΕ, σε μια προσπάθεια έντασης των ελέγχων για υπερτιμολογήσεις και παραπλανητικές προσφορές.

Πάντως, οι θετικές ειδήσεις που ο κ. Μητσοτάκης επιδιώκει να προβάλλει, ενώ και οι πολίτες επιστρέφουν στις υποχρεώσεις τους, είναι σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας. Γι’ αυτό και χθες συναντήθηκε με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, συμφωνώντας για μια νέα χορηγία 300 εκατομμυρίων ευρώ για τρία χρόνια (100 ευρώ τον χρόνο), η οποία ενισχύει τη δυναμική του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο πλέον θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 650 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο πρώτος κύκλος ουσιαστικών έργων ανακαίνισης και αναβάθμισης, που αφορά 431 σχολικές μονάδες, θα έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της προσεχούς σχολικής χρονιάς.

Σήμερα το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να βρεθεί στο λιμάνι του Πειραιά, μαζί με τον υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, για την παράδοση πέντε νέων σκαφών που θα ενσωματωθούν στη δύναμη του Λιμενικού Σώματος.