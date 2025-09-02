ΠΑΣΟΚ:-Σήμερα-ξεφυλλίζει-τη-«Μαύρη-Βίβλο»-της-κυβέρνησης-για-ακρίβεια-και-ανισότητες

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το ΠΑΣΟΚ πυκνώνει τα πολιτικά μηνύματα με τις μηχανές να δουλεύουν στο φουλ. Ο Σεπτέμβριος βρήκε τα στελέχη της πράσινης παράταξης με σηκωμένα τα μανίκια και αυτή την πρώτη εβδομάδα από τη Χαριλάου Τρικούπη επιχειρούν να αποδομήσουν όλο το κυβερνητικό αφήγημα, εξηγώντας τεκμηριωμένα τα σημεία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και στρώνοντας χαλί για το κυβερνητικό σχέδιο που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις 13-14/9 στη ΔΕΘ.

Η πρεμιέρα των συνεντεύξεων Τύπου της «Μαύρης Βίβλου» έγινε χθες με βουλευτές και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ να περιγράφουν λεπτομερώς τα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτέλεση του Ταμείου Ανάκαμψης, των επενδύσεων, της οικονομίας και του αναπτυξιακού παραγωγικού μοντέλου.

Παράλληλα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σημείωναν: «Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στον τομέα της οικονομίας και της ανάπτυξης, ένας εύκολος τίτλος για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη είναι «μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία». Σπαταλήθηκαν παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, αλλά κυρίως σπαταλήθηκε και υποτιμήθηκε ο κόπος του ελληνικού λαού την προηγούμενη δεκαετία. «Τα συνθήματα του εκσυγχρονισμού, των μεταρρυθμίσεων, δυστυχώς, έμειναν κενό γράμμα και σήμερα μοιάζουν μία άψυχη, κακοσυντηρημένη διακόσμηση σε ένα σκηνικό που καταρρέει» τόνιζαν στελέχη της πράσινης παράταξης.

Σειρά έχει σήμερα το κόστος διαβίωσης όπου Μ. Αποστολάκη, Γ. Νικητιάδης, Π. Χρηστίδης, Φ. Παρασύρης, Ι. Τσίμαρης ξεδιπλώνουν τη Μαύρη Βίβλο στο ιδιωτικό χρέος, την ακρίβεια, τα τιμολόγια του ρεύματος, την υγεία. Θα αναφερθούν αναλυτικά στα κόκκινα δάνεια, στην προστασία της πρώτης κατοικίας, στο ελβετικό φράγκο, στην ακρίβεια, στον πληθωρισμό, στα τρόφιμα, στις εργασιακές συνθήκες και στην ελαστικοποίηση στην αγορά εργασίας, ενώ στελέχη έλεγαν με νόημα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο «Πρωθυπουργός του 13ωρου».

Αυτό που κυρίως θέλουν καταδείξουν από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι «η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί και δεν θέλει να αλλάξει πολιτική ρότα, οπότε οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν διαφορετικό από μια κυβέρνηση που απέδειξε επί 6 χρόνια ότι ήθελε να μοιράσει τον πακτωλό των ευρωπαϊκών πόρων σε φίλους και ημέτερους, δεν πολέμησε τα καρτέλ και τις ολιγοπωλιακές πρακτικές κ.ο.κ.».

Την Πέμπτη και Παρασκευή βουλευτές και τομεάρχες θα αναλύσουν αν η Νέα Δημοκρατία παραδίδει μια Ελλάδα «ανθεκτική» και αν η ίδια ως κυβέρνηση υπηρέτησε την ποιότητα των θεσμών και της δημοκρατίας.

Ως προ το τελευταίο, είναι ενδεικτική η κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος με επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής ζητεί ενόψει και της κάλυψης των κενών θέσεων των προέδρων στις συνταγματικά προβλεπόμενες Ανεξάρτητες Αρχές – μετά από διαβούλευση στη Διάσκεψη των Προέδρων και σχετική απόφαση-, να προχωρήσει σε ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος με περιγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.

Μια κίνηση υψηλού συμβολισμού απέναντι στην πελατειακή λογική άσκησης εξουσίας εκ μέρους της ΝΔ, όπως τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη.

