Πηγές-δήμου-Αθηναίων-κατά-Κεφαλογιάννη:-Απρόκλητη-και-υβριστική-η-δήλωσή-της,-δεν-αξίζει-να-απαντήσουμε

Αιχμηρή ήταν η απάντηση πηγών του δήμου Αθηναίων στην υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη που άσκησε δριμεία κριτική στον Χάρη Δούκα για τα γκράφιτι κατά του Ισραήλ και των Ισραηλινών πολιτών στους δρόμους της Αθήνας και τον κατηγόρησε ότι αντί να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, επιδίδεται σε «φθηνή προπαγάνδα».

Οι πηγές της πλατείας Κοτζιά κάνουν λόγο για «απρόκλητη και υβριστική δήλωση της υπουργού Τουρισμού», στην οποία «δεν αξίζει να απαντήσουμε». Οι ίδιες πηγές πάντως αφήνουν αιχμές περί συντονισμένης επίθεσης της κυβέρνησης κατά του δημάρχου.

«Οι 3 Υπουργοί έγιναν 4. Αναμένουμε και τον επόμενο, αφού όπως φαίνεται όλα γίνονται κατόπιν εντολής», σημειώνουν με νόημα.

«Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών της Αθήνας», καταλήγουν οι πηγές.

«Αρκείται σε διαρκείς συγκρούσεις, μακριά από τα καθήκοντά του»

Το σχόλιο των πηγών ήρθε σε συνέχεια της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών, που ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας για το ζήτημα των γκράφιτι κατά του Ισραήλ και των πολιτών.

Στην τελευταία ανακοίνωσή της, η κυρία Κεφαλογιάννη καταλόγισε στον κ. Δούκα ότι είχε «αντιθεσμικό τόνο και απρεπή τρόπο» και ότι «δεν τολμά να απαντήσει στην ουσία του ζητήματος».

Αφού σημειώνει, δε, ότι η επιστολή της αφορούσε «ένα σοβαρό θέμα, που πλήττει την εικόνα της πρωτεύουσας» και «έκλεινε με δύο ξεκάθαρες θέσεις: την ανάγκη συνεργασίας και τον κοινό στόχο μιας ασφαλούς, δημοκρατικής και φιλόξενης Αθήνας», σημειώνει για τον δήμαρχο Αθηναίων ότι «αρκείται σε διαρκείς συγκρούσεις, μακριά από τα καθήκοντα του. Αντί να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, αποφάσισε την φτηνή προπαγάνδα, που δεν συνάδει με τη σοβαρότητα που απαιτεί ο θεσμικός του ρόλος».

«Η Αθήνα δεν μπορεί να γίνει πόλη φόβου και υβριστικών συνθημάτων. Δεν πρέπει να ταυτιστεί με τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και τη μισαλλοδοξία. Οφείλει να είναι και να παραμείνει μια ανοιχτή, ασφαλής και δημοκρατική πόλη που σέβεται τους επισκέπτες της και τις αξίες της χώρας μας. Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας» καταλήγει στη δήλωσή της η υπουργός Τουρισμού

Όλη η ανακοίνωση της υπουργού Τουρισμού για τον Χάρη Δούκα

Καμμιά απάντηση για την Αθήνα

Η απάντηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δημάρχου Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη. Όχι μόνο για τον πρωτοφανή αντιθεσμικό τόνο και τον απρεπή τρόπο, αλλά κυρίως γιατί δεν τολμά να απαντήσει στην ουσία του ζητήματος.

Η επιστολή μας αφορούσε ένα σοβαρό θέμα, που πλήττει την εικόνα της πρωτεύουσας. Και έκλεινε με δύο ξεκάθαρες θέσεις: την ανάγκη συνεργασίας και τον κοινό στόχο μιας ασφαλούς, δημοκρατικής και φιλόξενης Αθήνας. Δυστυχώς, ο κ. Δούκας αρνήθηκε και τα δύο. Γιατί πολύ απλά φαίνεται ότι δεν τον αφορά ούτε το πρόβλημα, ούτε η λύση του.

Αντίθετα, αρκείται σε διαρκείς συγκρούσεις, μακριά από τα καθήκοντα του. Αντί να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, αποφάσισε την φτηνή προπαγάνδα, που δεν συνάδει με τη σοβαρότητα που απαιτεί ο θεσμικός του ρόλος.