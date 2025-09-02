Ποια-εταιρεία-«φέρνει»-στην-Ελλάδα-τα-taco-bell

Την Τετάρτη στο Χαλάνδρι το πολυαναμενόμενο άνοιγμα του πρώτου εστιατορίου μεξικάνικης κουζίνας στην Ελλάδα που είχε προαναγγελθεί από την περασμένη άνοιξη

Νέα δεδομένα στον χώρο της ταχείας εστίασης δημιουργεί η πολυαναμενόμενη έλευση της εμβληματικής αλυσίδας εστιατορίων μεξικανικής κουζίνας Taco Bell στην Ελλάδα, που είχε προαναγγελθεί ήδη από την περασμένη άνοιξη.

Όπως δε έγινε γνωστό, το πρώτο κατάστημα Taco Bell στη χώρα μας θα ανοίξει την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου στο Χαλάνδρι, στην οδό Κολοκοτρώνη 13. Το εστιατόριο θα προσφέρει όλες τις επιλογές των Taco Bell, όπως tacos, burritos, quesadillas, nachos κ.α. ενώ η άφιξη των Taco Bell στην Ελλάδα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη διεθνή επέκταση του brand, φέρνοντας στη χώρα μας τη μοναδική, εμπνευσμένη από το Μεξικό γεύση που έχει κατακτήσει εκατομμύρια λάτρεις σε όλο τον κόσμο.

Το κατάστημα στο Χαλάνδρι θα λειτουργεί Δευτέρα-Κυριακή 11:00 – 24:00, ενώ η υπηρεσία delivery θα ξεκινήσει από τις 10 Σεπτεμβρίου.

«Η είσοδος των Taco Bell στην Αθήνα αποτελεί καθοριστικό βήμα στην αναπτυξιακή μας στρατηγική στην Ευρώπη. Η ελληνική αγορά είναι δυναμική και προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία για να φέρουμε το brand μας πιο κοντά σε νέους καταναλωτές» δήλωσε ο Ian Cranna, Γενικός Διευθυντής Taco Bell Europe.

Η Taco Bell Corp, θυγατρική της Yum! Brands, είναι το κορυφαίο brand εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης με έμπνευση από τη μεξικάνικη κουζίνα σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι συνταγές που περιλαμβάνονται στο μενού τους παράγονται κατά παραγγελία και σερβίρονται σε περισσότερους από 40 εκατομμύρια πελάτες την εβδομάδα σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα υπάρχουν πάνω 8.500 εστιατόρια παγκοσμίως και πάνω από 1.000 εστιατόρια Taco Bell σε 31 χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σημειώνεται ότι η Taco Bell ιδρύθηκε το 1962 από τον Glen Bell στην πόλη Downey της Καλιφόρνια, ενώ από το 2002 είναι θυγατρική της Yum! Brands, Inc.

Στην Ελλάδα δια χειρός της Food Plus που αναπτύσσει και τα KFC

Τα Taco Bell φέρνει στην Ελλάδα η Food Plus AEBE που δραστηριοποιείται ως franchisee της Yum International, ενώ είναι η ίδια εταιρεία που αναπτύσσει και τα γνωστά εστιατόρια KFC. Ιδρύθηκε το 1989 με αντικείμενο τότε την ανάπτυξη στην ελληνική αγορά του σήματος Pizza Hut.

Ήταν το 1997 όταν η Food Plus ανέλαβε παράλληλα και την ανάπτυξη των εστιατορίων KFC στην Ελλάδα, ενώ πλέον λειτουργεί και διαχειρίζεται ένα δίκτυο 20 καταστημάτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα υπό το σήμα KFC, απασχολώντας συνολικά περισσότερα από 650 άτομα. Η Food Plus ανήκει στον ευρύτερο όμιλο Ιωάννου (JP AVAX, AEGEAN, INTERCONTINENTAL, YES HOTELS κλπ).

Όπως έχει ήδη γράψει το -, στα τέλη του 2024 άνοιξε τις πύλες του το νέο εστιατόριο KFC στην Πάτρα, ήτοι το πρώτο κατάστημα της αλυσίδας πλην της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Το «ντεμπούτο» δε της αλυσίδας στην αχαϊκή πρωτεύουσα έγινε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στην Ακτή Δυμαίων.

Στο μεταξύ, τον Νοέμβριο του 2024 άνοιξε κατάστημα KFC στον Γέρακα Αττικής, το οποίο ξεχωρίζει αφού αποτελεί το πρώτο drive through (Drive-Thru) κατάστημα της αλυσίδας στην Ελλάδα. Βρίσκεται επί της Κλεισθένους. «Σήμερα τα KFC στην Ελλάδα γράφουν ιστορία με το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος Drive Through στον Γέρακα Αττικής. Είμαστε περήφανοι για το νέο κατάστημα, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τα KFC στην Ελλάδα, καθώς συνεχίζουμε την επέκταση της παρουσίας μας. Με την προσθήκη drive-thru καταστήματος είμαστε σε θέση να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας με έναν εντελώς νέο τρόπο, διευκολύνοντας την εμπειρία τους», αναφερόταν τότε σε σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (σ.σ. 2023), η Food Plus AEBE είχε κύκλο εργασιών ύψους 42,03 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών ύψους 27,6 εκατ. ευρώ στη χρήση 2022, ήτοι αυξημένο κατά 52,16%. Τα μεικτά κέρδη εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν στα 21,9 εκατ. ευρώ από 14,3 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ τα κέρδη ανήλθαν στα 2,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,72 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Να σημειωθεί παράλληλα ότι στη διάρκεια της χρήσης 2024 η εταιρεία προχώρησε στη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα αποπληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2029.