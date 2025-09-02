Πτώση-στις-ευρωαγορές-ελέω-της-αβεβαιότητας-για-τους-αμερικανικούς-δασμούς

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ανοίγουν σε «κόκκινο» έδαφος την Τρίτη (2/9), καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς προκαλεί διακυμάνσεις στις παγκόσμιες αγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει πτώση 0,56% και διαμορφώνεται στις 547,84 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,91% στις 23.803,34 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει πτώση 0,41% στις 9.158,50 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει κατά 0,03% στις 7.705,99 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημειώνει πτώση κατά 0,74% και διαμορφώνεται στις 42.140,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινείται πτωτικά κατά 1,00% στις 14.781,37 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχωρεί κατά 0,96% και διαμορφώνεται στις 7.736,18 μονάδες.

Στον τομέα των εταιρικών ειδήσεων, οι μετοχές της εταιρείας επενδύσεων σε ιδιωτικές αγορές Partners Group εκτοξεύτηκαν στην κορυφή του δείκτη Stoxx 600, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη 578 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων για το πρώτο εξάμηνο, έναντι των 570 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων που προέβλεπαν οι αναλυτές, λόγω «υψηλότερων αμοιβών απόδοσης».

Στο άλλο άκρο, η Fresenius Medical Care, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, βρίσκεται στο κατώτατο σημείο του Stoxx 600 με πτώση 5,5%, αφού οι αναλυτές της UBS υποβάθμισαν τη μετοχή σε «Πώληση».

Στην ταραχώδη ιστορία της τραπεζικής ενοποίησης στην Ιταλία, η κρατική Monte dei Paschi ενίσχυσε την προσφορά της για την εγχώρια Mediobanca με ένα χρηματικό αντίτιμο 0,90 ευρώ ανά μετοχή, βελτιώνοντας την αρχική προσφορά που στόχευε σε 2,533 δικές της μετοχές για κάθε μετοχή της Mediobanca που θα προσφερόταν.

Αυτό αντιπροσωπεύει πλέον ένα πριμ 11,4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Mediobanca στις 23 Ιανουαρίου. Ο ιταλικός δανειστής αντιστέκεται στο ενδιαφέρον της Monte dei Paschi από την αρχή του έτους, απορρίπτοντας την αρχική προσφορά που αφορά αποκλειστικά μετοχές και ισχύει έως τις 8 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, η αποτυχία του περασμένου μήνα να εξασφαλιστεί η υποστήριξη των μετόχων για την προτεινόμενη εξαγορά της Banca Generali από τη Mediobanca – η οποία θεωρείται ευρέως ως αμυντική κίνηση – οδήγησε ορισμένους αναλυτές να επανεκτιμήσουν τις πιθανότητες της τράπεζας να αποφύγει την εξαγορά στο μέλλον.

Τα περιφερειακά χρηματιστήρια ξεκίνησαν τον νέο μήνα με άνοδο τη Δευτέρα (1/9), με τους τομείς της άμυνας και της υγειονομικής περίθαλψης να λαμβάνουν ώθηση από εταιρικές ειδήσεις.

Ωστόσο, το κλίμα άλλαξε εν μία νυκτί, με τις ασιατικές αγορές να παρουσιάζουν μεικτές τάσεις και τα αμερικανικά μετοχικά futures να παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα τη Δευτέρα το βράδυ, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν το εμπορικό τοπίο μετά την απόφαση του ομοσπονδιακού εφετείου των ΗΠΑ ότι οι περισσότεροι από τους παγκόσμιους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι παράνομοι.

Αυτές οι εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά το κλίμα στις αγορές των ΗΠΑ το Σεπτέμβριο, ο οποίος είναι ιστορικά ο χειρότερος μήνας για τις μετοχές, με τον S&P 500 να σημειώνει μέση πτώση 4,2% τα τελευταία πέντε χρόνια και μέση πτώση άνω του 2% τα τελευταία 10 χρόνια.

Τέλος, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν με προσοχή τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη που θα δημοσιευθούν στις 12:00 μ.μ.. Αναμένονται, επίσης, τα στοιχεία για την ανεργία στην Ισπανία.