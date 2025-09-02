Σνάμπελ:-Οποιαδήποτε-υπονόμευση-της-ανεξαρτησίας-fed-θα-οδηγήσει-σε-αύξηση-των-επιτοκίων

Η έλλειψη ανεξαρτησίας της Fed αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους δανεισμού και να προκαλέσει αναταραχές, ενώ «δεν υπάρχει λόγος» για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ προς το παρόν, δήλωσε μεταξύ άλλων η Ίζαμπελ Σνάμπελ σε συνέντευξή της στο Reuters.

Ο περιορισμός της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θα μπορούσε να έχει αντίθετα αποτελέσματα και να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους δανεισμού αντί για μείωση, διαταράσσοντας παράλληλα ολόκληρο το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, δήλωσε η Ίζαμπελ Σνάμπελ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε συνέντευξή της στο Reuters.

«Οποιαδήποτε απόπειρα υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας θα οδηγήσει σε αύξηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων», δήλωσε η Σνάμπελ.

Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ασκεί αμείωτη πίεση στην Fed να μειώσει τα επιτόκια και έχει συζητήσει δημοσίως την απόλυση του Προέδρου της Fed Τζέρομ Πάουελ, ενώ πριν λίγες μέρες ο Τραμπ απέλυσε απολύσει την Κυβερνήτη της Fed Λίζα Κουκ, προκαλώντας μια κρίσιμη νομική δοκιμασία για την ικανότητα της Fed να λειτουργεί ανεξάρτητα χωρίς πολιτική παρέμβαση.

«Η ιστορία είναι πολύ σαφής όσον αφορά τα οφέλη της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας: μειώνει τα ασφάλιστρα κινδύνου και διευκολύνει τις συνθήκες χρηματοδότησης για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις», δήλωσε η Σνάμπελ.

Ο Τραμπ απαιτεί, τώρα χαμηλότερα επιτόκια για να τονώσει τις επενδύσεις και να ανακουφίσει τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων από τα υψηλότερα επιτόκια στον ανεπτυγμένο κόσμο. Ωστόσο, οι μειώσεις των επιτοκίων για πολιτικούς λόγους θα σήμαιναν ότι η Fed είναι διατεθειμένη να ανεχθεί υψηλότερο πληθωρισμό, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών, οι οποίοι κατέχουν τρισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, βασιζόμενοι στην πολιτική σταθερότητα της Fed.

«Εάν χάσει την ανεξαρτησία της η Fed – και θέλω να ελπίζω ότι αυτό δεν θα συμβεί – αυτό θα ήταν πολύ αποσταθεροποιητικό για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και θα είχε επίσης αντίκτυπο στην ΕΚΤ», δήλωσε η Σνάμπελ.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν υποστηρίξει ότι η δυσπιστία στην αμερικανική πολιτική θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ευκαιρία για το ευρώ να κερδίσει μερίδιο αγοράς, αλλά η Σνάμπελ δήλωσε ότι ο κόσμος δεν είναι ακόμη έτοιμος να ζήσει χωρίς την υπεροχή του δολαρίου.

«Το μεγάλο ερώτημα είναι αν το δολάριο ΗΠΑ μπορεί να διατηρήσει την τρέχουσα θέση του», δήλωσε η Σνάμπελ. «Είμαι διατεθειμένη να πιστέψω ότι μπορεί».

Σταθερά τα επιτόκια

Ένα άλλο καυτό θέμα, η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ και η μείωση ή διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα ξετυλίχθηκε στην συνέντευξη της Σνάμπελ στο Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, καθώς η οικονομία της ευρωζώνης αντέχει στις αμερικανικές δασμολογικές επιβαρύνσεις και ο πληθωρισμός ενδέχεται να είναι υψηλότερος από τον αναμενόμενο, δήλωσε η ίδια στη συνέντευξη.

Η ΕΚΤ υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο διέκοψε τον κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής της πολιτικής που διατήρησε ένα χρόνο τώρα με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να περιμένουν τώρα να δουν τον πλήρη αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών που συμφωνήθηκαν τον Ιούλιο, προτού αποφασίσουν μια εκ νέου μείωση.

Η Σνάμπελ, η πιο επιδραστική μεταξύ των «γερακιών» της ΕΚΤ, όπως είναι γνωστοί οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που τάσσονται υπέρ των υψηλότερων επιτοκίων, δήλωσε ότι δεν βλέπει την ανάγκη για περαιτέρω μειώσεις και ότι το τρέχον επιτόκιο πολιτικής 2% ενδέχεται να τονώνει «ελαφρώς» μια οικονομία που ήδη ακμάζει.

«Πιστεύω ότι ενδεχομένως είμαστε ήδη ελαφρώς διαλλακτικοί και, ως εκ τούτου, δεν βλέπω λόγο για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων στην τρέχουσα κατάσταση», δήλωσε η Γερμανίδα οικονομολόγος στη συνέντευξη της στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων.

Η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στην επόμενη συνεδρίασή της στις 11 Σεπτεμβρίου, αλλά οι επενδυτές θεωρούν πιθανό να μειώσει εκ νέου τα επιτόκια έως τον επόμενο Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της χρηματαγοράς. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, οι συζητήσεις για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής ενδέχεται να ξαναρχίσουν το φθινόπωρο.

Οι δασμοί θα ανεβάσουν τον πληθωρισμό

Σε αντίθεση με πολλούς από τους συναδέλφους της και τις προβλέψεις της ίδιας της ΕΚΤ, η Σνάμπελ υποστήριξε ότι οι παγκόσμιοι δασμοί που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ θα ωθήσουν τον πληθωρισμό προς τα πάνω, ακόμη και χωρίς αντίποινα από την ΕΕ.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι δασμοί είναι καθαρά πληθωριστικοί», δήλωσε η Σνάμπελ. «Εάν υπάρχει αύξηση των τιμών των εισροών σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω των δασμών και αυτή μεταδοθεί μέσω των παγκόσμιων δικτύων παραγωγής, αυτό θα αυξήσει τις πληθωριστικές πιέσεις παντού».

Είπε επίσης ότι οι δασμοί θα διαταράξουν τις αλυσίδες εφοδιασμού, αναφέροντας ως παραδείγματα τους κινέζικους περιορισμούς στην εξαγωγή διαφόρων σπάνιων γαιών και την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλλουν φόρο ακόμη και σε δέματα μικρής αξίας.

Αν και η Σνάμπελ δεν υποστήριζε την αύξηση των επιτοκίων προς το παρόν, θεωρεί ότι η στιγμή για τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής μπορεί να έρθει νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν για τις κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο, λόγω των εμπορικών περιορισμών, της δημοσιονομικής γενναιοδωρίας και της γήρανσης του πληθυσμού.

«Ένας πιο κατακερματισμένος κόσμος με λιγότερο ελαστική παγκόσμια προσφορά, υψηλότερες δημοσιονομικές δαπάνες και γηράσκουσες κοινωνίες είναι ένας κόσμος με υψηλότερο πληθωρισμό», είπε. «Επομένως, πιστεύω ότι το σημείο στο οποίο οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο θα αρχίσουν να αυξάνουν ξανά τα επιτόκια μπορεί να έρθει νωρίτερα από ό,τι πιστεύουν πολλοί σήμερα».