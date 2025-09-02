Στη-Βουλή-το-νομοσχέδιο-για-την-κοινωνική-κατοικία-και-την-ενίσχυση-τριτέκνων-και-ΑμεΑ

Αρχίζει σήμερα Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τίτλο: «Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ των βασικών στόχων του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται:

η ενίσχυση της στεγαστικής επάρκειας της αγοράς ακινήτων και η δημιουργία αποθέματος κατάλληλης και οικονομικά προσιτής κατοικίας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αντί προκαθορισμένου μισθώματος, το οποίο υπολείπεται ουσιωδώς του μισθώματος που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς,

η ενίσχυση οικογενειών με τρία παιδιά,

η ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία και η κοινωνική τους συμπερίληψη, κά.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής την επόμενη Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.