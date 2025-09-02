Στο 3,1% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο – Ο 6ος υψηλότερος στην Ευρωζώνη

Μετά από 3 μήνες ανοδικής πορείας, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο υποχώρησε στο 3,1%. Αντίθετα στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός τον Αύγουστο κατέγραψε οριακή άνοδο στο 2,1% από 2% τον προηγούμενο μήνα.

Η αποκλιμάκωση του ρυθμού ανόδου των τιμών στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες αλλά και το αρνητικό πρόσημο στην ενέργεια φαίνεται ότι ήταν οι βασικές αιτίες για την υποχώρηση του πληθωρισμού στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα από 3,7% τον Ιούλιο, διαμορφώθηκε στο 3,1%. Ο δείκτης της ενέργειας μειώθηκε κατά 1,9% ενώ τα τρόφιμα αυξήθηκαν κατά 2,4% και οι υπηρεσίες κατά 4,9%.

Για των σύνολο των χωρών της ζώνης του ευρώ, τα στοιχεία δείχνουν μικρή επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 2,1% από 2% τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, η Ελλάδα κατέγραψε τον 6ο υψηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη. Πιο συγκεκριμένα στη χώρα μας παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των τιμών στην ενέργεια κατά 1,9% έναντι αύξησης 0,7% τον Ιούλιο.

Όσον αφορά τον κλάδο των υπηρεσιών, τον Αύγουστο οι τιμές αυξήθηκαν με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με τον Ιούλιο κατά 4,9% από 5,2%. Αποκλιμάκωση κατέγραψαν οι τιμές τον κλάδο τροφίμων-ποτών και καπνού όπου παρατηρήθηκε σημαντική επιβράδυνση στον ρυθμό αύξησης, 2,4% από 3,3% τον Ιούλιο.

Σημαντική υποχώρηση είχε και ο δομικός πληθωρισμός ο οποίος με βάση τα στοιχεία της Eurostat, τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στο 3,9% από 4,3% τον προηγούμενο μήνα. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου θα ανακοινώσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή στις 10 Σεπτεμβρίου.

Ευρωζώνη

Σε επίπεδο ευρωζώνης, ο ρυθμός αύξησης των τιμών στον κλάδο των τροφίμων-ποτών και καπνού κατέγραψε οριακή επιβράδυνση κατά 3,2% από 3,3% τον Ιούλιο. Οι τιμές στην ενέργεια αν και συνέχισαν να υποχωρούν, ωστόσο παρατηρείται επιβράδυνση στον ρυθμό υποχώρησης κατά 1,9% τον Αύγουστο από 2,4 τον Ιούλιο. Αμετάβλητες παρέμειναν οι τιμές στις υπηρεσίες οι οποίες αυξήθηκαν κατά 3,1.

Eπιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στη Γερμανία ξεπερνώντας το 2%, στο 2,1% από 1,8% τον Ιούλιο εξαιτίας της ανόδου στις τιμές τροφίμων και της μικρότερης μείωσης στις τιμές της ενέργειας. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, στη Γαλλία ο πληθωρισμός υποχώρησε οριακά στο 0,8% από 0,9% τον Ιούλιο ενώ αμετάβλητος στο 1,7% και 2,7% παρέμεινε σε Ιταλία και Ισπανία αντίστοιχα.