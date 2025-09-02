Στο-cannes-yachting-festival-θα-συμμετάσχει-και-φέτος-η-«Κυριακούλης»

Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. θα συμμετάσχει και φέτος στο Cannes Yachting Festival, τη μεγαλύτερη έκθεση σκαφών εν πλω στην Ευρώπη, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στις Κάννες. Με δικό της περίπτερο, η εταιρεία θα παρουσιάσει τα νεότερα μοντέλα κορυφαίων ναυπηγείων, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του yachting.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η έκθεση θα δώσει την ευκαιρία για εξατομικευμένες ξεναγήσεις σε μεγάλη γκάμα ιστιοπλοϊκών και καταμαράν, με την έμπειρη ομάδα της εταιρείας να παρέχει πληροφόρηση και καθοδήγηση σε όσους εξετάζουν την αγορά σκάφους ή αναζητούν επενδυτικές δυνατότητες στον κλάδο. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τα νέα προγράμματα πωλήσεων και διαχείρισης σκαφών της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ, καθώς και καινοτόμα προγράμματα εισοδήματος μέσω charter, που επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες να συνδυάζουν προσωπική χρήση με αποδοτική αξιοποίηση.

Ιδρυθείσα το 1981 και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ πρωταγωνιστεί στον χώρο του yachting, ως ένας από τους κορυφαίους ομίλους παγκοσμίως. Με έναν από τους μεγαλύτερους στόλους ιστιοπλοϊκών και καταμαράν στη Μεσόγειο και παρουσία σε 24 βάσεις σε Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Μάλτα και Μαυροβούνιο, η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που εκτείνονται από την πώληση και ενοικίαση σκαφών έως τη διαχείριση μαρίνων.

Εκπροσωπώντας ονόματα-κολοσσούς της παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας όπως τα Bali, Bavaria, Bénéteau, Dufour, Excess, Fountaine Pajot, Jeanneau, Lagoon και Nautitech, η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ προσφέρει πρόσβαση σε σκάφη υψηλών προδιαγραφών, εξειδικευμένες λύσεις ιδιοκτησίας και διαχείρισης, καθώς και πλήρη υποστήριξη μετά την πώληση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν άμεσα να κλείσουν ραντεβού για προσωπική ξενάγηση με εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.kiriacoulis.com/.