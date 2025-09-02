Συγχαρητήρια-Χρυσοχοΐδη-για-την-εξάρθρωση-της-εγκληματικής-οργάνωσης-στην-Κρήτη

Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

«Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στις αστυνομικές υπηρεσίες για την εξάρθρωση πολυάριθμης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται ότι διέπραττε σοβαρά αδικήματα σε βάρος της κοινωνίας. Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την επιχειρησιακή ικανότητα των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας.Η πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Πολιτείας, καθώς είναι βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατικής μας κοινωνίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

