Συμμαχία των “αποστατών”: Ο Σι Τζινπίνγκ φιλοξενεί Πούτιν και Κιμ, ενώ ο Τραμπ μένει έξω από το ΄παιχνίδι!

Σε μια εντυπωσιακή επίδειξη δύναμης και αλληλεγγύης προς τους “επιτιθέμενους” του πιο αιματηρού πολέμου στην Ευρώπη εδώ και 80 χρόνια, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στρώνει το κόκκινο χαλί για τους ηγέτες της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν φτάνουν στο Πεκίνο για μια γιγαντιαία στρατιωτική παρέλαση, αφήνοντας τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Δυτικούς ηγέτες να παρακολουθούν από μακριά, απομονωμένοι σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία.

Αυτή η “Συμμαχία της Ανατροπής”, όπως την αποκαλούν δυτικοί αναλυτές, υπογραμμίζει την αυξανόμενη επιρροή του Σι πάνω σε αυταρχικά καθεστώτα που επιδιώκουν να ξαναγράψουν τους κανόνες του δυτικού κόσμου. Ενώ ο Τραμπ προωθεί την απομονωτική του πολιτική, στερώντας από τις ΗΠΑ παλιούς συμμάχους, η συνάντηση αυτή μπορεί να ενισχύσει αμυντικές συμμαχίες που θα αλλάξουν τις ισορροπίες στην Ασία-Ειρηνικό.

Ο Κιμ πέρασε τα σύνορα με την Κίνα νωρίς το πρωί της Τρίτης, ταξιδεύοντας με το ειδικό του τρένο προς το Πεκίνο. Την ίδια ώρα, ο Σι και ο Πούτιν συναντήθηκαν στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού με τον ηγέτη της Μογγολίας, συζητώντας για ένα τεράστιο έργο αγωγού φυσικού αερίου και διμερείς σχέσεις. “Ευχαριστώ τον αγαπητό μου φίλο Σι για τη θερμή υποδοχή”, δήλωσε ο Πούτιν σε βίντεο που ανέβηκε στο επίσημο Telegram του Κρεμλίνου, τονίζοντας ότι οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας βρίσκονται σε “άνευ προηγουμένου υψηλό επίπεδο”.

“Πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε ξεκάθαρη στάση ενάντια στον ηγεμονισμό και την πολιτική της ισχύος”, είπε ο Σι σε σύνοδο με πάνω από 20 ηγέτες μη δυτικών χωρών τη Δευτέρα – μια εμφανής βολή προς τον γεωπολιτικό αντίπαλό του στον Ειρηνικό, τις ΗΠΑ. Παράλληλα, ο Σι συναντήθηκε με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, επαναρυθμίζοντας τις τεταμένες σχέσεις, ενώ ο Τραμπ εντείνει τις εμπορικές πιέσεις στην Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Ο υπουργός Οικονομικών του Τραμπ, Σκοτ Μπέσεντ, χαρακτήρισε τη σύνοδο “επιδεικτική” και κατηγόρησε Κίνα και Ινδία ως “κακούς παίκτες” που τροφοδοτούν τον τριάμισι ετών πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Την ώρα που ο Τραμπ διαφημίζει τις “ειρηνευτικές” του ικανότητες, οποιαδήποτε νέα συγκέντρωση στρατιωτικής ισχύος στην Ανατολή – με τη Ρωσία μέσα – θα ηχήσει συναγερμό στη Δύση.

“Τριμερείς στρατιωτικές ασκήσεις μεταξύ Ρωσίας, Κίνας και Βόρειας Κορέας φαίνονται σχεδόν αναπόφευκτες”, έγραψε ο αναλυτής Γιούνγκτζουν Κιμ από το Εθνικό Γραφείο Ασιατικής Έρευνας των ΗΠΑ τον Μάρτιο, επισημαίνοντας πώς ο πόλεμος στην Ουκρανία έφερε πιο κοντά Μόσχα και Πιονγκγιάνγκ. “Μέχρι πριν λίγα χρόνια, Κίνα και Ρωσία ήταν βασικοί εταίροι στις διεθνείς κυρώσεις κατά της Βόρειας Κορέας… Τώρα, γίνονται πιθανοί στρατιωτικοί σύμμαχοι σε μια κρίση στην κορεατική χερσόνησο”.

Ο Κιμ παίζει κρίσιμο ρόλο στον ουκρανικό πόλεμο: Έχει στείλει πάνω από 15.000 στρατιώτες για να υποστηρίξουν τον Πούτιν. Το 2024, φιλοξένησε τον Ρώσο ηγέτη στην Πιονγκγιάνγκ – η πρώτη τέτοια σύνοδος εδώ και 24 χρόνια – σε μια κίνηση που θεωρήθηκε ως “χαστούκι” στον Σι, μειώνοντας την εξάρτηση της Βόρειας Κορέας από την Κίνα. Περίπου 600 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους πολεμώντας για τη Ρωσία στην περιοχή Κουρσκ, σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών, που πιστεύει ότι ετοιμάζεται νέα αποστολή.

Ο Πούτιν, μιλώντας στη Σύνοδο Συνεργασίας της Σαγκάης στην Τιαντζίν, ζήτησε “δίκαιη ισορροπία στην ασφάλεια”, κριτικάροντας την επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς. Η επίσκεψή του στο Πεκίνο και η πιθανή συνάντηση με Σι και Κιμ μπορεί να δώσει ενδείξεις για τις προθέσεις του.

Αυτή η σύνοδος δεν είναι απλώς μια παρέλαση – είναι ένα μήνυμα προς τον κόσμο: Η Ανατολή ενώνεται, και η Δύση πρέπει να προσαρμοστεί. Θα αλλάξει άραγε το γεωπολιτικό τοπίο;