Σύνοδος Σαγκάης: Σι, Πούτιν και Ερντογάν κατά της Δύσης – Τα μηνύματα της συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του

«Η δεύτερη αιτία της κρίσης είναι οι διαρκείς απόπειρες της Δύσης να προσελκύσει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ», πρόσθεσε ο Ρώσος ηγέτης.

Η δήλωση αυτή αφορά το φιλοευρωπαϊκό κίνημα της Μαϊντάν στην Ουκρανία, το οποίο ανάγκασε τον φιλορώσο πρόεδρο της χώρας να εγκαταλείψει την εξουσία το 2014. Η Μόσχα είχε τότε προσαρτήσει τη χερσόνησο της Κριμαίας και είχε υποστηρίξει τους φιλορώσους αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία, προκαλώντας έναν εμφύλιο πόλεμο.

«Η κρίση αυτή δεν ξέσπασε από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι το αποτέλεσμα ενός πραξικοπήματος στην Ουκρανία, το οποίο υποστηρίχθηκε και προκλήθηκε από τη Δύση», δήλωσε ο Πούτιν στη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπεραμύνθηκε χθες της επίθεσής του στην Ουκρανία κατηγορώντας για άλλη μια φορά τη Δύση ότι προκάλεσε τη σύγκρουση.

Η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Τιεν Αν Μεν, και θα συγκεντρώσει 26 επικεφαλής κρατών, μεταξύ των οποίων οι ηγέτες από τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν. Επίσης, ηγετικά στελέχη από χώρες όπως η Μιανμάρ, η Μογγολία, η Ινδονησία, η Ζιμπάμπουε και κεντρικές ασιατικές χώρες θα παρακολουθήσουν την παρουσίαση ενός ευρέως φάσματος έτοιμου προς χρήση πολεμικού εξοπλισμού. Η Σερβία και η Σλοβακία είναι οι μοναδικές δυτικές χώρες που έχουν προσκληθεί, όπως ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, ο Σι Τζινπίνγκ υποσχέθηκε 2 δισεκατομμύρια γιουάν (280 εκατομμύρια δολάρια) σε επιχορηγήσεις για τα κράτη μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) αυτή τη χρονιά, και επιπλέον 10 δισεκατομμύρια γιουάν (1,4 δισεκατομμύρια δολάρια) σε δάνεια σε κοινοπραξία τραπεζών της SCO τα επόμενα τρία χρόνια.

O Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έφθασε το βράδυ της Δευτέρας στην κινεζική πρωτεύουσα από την Τιαντζίν, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου θα γίνει δεκτός από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και την Τετάρτη θα παραστεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 80ή επέτειο της συνθηκολόγησης της Ιαπωνίας που σηματοδότησε το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, εξαπέλυσε έμμεση επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών τη Δευτέρα, καταδικάζοντας τις « εκφοβιστικές πρακτικές » και παρουσιάζοντας τη χώρα του ως νέο ηγέτη στη διακυβέρνηση του κόσμου, την ώρα που η εξωτερική πολιτική “America First” του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανατρέπει τις παγκόσμιες ισορροπίες.

Την Τετάρτη, όμως, η Κίνα θα αναλάβει το επίκεντρο, προβάλλοντας τον εαυτό της ως μια εναλλακτική λύση στην παγκόσμια τάξη υπό την ηγεσία της Δύσης, καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και ανερχόμενη υπερδύναμη εμφανίζεται ως αντίβαρο. Κίνα και Ρωσία επιδιώκουν να επανακαθορίσουν την παγκόσμια ισχύ προς όφελός τους, εις βάρος των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Η στρατηγική συμμαχία μεταξύ Ρωσίας, Κίνας, Ιράν και Βόρειας Κορέας, γνωστή και ως « ο άξονας της αναταραχής », έχει γίνει εμφανής τόσο στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή το 2025.

Η Κίνα υποδέχθηκε χθες ηγέτες από χώρες που αντιτίθενται στη Δύση, καθώς αυτοί συγκεντρώνονται στο Πεκίνο, δείχνοντας την υποστήριξή τους στον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Η εκδήλωση, η οποία θα περιλαμβάνει μια μεγαλειώδη παρέλαση για την 80ή επέτειο από την ήττα της Ιαπωνίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αποσκοπεί στην προβολή της στρατιωτικής δύναμης και της γεωπολιτικής ισχύος της Κίνας.

Ο Πούτιν έκανε τις δηλώσεις αυτές ενώπιον των κύριων συμμάχων του: του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι και του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Εκτιμάμε πολύ τις προσπάθειες και τις προτάσεις της Κίνας, της Ινδίας και των άλλων στρατηγικών εταίρων μας, οι οποίοι έχουν στόχο να συμβάλουν στην επίλυση της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ακόμα πως η συνεννόηση που επιτεύχθηκε στη διάρκεια της συνόδου κορυφής, τον Αύγουστο, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει ένα δρόμο για την εξεύρεση λύσης στην κρίση στην Ουκρανία.

«Θα επισήμαινα επίσης ότι η συνεννόηση, που επιτεύχθηκε κατά την πρόσφατη συνάντηση Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα, ελπίζω πως θα συμβάλει επίσης στο στόχο αυτό», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο ίδιος είπε πως ενημέρωσε λεπτομερώς ήδη από την Κυριακή τον Σι για το τι επετεύχθη στις συνομιλίες του με τον Τραμπ και για τη δουλειά που «βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη» για την επίλυση της σύγκρουσης και πρόσθεσε πως θα γνωστοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες σε διμερείς συναντήσεις με τον Κινέζο ηγέτη και άλλους.

Συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν για Ουκρανία, Γάζα και Συρία

Στο περιθώριο της 25ης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης ο Πούτιν είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του να επισκεφθεί την Άγκυρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας συνεχίζουν να εξελίσσονται στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και των κοινών συμφερόντων και ότι το πνεύμα συνεργασίας από το παρελθόν συνεχίζεται σε τομείς όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, οι επενδύσεις και η ενέργεια.

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες της Τουρκίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και ότι πιστεύει πως οι διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης συνέβαλαν στην ειρηνευτική διαδικασία.

Ο ίδιος εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας θα οδηγήσουν σε διαρκή ειρήνη και ότι η σταθερότητα στον Καύκασο θα είναι προς το κοινό συμφέρον της Τουρκίας και της Ρωσίας.

Οι δύο πρόεδροι αντήλλαξαν απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα και τη Συρία.

Ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Ερντογάν για τις διπλωματικές προσπάθειές του

Η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος και δοκιμασμένος στο χρόνο εταίρος της Ρωσίας και η ενεργειακή συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες είναι «στρατηγική», δήλωσε χθες ο Ρώσος πρόεδρος στον Τούρκο ομόλογό του.

Ο Πούτιν εγκωμίασε το ρόλο της Τουρκίας στις προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, λέγοντας πως θα εξακολουθεί να υπάρχει ζήτηση για τον «ειδικό ρόλο» της στις μεσολαβητικές προσπάθειες και τη διπλωματία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Γιούρι Ουσάκοφ, ο διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν, είχε δηλώσει πως οι δύο ηγέτες θα συζητούσαν τη σύγκρουση στην Ουκρανία, καθώς η Άγκυρα διαδραματίζει «ένα σημαντικό ρόλο» μεσολαβητή.

Από την τουρκική προεδρία ανακοινώθηκε πως ο Ερντογάν είπε στον Ρώσο ομόλογό του ότι η Άγκυρα εργάζεται για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία και ότι οι συνομιλίες μεταξύ των μερών στην Κωνσταντινούπολη συμβάλλουν στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης οι Ερντογάν και Πούτιν συζήτησαν επίσης τις διμερείς σχέσεις, τις προσπάθειες για ειρήνευση μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας, τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τις εξελίξεις στη Συρία.

Ο «αγαπητός φίλος» του Πούτιν και η βόλτα του Μόντι με την λιμουζίνα του Ρώσου προέδρου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απευθύνθηκε στον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, χαρακτηρίζοντάς τον «αγαπητό φίλο» του, και τόνισε ότι οι σχέσεις των χωρών τους αναπτύσσονται δυναμικά, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο.

Ο Ινδός πρωθυπουργός από την πλευρά του εξέφρασε στον Ρώσο πρόεδρο την ελπίδα ότι η Ρωσία και η Ουκρανία θα προχωρήσουν για να τερματιστεί ο μεταξύ τους πόλεμος σύντομα.

Οι δύο ηγέτες είχαν συνομιλίες στην πόλη-λιμάνι της Κίνας Τιαντζίν στο περιθώριο της διήμερης συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) που διεξάγεται εκεί, μερικές ημέρες μετά την επιβολή εμπορικών κυρώσεων στην Ινδία από τις ΗΠΑ σε αντίποινα για την αγορά πετρελαίου από τη Ρωσία.

«Οι συνομιλίες μαζί του είναι πάντα εύστοχες», σχολίασε ο Μόντι σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X στην αρχή της συνάντησής του με τον Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του περιφερειακού μπλοκ στην Τιαντζίν.

Had an excellent meeting with President Putin on the sidelines of the SCO Summit in Tianjin. Discussed ways to deepen bilateral cooperation in all sectors, including trade, fertilisers, space, security and culture. We exchanged views on regional and global developments, including… pic.twitter.com/DhTyqOysbf — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025

Η Ινδία και η Ρωσία στέκονται η μία στο πλευρό της άλλης ακόμη και σε δύσκολες στιγμές, είπε επίσης ο Μόντι στον Πούτιν, αφού αυτός τον χαρακτήρισε «αγαπητό φίλο» του και τον μετέφερε με την θωρακισμένη λιμουζίνα του.

Η Κίνα και η Ινδία είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία, η οποία είναι η δεύτερη χώρα σε εξαγωγές αργού παγκοσμίως. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε επιπρόσθετους δασμούς στην Ινδία για τις αγορές της αυτές, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ινδία ή η Κίνα θα τις σταματήσουν.

Κατά την συνάντησή τους, ο Μόντι κρατούσε το χέρι του Πούτιν καθώς προχωρούσαν προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Και οι τρεις χαμογελούσαν καθώς μιλούσαν περιτριγυρισμένοι από διερμηνείς.

Αργότερα ο Μόντι ανήρτησε φωτογραφία στο X του ιδίου και του Πούτιν μέσα στη θωρακισμένη ρωσική λιμουζίνα Aurus που χρησιμοποιεί ο επικεφαλής του Κρεμλίνου.

After the proceedings at the SCO Summit venue, President Putin and I travelled together to the venue of our bilateral meeting. Conversations with him are always insightful. pic.twitter.com/oYZVGDLxtc — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025

«Ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις, η Ινδία και η Ρωσία πάντα προχωρούσαν η μια δίπλα στην άλλη», είπε ο Μόντι στον Πούτιν κατά τη διμερή συνάντησή τους. «Η στενή μας συνεργασία είναι σημαντική όχι μόνον για τους λαούς και των δύο χωρών, αλλά και για την παγκόσμια ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία», πρόσθεσε ο Ινδός πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Ρώσο πρόεδρο.

Ο τελευταίος απευθύνθηκε στον Μόντι κατά τη διμερή τους συνάντηση στα ρωσικά ως «Αγαπητέ κ. πρωθυπουργέ, αγαπητέ φίλε».

«Η Ρωσία και η Ινδία έχουν διατηρήσει ιδιαίτερες σχέσεις για δεκαετίες, φιλικές και εμπιστοσύνης. Αυτό είναι το θεμέλιο για την ανάπτυξη των σχέσεών μας στο μέλλον», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Μόντι πρόσθεσε ότι χαιρετίζει τις πρόσφατες προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τονίζοντας: «Ελπίζουμε ότι όλες οι πλευρές θα προχωρήσουν εποικοδομητικά. Πρέπει να βρεθεί τρόπος για να τερματιστεί η σύγκρουση το ταχύτερο δυνατό και να εγκαθιδρυθεί μόνιμη ειρήνη».

Το Σάββατο ο Μόντι επαναβεβαίωσε την υποστήριξή του για μια ειρηνική διευθέτηση στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το γραφείο του Ινδού πρωθυπουργού,

«Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν», τόνισε ο Μόντι στο X μετά τις συνομιλίες του με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου και πρόσθεσε ότι συζήτησαν τη συνεργασία «σε όλους τους τομείς, περιλαμβανομένου του εμπορίου, των λιπασμάτων, του διαστήματος, της ασφάλειας και του πολιτισμού».

«Η Ειδική και Προνομιακή Στρατηγική Σύμπραξή μας παραμένει ένας ζωτικής σημασίας πυλώνας για την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα», κατέληξε ο Ινδός πρωθυπουργός.

Ο Πούτιν συχνά χρησιμοποιεί την Aurus στα ταξίδια του στο εξωτερικό και περιστασιακά προσφέρεται να μεταφέρει με αυτή άλλους ηγέτες. Μερικές φορές έχει ακόμη και χαρίσει το αυτοκίνητό του, όπως συνέβη με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν το 2024.

Συνάντηση των Πούτιν – Πεζεσκιάν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε και με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) στην Κίνα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ξεκινούν διμερή συνάντηση», ανέφερε το Κρεμλίνο στο Telegram, συνοδεύοντας το μήνυμά του με ένα βίντεο που δείχνει τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν χειραψία.

Η ρωσική προεδρία είχε τονίσει προηγουμένως ότι η συνάντηση θα επικεντρωθεί στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Το Ιράν θεωρείται ύποπτο από τις δυτικές χώρες ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και αντιμετωπίζει απειλές από τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο για επαναφορά κυρώσεων που είχαν ανασταλεί πριν από δέκα χρόνια.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, αρνείται την επιθυμία της να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και υπερασπίζεται το δικαίωμά της να αναπτύξει ένα μη στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Η Ρωσία, σύμμαχος του Ιράν, στηρίζει την Τεχεράνη σε αυτό το θέμα. Την Παρασκευή, κάλεσε τη Δύση να «επανέλθει στα λογικά της και να επανεξετάσει τις λανθασμένες αποφάσεις της», προειδοποιώντας για τις «ανεπανόρθωτες συνέπειες» της πολιτικής της.

Οι δύο χώρες έχουν έρθει πιο κοντά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Τον Ιανουάριο, Μόσχα και Τεχεράνη υπέγραψαν μια συνθήκη στρατηγικής εταιρικής σχέσης με στόχο την ενίσχυση των δεσμών τους, ιδίως των στρατιωτικών τους δεσμών.

Το Ιράν έχει κατηγορηθεί από το Κίεβο και τη Δύση ότι προμηθεύει μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed και πυραύλους μικρού βεληνεκούς στη Ρωσία για την επίθεσή της στην Ουκρανία.

Η SCO καταδικάζει τους εμπορικούς πολέμους, τις επιθέσεις κατά του Ιράν

Η σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ- SCO), μια συμμαχία χωρών εκτός ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ρωσίας και της Ινδίας, εξέφρασε την αντίθεσή της στον εμπορικό καταναγκασμό και καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον των μελών της.

Τα κράτη μέλη του ΟΣΣ απορρίπτουν τα μονομερή μέτρα καταναγκασμού, συμπεριλαμβανομένων των «οικονομικών μέτρων», αναφέρεται στην κοινή διακήρυξη που εξέδωσαν, σε μια προφανώς επικριτική δήλωση για τους εμπορικούς δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόσφατα, ο Τραμπ διπλασίασε τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ινδία στο 50% λόγω των πετρελαϊκών συναλλαγών της με τη Ρωσία. Το Πεκίνο εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με την Ουάσινγκτον, αφού και οι δύο πλευρές συμφώνησαν τον Μάιο σε μια προσωρινή παύση της έντονης δασμολογικής διαμάχης.

Εξάλλου, σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν που μεταδόθηκε από το κινεζικό πρακτορείο «Νέα Κίνα», ο Οργανισμός «καταδικάζει σθεναρά τις ενέργειες που προκαλούν θύματα μεταξύ των αμάχων και μια ανθρωπιστική καταστροφή» στη Λωρίδα της Γάζας και ζητά «πλήρη και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός, καθώς και ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας» στον θύλακα.

Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας δεν αναφέρεται στην κοινή διακήρυξη του ΟΣΣ που εκδόθηκε μετά το πέρας της συνόδου κορυφής στην κινεζική πόλη Τιαντζίν.

Ωστόσο, τα 10 κράτη μέλη καταδίκασαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην ελεγχόμενη από την Ινδία περιοχή του Κασμίρ στις 22 Απριλίου, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 30 ανθρώπους. Ακολούθησαν σφοδρές μάχες μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν τον Μάιο.

Σύμφωνα με αναφορές, ένα απόσπασμα σχετικά με τη σύγκρουση προκάλεσε διαμάχες με την ινδική πλευρά κατά τη διάρκεια της συνάντησης των υπουργών Άμυνας του ΟΣΣ. Το Πακιστάν είναι επίσης μέλος του ΟΣΣ.

Ο ΟΣΣ καταδίκασε επίσης έντονα τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο. Τέτοιες επιθετικές ενέργειες εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών πυρηνικής ενέργειας παραβιάζουν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, αναφέρεται στο κείμενο της κοινής διακήρυξης.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης ιδρύθηκε πριν από 24 χρόνια, φαινομενικά ως αντίπαλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας ΝΑΤΟ, αν και τα οικονομικά ζητήματα κυριάρχησαν στις περισσότερες συναντήσεις.

Στην σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην πόλη-λιμάνι Τιαντζίν της βόρειας Κίνας συμμετείχαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ρωσίας, της Κίνας, της Ινδίας, του Καζακστάν, του Πακιστάν, του Ιράν, της Λευκορωσίας, του Τατζικιστάν, του Ουζμπεκιστάν και του Κιργιστάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαφία της Κρήτης: Ένα ολόκληρο δωμάτιο καλύπτουν τα ναρκωτικά, τα όπλα, τα μετρητά και τα εκρηκτικά της οργάνωσης – Δείτε φωτογραφία

«Έπαθα αμνησία, δεν εγκατέλειψα κανέναν», υποστηρίζει η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Νέα αναβολή… εκτέλεσης πέτυχε το ιστορικό Καφέ Γκρέκο στη Ρώμη: «Θα το σώσουμε» λέει ο ιδιοκτήτης του