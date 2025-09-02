Τα μηνύματα Τσίπρα στη ΔΕΘ – Απών από την ομιλία ο Φάμελλος

Πυρετώδεις είναι πλέον οι προετοιμασίες στο «στρατηγείο» του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στη Λεωφόρο Αμαλίας, καθώς οι επιτελείς του Ινστιτούτου του μαζί με τους πολύ στενούς του συνεργάτες έχουν επικεντρωθεί στην ομιλία του στο Συνέδριο του Economist, την ερχόμενη Παρασκευή, το οποίο εξελίσσεται σε κεντρικό πολιτικό γεγονός για το προοδευτικό ακροατήριο.

Μέσα από μια ημίωρη τοποθέτηση, ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να ασκήσει δριμεία κριτική στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, επικεντρώνοντας τα βέλη του στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, τις συνθήκες που επικρατούν στα περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά και να προσφέρει μια πλατφόρμα με ζητούμενο την ανάπτυξη και με ορίζοντα το 2030.

Η εστίαση στην οικονομία δεν αποτελεί μόνο παράδοση των ομιλητών στα Συνέδρια του Economist, αλλά και ένα προνομιακό πεδίο, στο οποίο ο Αλέξης Τσίπρας επιθυμεί να αντιπαρατεθεί με τον σημερινό Πρωθυπουργό στη σκιά και των δημοσκοπήσεων, που φέρνουν τους πολίτες να απαντούν θετικά για την οικονομική τους κατάσταση το 2019 σε σχέση με σήμερα.

Και παράλληλα, η αναμέτρηση των δύο ηγετών στο πεδίο της οικονομίας εντείνει τη μεταξύ τους σύγκρουση και μαζί τα επίπεδα πόλωσης ανάμεσα στους οπαδούς των δύο κομμάτων, εξέλιξη που φαντάζει βολική και για τα δύο πολιτικά στρατόπεδα, λόγω των χαμηλών δημοσκοπικών τους αποδόσεων. Μολονότι για τον πυρήνα των θερμών υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα η πολιτική αλλαγή συνιστά «θέμα χρόνου», όπως και η επάνοδος του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε πρωταγωνιστικό ρόλο, εντούτοις το δίπολο «Μητσοτάκης – Τσίπρας» φαίνεται να λειτουργεί λυτρωτικά για τα ποσοστά συσπείρωσης αμφότερων.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο πρώην Πρωθυπουργός ανάρτησε χθες νέο μήνυμα στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα με επίκεντρο την οικονομία και αναφορά στη δεύτερη Διεθνή Διάσκεψη του Ινστιτούτου του, σε μια μορφή «προθέρμανσης» για τα όσα θα καταθέσει στην ομιλία του, με την κινητικότητά του να εντείνεται τα επόμενα εικοσιτετράωρα, επιβεβαιώνοντας όσες και όσους εκτιμούν στο προοδευτικό στρατόπεδο ότι «ο Τσίπρας έχει βγει από τα αποδυτήρια».

Ανάρπαστες οι προσκλήσεις

Ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται φειδωλός αναφορικά με τα επόμενα στάδια του σχεδιασμού του στη φετινή ΔΕΘ, παρά το γεγονός ότι η ομιλία του στις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη έχει κινητοποιήσει τόσο τους φανατικούς υποστηρικτές του, όσο και στελέχη του ευρύτερου χώρου, αναζητώντας εναγωνίως προσκλήσεις για την παρακολούθησή της. Παρόντες, άλλωστε, στην ομιλία Τσίπρα στη συμπρωτεύουσα θα είναι κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ακαδημαϊκοί, πρόσωπα με αναφορά στο προοδευτικό στρατόπεδο, αλλά και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως και μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Μεγάλος απών, ωστόσο, από την επικείμενη ομιλία Τσίπρα θα είναι ο σημερινός Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, καθώς η Κουμουνδούρου έχει σχεδιάσει ένα πλέγμα περιοδειών του εκείνες τις ημέρες στην Κεντρική Μακεδονία. Μιλώντας χθες στο Action24, «είμαι παρών σε όλες τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα, του Ινστιτούτου και είμαι και στην πρώτη γραμμή. Και πολλές φορές χρειάστηκε να αλλάξω και το πρόγραμμα μου για να είμαι εκεί» παρατήρησε ο Πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, για να προσθέσει πως «στο συνέδριο του Economist, που δεν είναι πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα αλλά του Economist, δυστυχώς θα είμαι σε περιοδείες σε άλλους νομούς. Θα υπάρχει όμως εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διότι είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Από όλα τα πολιτικά πρόσωπα κανείς δεν στερεί το δικαίωμα των πρωτοβουλιών, πολύ δε περισσότερο από τον Αλέξη Τσίπρα». «Πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο, ότι είναι καταστροφική και ότι χρειάζεται προοδευτική απάντηση», κατέληξε ο κ. Φάμελλος, με την απουσία του, πάντως, να σχολιάζεται έντονα στα συριζαϊκά πηγαδάκια, όταν η «ολική επαναφορά» στο πολιτικό προσκήνιο έχει ήδη ξεκινήσει.

Η απουσία, εξάλλου, του σημερινού Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από την ομιλία Τσίπρα, με δεδομένη και την εγγύτητα της απόστασης της Θεσσαλονίκης από τα σημεία όπου θα περιοδεύει ο κ. Φάμελλος, επανέφερε τα επίπεδα αμηχανίας στο εσωτερικό του κόμματος, σε μια στιγμή που και το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί επικοινωνιακή αντεπίθεση, σε μια προσπάθεια να φρενάρει τυχόν μαζικές διαρροές προς την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού.

Ομάδα- έκπληξη

Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, η νέα ομάδα που θα πλαισιώνει στο εξής στον πρώην Πρωθυπουργό θα συνιστά μια από τις εκπλήξεις της επόμενης περιόδου, καθώς θα αποτελείται από νέα και άγνωστα στο ευρύ κοινό πρόσωπα, με εξαίρεση την Όλγα Γεροβασίλη και πάντως θα βρίσκεται μακριά από σενάρια για αξιοποίηση στελεχών που είχαν διατελέσει τα προηγούμενα χρόνια σε υπουργικούς και άλλους θώκους. Ήδη, στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη θα δώσουν το παρόν πρόσωπα του πολύ στενού του περιβάλλοντος, όπως ο πρώην υφυπουργός Αθλητισμού και πρώην αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βασιλειάδης, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης και ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Δημήτρης Λιάκος, αλλά και σημερινοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που βρίσκονται στην περίμετρο των συνεργατών του πρώην Πρωθυπουργού.

Εσωκομματικό πρόβλημα