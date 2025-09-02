Το-ΠΑΣΟΚ-αγωνιά-για-τις-δημοσκοπήσεις-με-το-βλέμμα-στον-Τσίπρα-και-επιτίθεται-στην-κυβέρνηση-με-τη-«μαύρη-βίβλο»

Στη «γραμμή» των διαδοχικών «πολεμικών» συγκρούσεων με την κυβέρνηση επενδύει το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζοντας σελίδες της «μαύρης βίβλου», η επίκληση της οποίας συντηρεί το κλίμα επιθέσεων με φόντο τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Την ίδια ώρα στελέχη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ανεβάζουν τους τόνους και με αφορμή την πιθανή ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος την προσεχή Παρασκευή από το βήμα εκδήλωση του Economist στη Θεσσαλονίκη θα επιχειρήσει από την πλευρά του να προκαλέσει ένα σκληρό μπρα ντε φερ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καταρχάς στο πεδίο της οικονομίας.

Το «σύνθημα» του ΠΑΣΟΚ προς τις επιθέσεις στην κυβέρνηση είναι μία λέξη: «αποτύχατε» λένε ξεφυλλίζοντας τη «μαύρη βίβλο» κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι με τις πολιτικές της αύξησε τις κοινωνικές ανισότητες και τώρα αναζητεί «έναν εύκολο αντίπαλο». Η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου με συνέντευξή της χθες έκανε ειδική αναφορά στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην «επάνοδο» Τσίπρα. «Στον Economist μιλάνε τέσσερις κορυφαίοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Μιλούν οι υπουργοί και στο τέλος κλείνει ο κύριος Τσίπρας για να μας πει για την Ελλάδα του 2030. Δηλαδή, τέσσερις υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας δέχονται να κλείσει το συνέδριο και να μιλήσει για το μέλλον της χώρας ο κύριος Τσίπρας», διαπιστώνει η κυρία Διαμαντοπούλου εκτιμώντας ότι είναι εμφανές ότι αυτό τους βολεύει πάρα πολύ και φυσικά τους βολεύει να θεωρούν έναν εύκολο αντίπαλο.

«Πρώτα- πρώτα στρέφουν την προσοχή από το ΠΑΣΟΚ κάπου αλλού. Αρχίζουν το πολιτικό κουτσομπολιό, το ατελείωτο. Και βεβαίως είναι ένας εύκολος αντίπαλος για τον κύριο Μητσοτάκη, όταν τον έχει νικήσει 5 φορές και όταν θα αρχίσουν να βγαίνουν πάλι όλα αυτά που είχαν κλείσει. Γιατί ο κύριος Τσίπρας γενικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαιρεί, δεν ενώνει. Και αυτό του το ταλέντο θα το δούμε και τώρα», είπε χαρακτηριστικά στο ΚΟΝΤΡΑ η κυρία Διαμαντοπούλου η οποία μαζί με τον συντονιστή προγράμματος, Λευτέρη Καρχιμάκη είχε την ευθύνη να συγκροτήσει –σε συνεργασία με τους τομεάρχες του κόμμματος- τη «μαύρη βίβλο».

Αγωνία για τις δημοσκοπήσεις

Η αγωνία στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για τις επιδόσεις τους στις δημοσκοπήσεις είναι διάχυτη- όπως και ο προβληματισμός τους για το ανακάτεμα της τράπουλας στην κεντροαριστερά από τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου το ΠΑΣΟΚ επιλέγουν να αποδομήσουν όλο το κυβερνητικό αφήγημα, προσπαθούν να αποκτήσουν τεκμηριωμένο λόγο για να αναδείξουν τα σημεία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και να στρώσουν το χαλί για το κυβερνητικό σχέδιο που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις 13-14/9 στη ΔΕΘ μέσω της ηγεσίας.

Κυρίως αυτό που θέλουν στο ΠΑΣΟΚ να καταδείξουν, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί και δεν θέλει να αλλάξει πολιτική ρότα, οπότε οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν διαφορετικό από μια κυβέρνηση που «απέδειξε επί έξι χρόνια ότι ήθελε να μοιράσει τον πακτωλό των ευρωπαϊκών πόρων σε φίλους και ημέτερους, δεν πολέμησε τα καρτέλ και τις ολιγοπωλιακές πρακτικές κ.ο.κ.»

Η πρεμιέρα των συνεντεύξεων Τύπου της «Μαύρης Βίβλου» έγινε χθες Δευτέρα όπου οι βουλευτές και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Παύλος Γερουλάνος περιέγραψαν λεπτομερώς τα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτέλεση του Ταμείου Ανάκαμψης, των επενδύσεων, της οικονομίας και του αναπτυξιακού παραγωγικού μοντέλου. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη εξηγούσαν: «θα μπορούσαμε να πούμε ότι στον τομέα της οικονομίας και της ανάπτυξης, ένας εύκολος τίτλος για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη είναι “μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία”. Σύμφωνα με τους ίδιους: «Σπαταλήθηκαν παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, αλλά κυρίως σπαταλήθηκε και υποτιμήθηκε ο κόπος του ελληνικού λαού την προηγούμενη δεκαετία. Ένας λαός που έκανε πολλή υπομονή, άντεξε μια δύσκολη δεκαετία και ήλπιζε ότι θα μπούμε σε έναν ενάρετο κύκλο, όπου πράγματι θα μπορεί η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, θα μπορεί να έχει ένα κράτος το οποίο εκπληρώνει βασικές προσδοκίες που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι δεδομένες. Τα συνθήματα του εκσυγχρονισμού, των μεταρρυθμίσεων, δυστυχώς, έμειναν κενό γράμμα και σήμερα μοιάζουν μία άψυχη, κακοσυντηρημένη διακόσμηση σε ένα σκηνικό που καταρρέει».

Σειρά έχει σήμερα το κόστος διαβίωσης όπου Μιλένα Αποστολάκη και οι Γιώργος Νικητιάδης, Παύλος Χρηστίδης, Φραγκίσκος Παρασύρης, Ιωάννης Τσίμαρης ξεδιπλώνουν την Μαύρη Βίβλο στο ιδιωτικό χρέος, την ακρίβεια, τα τιμολόγια του ρεύματος, την υγεία. Πέμπτη και Παρασκευή βουλευτές και τομεάρχες θα αναλύσουν αν η Νέα Δημοκρατία παραδίδει μια Ελλάδα «ανθεκτική» και αν η ίδια ως κυβέρνηση υπηρέτησε την ποιότητα των θεσμών και της δημοκρατίας. Η αυριανή ημέρα είναι αφιερωμένη στην επετειακή εκδήλωση στο Ζάππειο, όπου ο Τάσος Γιαννίτσης, ο πρώην υπουργός και πανεπιστημιακός θα μιλήσουν για το δημογραφικό ζήτημα και τις αναγκαίες πολιτικές για την αντιμετώπισή του.

«Η «Μαύρη Βίβλος των ψεμάτων του ΠΑΣΟΚ»

Η Νέα Δημοκρατία δια των στελεχών της, όπως η εκπρόσωπος Τύπου, Αλεξάνδρα Σδούκου υποστηρίζει ότι η «μαύρη βίβλος» δεν βασίζεται σε αλήθειες, αντιθέτως παρουσιάζει μια ψευδή εικόνα για τα πεπραγμένα. «Με ανακριβή στοιχεία, ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και κυρίως χωρίς την παραμικρή προοπτική για το αύριο της χώρας, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε μία «Μαύρη Βίβλο» για την ανάπτυξη, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Απέναντι στην προσπάθεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης να υποβαθμίσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, με την στήριξη του ελληνικού λαού, στην εθνική μας οικονομία, αναδεικνύουμε την «Μαύρη Βίβλο των ψεμάτων του ΠΑΣΟΚ», αποκαθιστώντας την αλήθεια», αναφέρουν τα «γαλάζια» στελέχη και συνεχίζουν: «Δεν θριαμβολογούμε, όταν οι πολίτες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, τα οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε υλοποιώντας πλήρως το πρόγραμμά μας, αλλά απαντούμε στην καταστροφολογία και στις ισοπεδωτικές λογικές της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Βάσει των στοιχείων της ΝΔ:

1) Fake news του ΠΑΣΟΚ: «Το αναπτυξιακό θαύμα της Ελλάδας αποδεικνύεται θολό, η κυβέρνηση ακολουθεί συστηματικά στον τομέα των επενδύσεων μία πορεία χαμηλών πτήσεων».

Η αλήθεια: Η Ελλάδα την περίοδο 2019-2024 είναι η χώρα μεταξύ των 27 μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση του όγκου επενδύσεων κατά 60,3% όταν στην Ε.Ε υπήρξε στασιμότητα ενώ η οικονομία μας αναπτύσσεται με ρυθμούς κατά πολύ υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Το ΠΑΣΟΚ «βαπτίζει» χαμηλή πτήση, την πρώτη θέση της Ελλάδας στην αύξηση των επενδύσεων αλλά και στη μείωση του ποσοστού ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, από 18% σε περίπου 8%.

2) Fake news του ΠΑΣΟΚ: «Ο στόχος της σύγκλισης των εισοδηµάτων προς τον µέσο όρο της ΕΕ και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου αποµακρύνεται».

Η αλήθεια: Η Ελλάδα την περίοδο 2019-2024 παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος, και της κατά κεφαλή κατανάλωσης, γι’ αυτό και έχει μπει σε τροχιά επιταχυνόμενης σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συγκεκριμένα στη χώρα μας, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ (δηλαδή μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού) αυξήθηκε κατά 11,2%, που είναι η έβδομη υψηλότερη επίδοση στην ΕΕ των 27, σχεδόν τριπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (4,1%) και τετραπλάσια από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (3%). Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ παρέλαβε το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο 71% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και το παρέδωσε στο 66%. Παρέλαβε την κατά κεφαλή κατανάλωση στο 79% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και την παρέδωσε στο 77%. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο 66% και την έχει ανεβάσει (το 2024) στο 70% ενώ παρέλαβε την κατά κεφαλή κατανάλωση στο 77% και την έχει αυξήσει στο 81%.

