Φάμελλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέστρεψε στην αξιοπιστία και στην σοβαρότητα – Να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε την πατρίδα μας»

Συνέντευξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, στην εκπομπή «Η επόμενη μέρα» του Action24 και τον Σεραφείμ Κοτρώτσο

Σ. Κοτρώτσος: Τον Ιούλιο, πριν τελειώσει η τηλεοπτική σεζόν, φιλοξένησα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, τον κ. Σωκράτη Φάμελλο. Τότε είπαμε ότι θέλω να είναι εδώ στην πρώτη εκπομπή. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη.

Σ. Φάμελλος: Καλησπέρα.

Σ. Κοτρώτσος: Καλησπέρα.

Σ. Φάμελλος: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, αλλά πάνω απ’ όλα καλή σεζόν! Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας! Είναι γεγονός ότι έτσι έγινε και ερχόμουνα και με μια θετική προσμονή, πρέπει να σας το ομολογήσω αυτό, γιατί κάθε αρχή έχει κάτι όμορφο, κάτι δημιουργικό.

Βέβαια, άκουσα τώρα τις ειδήσεις για το σεισμό και πέσανε τα φτερά μου. Όμως ειλικρινά σας εύχομαι καλή επιτυχία και ελπίζω να έχετε καλές ειδήσεις. Ο λόγος για τον οποίο επίσης ήρθα, κ. Κοτρώτσο, είναι γιατί πρέπει κάποια στιγμή να αποδείξουμε ότι και η πολιτική είναι αξιόπιστη. Επειδή υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα αξιοπιστίας στην πολιτική, το λέω βέβαια και ως ευφυολόγημα…

Σ. Κοτρώτσος: Ως προς το θέμα αυτό είστε αξιόπιστος…

Σ. Φάμελλος: Είπα να είμαι συνεπής. Διεκδικώ να αποδείξω στην εκπομπή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και έχει αλλάξει και είναι απολύτως συνεπής και αξιόπιστος.

Σ. Κοτρώτσος: Λοιπόν, Θεσσαλονικιός γαρ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ ως αρχηγός κόμματος. Το Σαββατοκύριακο όμως θα είναι εκεί ο πρωθυπουργός. Θα είναι ο πρωθυπουργός και ήδη φαίνεται ότι υπάρχει ένα πακέτο παροχών, μέτρων, φοροελαφρύνσεων, που φαίνεται ότι θα είναι σημαντικό κ. πρόεδρε, και θέλω να σας ρωτήσω, εάν εσείς ακούγοντας αυτά τα μέτρα, μειώσεις φόρων, βαρέα ανθυγιεινά λέει για τους νοσηλευτές, καταπολέμηση της ακρίβειας, κάποια μέτρα που θα ανακουφίζουν την στεγαστική κρίση, εάν θα σταθείτε θετικά απέναντι σε αυτά τα μέτρα ή όπως σας κατηγορεί η κυβέρνηση, θα τα ισοπεδώσετε όλα και δεν θα βρείτε τίποτε θετικό να πείτε.

Σ. Φάμελλος: Θέλω να σας πω, επειδή είναι πάρα πολύ απλό, ότι οτιδήποτε είναι θετικό για την κοινωνία, εμείς θα το στηρίξουμε. Δεν χωρεί συζήτηση. Το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές και μάλλον να ξεφύγουν από τη δύσκολη συζήτηση σκοπεύουν, όταν βάζουν τέτοια επιχειρήματα.

Εγώ θέλω να πω και κάτι πολύ απλό που σκέφτεται ο κόσμος. Για ποιο λόγο ανακοινώνει τώρα φοροελαφρύνσεις -ας πούμε ότι είναι φοροελαφρύνσεις, δεν ξέρουμε τι θα είναι- ο κ. Μητσοτάκης; Δύο είναι οι λόγοι που έρχονται στο μυαλό του καθενός και της καθεμιάς. Το πρώτο είναι επειδή είχε υψηλή φορολόγηση, άρα είναι λάθος του. Για να ανακοινώνει κάποιος φοροελαφρύνσεις πάει να πει ότι έχει τα περιθώρια, πρώτον. Άρα κακώς έχει τα περιθώρια. Έπρεπε να είναι μετρημένη η οικονομική πολιτική, να μην είναι φορομπηχτική.

Δεύτερον, προκύπτει και ένα άλλο συμπέρασμα. Ότι δεν είναι επαρκής στα δημοσιονομικά, είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ζορίζεται. Γι’ αυτό το κάνει. Όλος ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό. Άρα, έχουμε έναν πρωθυπουργό που δεν είναι επαρκής στα δημοσιονομικά και επειδή έχει πολιτικό πρόβλημα προσπαθεί να υπερβεί αυτό το πολιτικό πρόβλημα ανακοινώνοντας μέτρα.

Μπορεί να σωθεί η κατάσταση; Ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε πέρυσι, γιατί είναι κατόρθωμα, να στερέψει την αγορά εισπράττοντας με λανθασμένο φορολογικό μείγμα 6,5 δισεκατομμύρια φόρους πάνω από το πλεόνασμα που είχε υπολογίσει. Αυτό δείχνει μια τραγική ανεπάρκεια στον δημοσιονομικό προγραμματισμό. Αυτό δεν είναι αριστεία, αυτό είναι αποτυχία. Ταυτόχρονα είναι ένα μέτρο που στερεύει την αγορά και τα νοικοκυριά. Και μπορεί να απολογηθεί, δίνοντας πίσω ένα δισεκατομμύριο; Μπορεί να σωθεί η κατάσταση όταν έχουμε στις τράπεζες 4,7 δισεκατομμύρια κέρδη, στη ΔΕΗ 1,8 δισεκατομμύρια κέρδη;

Κύριε Κοτρώτσο οφείλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Ούτε ο κ. Μητσοτάκης θα σωθεί από αυτά που θα ανακοινώσει στην έκθεση. Ούτε μπορεί, με αυτά που ακούω, τα ημίμετρα και τα πασαλείμματα τα επικοινωνιακά, να σωθεί η ελληνική οικονομία. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, και προσθέστε τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, την αδιαφάνεια, τα ρουσφέτια, τις αναθέσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις και το πρόβλημα δημοκρατίας, με αυτή την κυβέρνηση δεν μπορεί να πάει καλύτερα η κατάσταση. Θέλω να είμαι ειλικρινής.

Όμως, οτιδήποτε θετικό για την κοινωνία εμείς θα το διεκδικήσουμε, όχι απλά θα το στηρίξουμε. Θα διεκδικήσουμε και να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο. Αλλά οφείλω να σας πω ότι τη θέση μας, ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο, δεν θα την αλλάξουμε γιατί είναι εθνικό και κοινωνικό συμφέρον.

Σ. Κοτρώτσος: Να φύγει κ. Φάμελλε, αλλά ποιος να ‘ρθει; Γιατί δημοσκοπικά φαίνεται ότι και εσείς, ακόμα και από το ΠΑΣΟΚ, εσείς κλείσατε τη σεζόν πριν το καλοκαίρι, μάλλον μπήκατε στο καλοκαίρι, με χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά. Αλλά και το ΠΑΣΟΚ, που είναι δεύτερο κόμμα, απέχει παρασάγγας, δημοσκοπικά τουλάχιστον, από την κυβέρνηση. Παρά την πίεση που υφίσταται έχει ακόμα μια πολύ μεγάλη απόσταση ασφαλείας από το δεύτερο κόμμα.

Σ. Φάμελλος: Πάμε στην αξιοπιστία της πολιτικής που λέγαμε στην αρχή. Αν κάποιος πολιτικός ή ενεργός πολίτης διαπιστώνει ότι τα πράγματα στη χώρα δεν πάνε καλά, θα πρέπει να σκέφτεται το δικό του κομματικό συμφέρον για να κάνει μια πολιτική πρόταση; Νομίζω πως όχι. Αν δηλαδή, οι πολίτες πιστέψουν ότι τις προτάσεις του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τις κάνει για τη δική του καρέκλα, είναι καταστροφικό και είναι και ψευδές, είναι λάθος. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την πρόταση…

Σ. Κοτρώτσος: Ναι, αλλά στόχος είναι να κυβερνήσετε κάποτε…

Σ. Φάμελλος: Σαφέστατα, αλλά ο λόγος των προτάσεων που καταθέτουμε, και έτσι ανακτάται η αξιοπιστία στην πολιτική, είναι γιατί το έχει ανάγκη η πατρίδα. Το έχει ανάγκη ο λαός, το έχουν ανάγκη τα παιδιά και το μέλλον της χώρας και φυσικά το περιβάλλον και οι υπόλοιποι παράμετροι που καθορίζουν τη ζωή μας.

Άρα, το να γίνουν εκλογές και να αλλάξει η κυβέρνηση είναι συμφέρον της χώρας, της κοινωνίας και του λαού. Μας ενδιαφέρει απλά να αλλάξει ο «Μανωλιός» και «να βάλει τα ρούχα του αλλιώς»; Όχι φυσικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει, και αυτό επιβεβαιώθηκε με το συνέδριό του με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, καθαρότητα και επεξεργασίες, ότι πρέπει να υπάρχει μια προοδευτική κυβέρνηση που θα αναλάβει την ευθύνη της χώρας. Και επειδή είναι και η δημοσκοπική κατάσταση έτσι, αν και μην εμπιστεύεστε τελείως τις δημοσκοπήσεις, όχι βάζοντας στο μυαλό σας υποψίες που τις συζητάει η κοινωνία, αλλά γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κάλπη, η κάλπη θα δείξει άλλα πράγματα, σας βεβαιώ.

Σ. Κοτρώτσος: Λέτε ότι μπορεί να προκύψει τέτοια κυβέρνηση;

Σ. Φάμελλος: Θα μπει το ερώτημα στον πολίτη ποιος ή ποια θα κυβερνήσει και όχι απλά ποια είναι η δήλωση της στιγμής. Λέω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, λαμβάνοντας υπόψη και τα δημοσκοπικά δεδομένα, γιατί τα λαμβάνουμε υπόψη, έχει προτείνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και την πρωτοβουλία αυτή την έχω πάρει και προσωπικά από την αρχή της χρονιάς, για μια συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Ναι, πιστεύω κ. Κοτρώτσο ότι…

Σ. Κοτρώτσος: Είχατε πει για προοδευτικό ψηφοδέλτιο, κοινό ψηφοδέλτιο, εδώ στην «Επόμενη Μέρα», στις αρχές της χρονιάς, τον Γενάρη.

Σ. Φάμελλος: Όπως είχα πει και για την κοινή στήριξη υποψηφιότητας Προέδρου της Δημοκρατίας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το έχει τηρήσει αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι συνεπής. Ποιες είναι οι συνθήκες; Ας τις δούμε τις συνθήκες. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει αρνηθεί αυτή την πρόταση με πάρα πολλούς τρόπους. Ακόμα και την πρόσφατη πρόταση που έκανα, να έχουμε μια κοινή τοποθέτηση 5 κόμματα του προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου για τα θέματα της Γάζας και της Παλαιστίνης, επέλεξε να την αρνηθεί.

Σ. Κοτρώτσος: Ρητά έχει πει όχι.

Σ. Φάμελλος: Θεωρώ ότι είναι ένα πολιτικό λάθος του κ. Ανδρουλάκη. Υποτιμά την ανάγκη του κοινωνικού παράγοντα. Η κοινωνία θέλει να τα βρούμε για να υπάρχει διέξοδος. Δεν θέλει να τα βρούμε απλά. Θέλει να τα βρούμε και να έχουμε ένα προοδευτικό πρόγραμμα. Αυτό είναι το δεύτερο που θα σας πω, μετά. Ας δούμε λίγο τους συσχετισμούς.

Σ. Κοτρώτσος: Θα σας ρωτήσω κάτι άλλο, όμως, που ανατρέπει ενδεχομένως τα πράγματα.

Σ. Φάμελλος: Το δεύτερο ζήτημα, είναι ποια είναι η συγκυρία σήμερα. Κατορθώσαμε 4 κόμματα να κάνουμε μια κοινή τοποθέτηση για την Γάζα και την Παλαιστίνη. Το θεωρώ θετικό. Κατορθώσαμε, επίσης, άλλα 4 κόμματα να υποβάλλουμε μαζί πρόταση δυσπιστίας. Το θεωρώ θετικό. Έχουμε κατορθώσει τον Ιούλιο και έχουμε κοινές πρωτοβουλίες, όχι πολλές αλλά σημαντικές, όπως την πρόταση για προκαταρκτική επιτροπή με τη Νέα Αριστερά και την τροπολογία για την 13η σύνταξη, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και επίσης την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Βλέπετε λοιπόν ότι εμείς και προσπάθειες κάνουμε και βήματα γίνονται.

Σ. Κοτρώτσος: Θα κάνετε κοινή κοινοβουλευτική ομάδα με τη Νέα Αριστερά;

Σ. Φάμελλος: Αυτό που θέλω να σας πω εγώ κ. Κοτρώτσο είναι ότι η πρόταση που έχω καταθέσει από τον Μάρτιο και το περιλαμβάνει αυτό, -γι’ αυτό δεν θέλω να απαντήσω αποσπασματικά- μια πρόταση η οποία επιβεβαιώθηκε και από το συνέδριό μας και από τις εξελίξεις μετά, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα εξακολουθήσει να είναι πρωτοπόρος σε πρωτοβουλίες για να υπάρχει και κοινοβουλευτική συμπόρευση προοδευτικών κομμάτων, δηλαδή να εκφραζόμαστε κοινά και να…

Σ. Κοτρώτσος: ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.

Σ. Φάμελλος: Όχι, εγώ δεν λέω μόνο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νέα Αριστερά. Διεκδικώ να καταλάβει το λάθος του και ο κ. Ανδρουλάκης.

Σ. Κοτρώτσος: Α, λέτε συνεργασία σε ad hoc…

Σ. Φάμελλος: Όχι μόνο σε ad hoc, εγώ αναφέρομαι και σε ad hoc και σε πιο δομημένη προγραμματική συζήτηση. Σε όλα. Χωρίς αποκλεισμούς. Δεύτερον, έχουμε ζητήσει, επίσης από τον Μάρτιο, να ξεκινήσει ένα φόρουμ διαλόγου προοδευτικών δυνάμεων. Ήδη και εγώ προσωπικά και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουμε κάνει συναντήσεις και με άλλα πολιτικά πρόσωπα και χώρους, που έχουν δείξει μια θετική διάθεση. Εμείς θα το συνεχίσουμε αυτό. Αυτό εκφράστηκε και με την υποψηφιότητα της κ. Κατσέλη. Εκφράστηκε και με πολλές συναντήσεις που έχω κάνει με τον Νίκο Κοτζιά, τον Πέτρο Κόκκαλη. Γιατί πρέπει να υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές.

Σ. Κοτρώτσος: Να σας ιντριγκάρω τώρα;

Σ. Φάμελλος: Δεν νομίζω ότι είναι ίντριγκα η πολιτική.

Σ. Κοτρώτσος: Όχι, όχι…

Σ. Φάμελλος: Μπορώ να δεχτώ οποιαδήποτε ερώτηση.

Σ. Κοτρώτσος: Θα το πω αλλιώς, σοσιαλιμιντιακά. Να σας τρολάρω λίγο;

Σ. Φάμελλος: Γιατί όχι;

Σ. Κοτρώτσος: Το τελευταίο χρονικό διάστημα, περισσότερο ασχολούνται τα μίντια, η πολιτική συζήτηση, ακόμα και η ίδια η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, η επίθεση της κυβέρνησης, με το εικαζόμενο κόμμα Τσίπρα παρά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σας κάνει καλό ή κακό τελικά αυτό;

Σ. Φάμελλος: Εμείς διεκδικούμε οι προτάσεις και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να είναι αυτές που θα συμβάλλουν στον προοδευτικό διάλογο, όπως έχω πει, -γι’ αυτό επιμένω σε αυτό που ζητήσαμε τον Μάρτιο- και να οδηγήσουν τελικά και στην διαδικασία των εκλογών και στην ανατροπή της κυβέρνησης και σε μια προοδευτική πρόταση.

Σ. Κοτρώτσος: Δε μου λέτε για το κόμμα Τσίπρα όμως.

Σ. Φάμελλος: Πρώτα από όλα θέλω να σας πω ότι επειδή η συζήτηση δεν γίνεται με εικασίες, είπατε εικαζόμενο και καλό θα είναι να τη κάνουμε πολύ συγκεκριμένη τη συζήτηση αυτή.

Σ. Κοτρώτσος: Μα όταν λέει ότι θέλω να παραμείνω μάχιμος και ενεργός στην πολιτική, τι σημαίνει τώρα αυτό;

Σ. Φάμελλος: Λέω και είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος σε αυτό: Όλοι έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν πολιτικές πρωτοβουλίες, πολύ δε περισσότερο ο Αλέξης Τσίπρας, ως πρώην πρωθυπουργός που έχει και το πολιτικό βάρος και την πολιτική αξία να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Δεν θα απαγόρευε κανείς, ίσα – ίσα θα επεδίωκε, να υπάρχει ενεργότατη συμμετοχή, ιδιαίτερα του Αλέξη Τσίπρα.

Σ. Κοτρώτσος: Ακόμα και με νέο κόμμα;

Σ. Φάμελλος: Σας είπα ότι αυτά είναι εικασίες, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί και δεν έχουν απαντηθεί. Όμως, θα έλεγα να περιμένετε και εσείς να δούμε και τις δημόσιες παρεμβάσεις και τις διαδικασίες, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο Αλέξης Τσίπρας είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ήμασταν μαζί στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και έχουμε ήδη συμφωνήσει, με την ανάληψη των δικών μου καθηκόντων, ότι χρειάζονται μια ή πολλές πρωτοβουλίες για να υπάρχει κοινή παρουσία ενός προοδευτικού ψηφοδελτίου και μιας προοδευτικής απάντησης. Και για αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει αναλάβει αυτές τις πρωτοβουλίες. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν που έχουμε συμφωνήσει, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και είχα και εγώ την πρόταση να καταθέσουμε δέκα συν μία προτάσεις για τον προοδευτικό διάλογο συγκεκριμένες. Τι θα κάνουμε με τα νοίκια. Τι θα κάνουμε με το ΦΠΑ. Συγκεκριμένες, γιατί ο κόσμος θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις και εδώ θα κλείσω τον κύκλο της πρώτης ερώτησης λέγοντας ότι δεν αρκεί μόνο μια προοδευτική συνεργασία, χρειάζεται και ένα προοδευτικό πρόγραμμα.

Σ. Κοτρώτσος: Έχετε απόλυτο δίκιο.

Σ. Φάμελλος: Δηλαδή να συνεργαστούμε, να υπάρχει απάντηση στον κ. Μητσοτάκη, αλλά ο λαός τι έχει να περιμένει; Οι πολίτες τι έχουν να κερδίσουν; Θα έχουν περισσότερους δασκάλους; Θα έχουν οδηγούς για τα ασθενοφόρα; Θα έχουν καλύτερο μισθό; Θα μειωθεί ο ΦΠΑ; Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λοιπόν προτείνει και πρόγραμμα, δεν κάνουμε μια γενική συζήτηση πρωτοβουλιών.

Σ. Κοτρώτσος: Θα το ανακοινώσετε στη Θεσσαλονίκη.

Σ. Φάμελλος: Έχουμε πάρει ήδη πολλές πρωτοβουλίες και θα τις ολοκληρώσουμε. Σε αυτή την κατεύθυνση εμείς δεν θα σταματήσουμε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή δεν θα υπάρχει καμία αναμονή στο να πάρουμε πρωτοβουλίες, να υπάρχει φόρουμ διαλόγου μετά την Έκθεση, να έχουμε κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, να διεκδικήσουμε μαζί με κοινωνικούς φορείς θέματα όπως είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σήμερα ήμουν με την ΓΣΕΕ. Το μεσημέρι ήμουν με την ΑΔΕΔΥ.

Σ. Κοτρώτσος: Δε μου απαντήσατε τι θα συμβεί και αν αυτό κάνει καλό ή κακό στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αντιλαμβάνομαι ότι εσείς λέτε «εικαζόμενο» κι εγώ το είπα πρώτος, αλλά πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι θα γίνει μια κίνηση αρχές του 2026 από τον Αλέξη Τσίπρα, αφού προηγουμένως εκδώσει το βιβλίο του. Ρωτώ ευθέως: Αυτό υπερβαίνει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;

Σ. Φάμελλος: Με ρωτάτε αν υπερβαίνει την απόφαση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μια υπόθεση; Εγώ είμαι εδώ, όχι για να σχολιάσω υποθέσεις αλλά για να σας πω ποια είναι η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σ. Κοτρώτσος: Ακριβές είναι αυτό.

Σ. Φάμελλος: Άρα σας λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη αποφασίσει με συντριπτική πλειοψηφία και πολύ ξεκάθαρο τρόπο και ποιο είναι το πρόγραμμα του και ποια θα είναι η πρωτοβουλία του για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Και πριν από λίγο σας είπα ότι εμείς και στην Έκθεση θα καταθέσουμε πρόγραμμα και αμέσως μετά την Έκθεση θα συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες για τις συνεργασίες. Εσείς μου λέτε να σχολιάσω μια υπόθεση μετά από έξι μήνες;

Ο κόσμος θέλει τώρα να κάνουμε κάτι για το ΦΠΑ, θέλει τώρα να κάνουμε κάτι για τους γιατρούς. Σε αυτό θέλω να είμαι απολύτως συγκεκριμένος, δεν πρόκειται να κάνω κάποιο σχολιασμό, αλλά να σας πω ότι εμείς είμαστε ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έχουμε συγκεκριμένη πρόταση. Προφανώς είναι πολύ σημαντικό το κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ήταν δίπλα μου στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και υλοποιούμε ένα σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων που πρέπει να δώσει απάντηση στον κ. Μητσοτάκη. Και πρέπει να απολογούνται άλλοι που είναι έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σ. Κοτρώτσος: Θα είστε στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή στην ομιλία του πρώην πρωθυπουργού;

Σ. Φάμελλος: Για να μην υπάρχει καμία παρανόηση. Είμαι παρών σε όλες τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα, του Ινστιτούτου και είμαι στην πρώτη γραμμή και πολλές φορές χρειάστηκε να αλλάξω και το πρόγραμμα για να είμαι εκεί. Στο συνέδριο του Economist, που δεν είναι πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, δυστυχώς θα είμαι σε περιοδείες σε άλλους νομούς, δε θα είμαι κάπου κοντά για να προλάβω να πάω, όμως θα υπάρχει εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σαφέστατα, διότι είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Σας είπα ότι από όλα τα πολιτικά πρόσωπα κανείς δεν στερεί το δικαίωμα των πρωτοβουλιών, πολύ δε περισσότερο από τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε ανάγκη πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο, ότι είναι καταστροφική, ότι χρειάζεται προοδευτική απάντηση, που είναι η επιλογή που έχει κάνει το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σ. Κοτρώτσος: Άρα λέτε ουσιαστικά εκλογές το συντομότερο δυνατό.

Σ. Φάμελλος: Λέω ότι πρέπει αυτή η κυβέρνηση να φύγει το συντομότερο δυνατόν, γιατί αυτό το χρειάζεται η πατρίδα μας. Λέω ότι πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα και στην οικονομία και στην κοινωνία και στα δημόσια αγαθά και στην εξωτερική πολιτική.

Λέω ότι αυτό το μείγμα της πολιτικής που δεν έχει αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα, δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν χωρούν μικροδιορθώσεις, δεν μπορεί να γίνει δηλαδή μια αλλαγή προσώπων στη ΝΔ. Απαιτείται προοδευτική κυβέρνηση, να μην μπλέξουμε με οποιεσδήποτε εκφράσεις θυμού, αντίδρασης, ακροδεξιές. Θέλει προοδευτική ατζέντα η χώρα, γιατί σήμερα η κλιματική κρίση και η οικονομική καινοτομία, η τεχνολογία και οι γεωπολιτικές αλλαγές απαιτούν μια προοδευτική πολιτική που θα κάνει βαθιές μεταρρυθμίσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά το συνέδριό του έχει και την επάρκεια και τις επεξεργασίες. Ήδη σήμερα είδαμε τη ΓΣΕΒΕΕ, τον ΣΕΤΕ, την τουριστική επιχειρηματικότητα, τη ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ. Αύριο έχουμε ραντεβού με πάρα πολλές Ομοσπονδίες και με την Ένωση των Επιμελητηρίων. Ήδη είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να καταθέσει μια οικονομική πρόταση, χωρίς να υποτιμώ ότι πέρα από το πρόγραμμα χρειάζεται να διαμορφωθούν οι πολιτικοί και κοινωνικοί όροι. Άρα, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά την Έκθεση θα αναλάβει και πολιτικές πρωτοβουλίες όπως κάναμε και τον Ιούλιο. Τις έχουμε ξεκινήσει με συνέπεια από την αρχή του χρόνου, γιατί πρέπει το συντομότερο να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να υπάρχει μια καλύτερη προοπτική για τη χώρα μας.

Σ. Κοτρώτσος: Κύριε πρόεδρε, κύριε Σωκράτη Φάμελλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Σ. Φάμελλος: Δεν μπήκαμε βέβαια στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να συζητήσουμε, αλλά εμμέσως τις κατάλαβε ο κόσμος από το ΦΠΑ και από τους γιατρούς…

Σ. Κοτρώτσος: Πρωτίστως θα τις ακούσουμε να τις εκφωνείτε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχοντας ακούσει και τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα, θα έχουμε νομίζω τη δυνατότητα να τις αξιολογήσουμε μία προς μία. Αμέσως μετά την Έκθεση, που θα έρθουν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις και θα μπούμε βαθιά πλέον στη φετινή πολιτική περίοδο.

Σ. Φάμελλος: Θα μου επιτρέψτε τότε ένα σχόλιο γενικό. Δεν θα μπω στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Θα τις ανακοινώσουμε και θα τις συζητήσουμε. Υπάρχει μια απαξίωση της πολιτικής. Αυτή η απαξίωση της πολιτικής και όλων των συλλογικοτήτων έχει οδηγήσει σε αποστράτευση πολύ κόσμο και σε ατομική λύση.

Σ. Κοτρώτσος: 3,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι έχουν χαθεί.

Σ. Φάμελλος: Και στην αποχή.

Σ. Κοτρώτσος: Βεβαίως.

Σ. Φάμελλος: Η αποστασιοποίηση, η απομάκρυνση από την πολιτική και η απαξίωση της πολιτικής είναι πρόβλημα δημοκρατίας. Το να έχει καλό εισόδημα μια οικογένεια, είτε είναι εργαζόμενος, είτε επιχειρηματίας, είτε επιστήμονας, είτε μικρομεσαίος, βιοτέχνης ή οτιδήποτε άλλο. Το να έχει το παιδί μας δάσκαλο στο σχολείο, το να έχουμε κοντά καλό σχολείο, το να μένει ο κόσμος στην Ελλάδα, στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στην ακριτική περιφέρεια, το να έχουμε γιατρό, νοσοκόμα, νοσοκόμο και οδηγό ασθενοφόρου, είναι πολιτική.

Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε στην καθημερινότητά μας. Να καταλάβουν και οι πολίτες ότι έχουν μια πολύ μεγάλη δύναμη. Όχι μόνο της ψήφου, της συμμετοχής. Είτε μιλάμε για τα σωματεία, είτε μιλάμε για τις κινήσεις πολιτών, είτε μιλάμε για τα κόμματα, ο κ. Μητσοτάκης και το σύστημα εξουσίας που έχει βάλει τον κ. Μητσοτάκη στη θέση του πρωθυπουργού βολεύεται αν ο καθένας και η καθεμιά μείνει σπίτι και κάνουν πάρτι οι χασάπηδες και οι φραπέδες. Φτάνουν σε σημείο να κάνουν μέχρι και κοινοβουλευτικό πραξικόπημα για να μην ψαχτεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προτείνω λοιπόν να ξαναδούμε την προοπτική της χώρας μας μέσα από τη ματιά της συμμετοχής. Αυτή είναι η δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επέστρεψε στην αξιοπιστία και στην σοβαρότητα, ακριβώς γιατί θέλει να καλέσει σε μία ανάκτηση της εμπιστοσύνης της πολιτικής. Και αυτός ο διάλογος που κάνουμε με τις συγκεκριμένες προτάσεις, χωρίς υποθέσεις, χωρίς σχολιασμούς επί σεναρίων, είναι αυτό που κάναμε και πριν το συνέδριο. Πολλοί λέγανε ότι δεν θα τα πάμε καλά στο Συνέδριο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα έχει προβλήματα. Αποδείξαμε ότι είμαστε για τα δύσκολα. Τώρα μπορούμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε την πατρίδα μας. Γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επέστρεψε.

Σ. Κοτρώτσος: Κύριε πρόεδρε του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν απόψε εδώ.

