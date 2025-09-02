Χρηματιστήριο: Υποχώρηση στους βασικούς δείκτες, αυξημένη συγκέντρωση τζίρου στα blue chips

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.001,86 μονάδες, σημειώνοντας πτώση -1,45% (-29,46 μονάδες). Ο συνολικός τζίρος ανήλθε σε 161,67 εκατ. ευρώ. Ο FTSE Large Cap έκλεισε στις 5.033,57 μονάδες με μεταβολή -1,40%, συγκεντρώνοντας 145,35 εκατ. ευρώ συναλλαγών (περίπου 90% του συνολικού τζίρου), στοιχείο που υπογραμμίζει την κυρίαρχη συμμετοχή των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης στην αρνητική εικόνα.

Δείκτες – Ενδοσυνεδριακή εικόνα

Γενικός Δείκτης: κίνηση στην περιοχή 1.995–2.055 μονάδων, με ενδοσυνεδριακές αναφορές στις 10:30, 12:55, 15:30 και 17:30.

κίνηση στην περιοχή μονάδων, με ενδοσυνεδριακές αναφορές στις 10:30, 12:55, 15:30 και 17:30. FTSE Large Cap: κίνηση στην περιοχή 5.010–5.130 μονάδων με αντίστοιχες χρονικές αναφορές στην πορεία της συνεδρίασης.

Η αγορά κινήθηκε πλάγια-πτωτικά, με τα διαστήματα δοκιμής των 2.000 μονάδων να λειτουργούν ως σημείο αναφοράς για βραχυπρόθεσμες αποφάσεις.

Τραπεζικός κλάδος

ΕΥΡΩΒ 3,16 ευρώ | -0,35% ( -0,011 ευρώ ) | Όγκος: 5,41 εκατ. | Κεφαλαιοποίηση: 11,62 δισ. ευρώ .

| ( ) | | . ΕΤΕ 12,07 ευρώ | +0,21% ( +0,025 ευρώ ) | Όγκος: 1,79 εκατ. | Κεφαλαιοποίηση: 11,05 δισ. ευρώ .

| ( ) | | . ΠΕΙΡ 6,652 ευρώ | -0,12% ( -0,008 ευρώ ) | Όγκος: 2,55 εκατ. | Κεφαλαιοποίηση: 8,32 δισ. ευρώ .

| ( ) | | . ΑΛΦΑ 3,387 ευρώ | -1,91% ( -0,066 ευρώ ) | Όγκος: 5,22 εκατ. | Κεφαλαιοποίηση: 7,85 δισ. ευρώ .

| ( ) | | . BOCHGR 7,54 ευρώ | -2,08% ( -0,16 ευρώ ) | Όγκος: 1,03 εκατ. | Κεφαλαιοποίηση: 3,29 δισ. ευρώ .

| ( ) | | . OPTIMA 7,61 ευρώ | -2,44% (-0,19 ευρώ) | Όγκος: 190 χιλ. | Κεφαλαιοποίηση: 1,69 δισ. ευρώ.

Σχόλιο: Η κλαδική εικόνα ήταν μεικτή, με ΕΤΕ να ξεχωρίζει οριακά θετικά. Η δραστηριότητα επικεντρώθηκε σε ΕΥΡΩΒ και ΑΛΦΑ, καταδεικνύοντας αυξημένη ροή εντολών στον κλάδο.

Ενέργεια – Βιομηχανία – Υποδομές

ΔΕΗ 13,82 ευρώ | -2,12% ( -0,30 ευρώ ) | Όγκος: 370 χιλ. | Κεφαλαιοποίηση: 5,11 δισ. ευρώ .

| ( ) | | . ΜΟΗ 24,74 ευρώ | -2,68% ( -0,68 ευρώ ) | Όγκος: 93.395 | Κεφαλαιοποίηση: 2,75 δισ. ευρώ .

| ( ) | | . ΕΛΠΕ 8,22 ευρώ | -2,61% ( -0,22 ευρώ ) | Όγκος: 589 χιλ. | Κεφαλαιοποίηση: 2,52 δισ. ευρώ .

| ( ) | | . CENER 10,46 ευρώ | -3,86% ( -0,42 ευρώ ) | Όγκος: 250 χιλ. | Κεφαλαιοποίηση: 2,23 δισ. ευρώ .

| ( ) | | . ΓΕΚΤΕΡΝΑ 21,98 ευρώ | -0,99% ( -0,22 ευρώ ) | Όγκος: 206 χιλ. | Κεφαλαιοποίηση: 2,28 δισ. ευρώ .

| ( ) | | . TITC 36,30 ευρώ | -2,29% ( -0,85 ευρώ ) | Όγκος: 88.381 | Κεφαλαιοποίηση: 2,85 δισ. ευρώ .

| ( ) | | . MTLN 53,30 ευρώ | -3,09% ( -1,70 ευρώ ) | Όγκος: 179 χιλ. | Κεφαλαιοποίηση: 7,63 δισ. ευρώ .

| ( ) | | . ΜΥΤΙΛ 52,70 ευρώ | 0,00% (0,00 ευρώ) | Κεφαλαιοποίηση: 7,55 δισ. ευρώ.

Σχόλιο: Η πίεση ήταν διάχυτη σε ηλεκτρική ενέργεια, διύλιση και βιομηχανία, με εντονότερη διόρθωση σε CENER και MTLN. ΜΥΤΙΛ παρέμεινε αμετάβλητη.

Καταναλωτικές – Τηλεπικοινωνίες

ΟΠΑΠ 19,09 ευρώ | -1,39% ( -0,27 ευρώ ) | Όγκος: 317 χιλ. | Κεφαλαιοποίηση: 7,07 δισ. ευρώ .

| ( ) | | . ΟΤΕ 15,84 ευρώ | -1,25% ( -0,20 ευρώ ) | Όγκος: 304 χιλ. | Κεφαλαιοποίηση: 6,40 δισ. ευρώ .

| ( ) | | . ΜΠΕΛΑ 29,60 ευρώ | -2,76% ( -0,84 ευρώ ) | Όγκος: 127 χιλ. | Κεφαλαιοποίηση: 3,98 δισ. ευρώ .

| ( ) | | . ΕΕΕ 42,60 ευρώ | -0,51% (-0,22 ευρώ) | Όγκος: 16.580 | Κεφαλαιοποίηση: 15,91 δισ. ευρώ.

Σχόλιο: Ο κλάδος κατέγραψε συντεταγμένες απώλειες, με ΜΠΕΛΑ να υπεραποδίδει αρνητικά. ΕΕΕ εμφάνισε ηπιότερη υποχώρηση.

Άλλοι τίτλοι μεγάλης κεφαλαιοποίησης

ΔΑΑ 10,40 ευρώ | -2,16% ( -0,23 ευρώ ) | Όγκος: 142 χιλ. | Κεφαλαιοποίηση: 3,22 δισ. ευρώ .

| ( ) | | . CREDIA 1,422 ευρώ | -4,18% (-0,062 ευρώ) | Όγκος: 1,24 εκατ. | Κεφαλαιοποίηση: 2,31 δισ. ευρώ.

Τεχνική αποτίμηση Γενικού Δείκτη

Η ενδοσυνεδριακή κίνηση 1.995–2.055 επιβεβαιώνει τη ζώνη στήριξης 1.995–2.000 μονάδων ως σημείο-κλειδί. Διατήρηση άνω αυτής της περιοχής συντηρεί πιθανότητες άμεσης τεχνικής αντίδρασης προς 2.025 και εν συνεχεία 2.055 μονάδες. Αντιθέτως, καθαρή διάσπαση κάτω από τις 1.995 μονάδες θα επιβάρυνε το momentum, αυξάνοντας τον κίνδυνο επιτάχυνσης της διόρθωσης.

Συμπέρασμα

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από αρνητική κλίση και υψηλή συγκέντρωση τζίρου στις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με την πλειονότητα των βαριών τίτλων να δέχεται πιέσεις. Ο τραπεζικός κλάδος εμφάνισε μεικτή εικόνα, ενώ ενέργεια και βιομηχανία λειτούργησαν ως κύριοι αρνητικοί συντελεστές. Βραχυπρόθεσμα, η ζώνη των 2.000 μονάδων παραμένει το σημείο ισορροπίας της αγοράς: η διατήρησή της μπορεί να επιτρέψει τεχνική ανακούφιση, ενώ απώλειά της πιθανότατα θα επιβαρύνει περαιτέρω το κλίμα.

Σύμφωνα με τον Μάνο Χατζηδάκη (Beta Sec.), “σε ένα τόσο πυκνό από γεγονότα, με διαφορετικές επιδράσεις, ημερολόγιο, η αδρεναλίνη αυξάνεται και ο βαθμός αντίδρασης της Αγοράς ανεβαίνει, μαζί του όμως και η μεταβλητότητα. Με τις Αγορές να καλούνται να σταθμίσουν πολιτικούς κινδύνους, Κεντρικές Τράπεζες, γεωπολιτικά ρίσκα και τεχνικές υπερβολές, ο Σεπτέμβριος διαμορφώνεται λιγότερο ως μήνας κατεύθυνσης και περισσότερο ως μήνας νευρικότητας. Αυτό δεν αποκλείει βέβαια βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες, αλλά υπενθυμίζει ότι σε περιβάλλον που η εικόνα αλλάζει εβδομάδα με την εβδομάδα, η στρατηγική χρειάζεται όχι μόνο πλάνο — αλλά και αυξημένη ρευστότητα. Τουλάχιστον ας υπάρξει εκ νέου ένα επενδυτικό ‘ξέφωτο’ και πάλι εδώ είμαστε”.