eurostat:-Στο-3,1%-ο-πληθωρισμός-τον-Αύγουστο

Επιβράδυνση κατέγραψε ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός την Ελλάδα τον Αύγουστο.

Επιβράδυνση κατέγραψε ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός την Ελλάδα τον Αύγουστο, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,1%, από 3,7% που ήταν τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Ο ετήσιος ρυθμός ανόδου των τιμών στη χώρα μας παραμένει αρκετά υψηλότερος από αυτόν της Ευρωζώνης που διαμορφώθηκε τον περασμένο μήνα στο 2,1%.

Σημαντική αποκλιμάκωση κατέγραψε ο πληθωρισμός τροφίμων με την άνοδο του δείκτη τροφίμων, αλκοόλ και καπνού να περιορίζεται στο 2,4% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024, από 3,3% που ήταν στην αντίστοιχη σύγκριση του Ιουλίου. Σε επίπεδο Ευρωζώνη ο σχετικός δείκτης κατέγραψε ετήσια άνοδο 3,2%.

Οι τιμές στις υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 4,9% σε ετήσια βάση από αύξηση 5,2% που είχαν καταγράψει τον Ιούλιο. Στην Ευρωζώνη οι ανατιμήσεις στις υπηρεσίες είναι πολύ πιο ήπιες στο 3,1%.

Οι τιμές της ενέργειας κατέγραψαν μείωση 1,9% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024, από αύξηση 0,7% που είχε σημειωθεί σε ετήσια βάση τον Ιούλιο. Στην Ευρωζώνη σημειώθηκε αντίστοιχη πτώση.

Τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά κατέγραψαν αύξηση 1% στην Ελλάδα, έναντι αύξηση 0,8% στην Ευρωζώνη.

Ο δομικός εναρμονισμένος πληθωρισμός (γενικός δείκτης χωρίς τρόφιμα, ενέργεια, καπνό και αλκοόλ) της χώρας μας διαμορφώθηκε στο 3,9% τον Αύγουστο από 4,3% που ήταν τον Ιούλιο. Στην Ευρωζώνη τον ίδιο μήνα διαμορφώθηκε στο 3,2%.

Η Ελλάδα εμφάνισε τον Αύγουστο τον έβδομο υψηλότερο ετήσιο εναρμονισμένο πληθωρισμό ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία μετά από τις: Εσθονία (6,2%), Κροατία (4,6%), Σλοβακία (4,4%), Λετονία (4,1%), Αυστρία (4,1%) και Λιθουανία (3,6%).

Περισσότερα σε λίγο…