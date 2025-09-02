Euroxx: Τιμή-στόχος στα €10 για την Τράπεζα Κύπρου και σύσταση overweight

Η Euroxx αναθεωρεί προς τα πάνω την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, ανεβάζοντάς την από τα 7,1 στα 10 ευρώ, ενώ διατηρεί σύσταση «overweight».

Η αναβάθμιση αυτή βασίζεται στα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου.

Η μετοχή θεωρείται ακόμα υποτιμημένη, καθώς διαπραγματεύεται με χαμηλό δείκτη P/E 8,6 για το 2025, παρά το γεγονός ότι διαθέτει υψηλούς κεφαλαιακούς δείκτες και σημαντικές αποδόσεις προς τους μετόχους, με μερισματική απόδοση περίπου 8%, συγκριτικά με μέσο όρο 6% για τις υπόλοιπες τράπεζες.

Η Euroxx αυξάνει τις προβλέψεις της για τα καθαρά κέρδη της τράπεζας κατά 7% για το 2025, 4% για το 2026 και 2% για το 2027. Η αναβάθμιση οφείλεται κυρίως στην καλύτερη απόδοση στα καθαρά έσοδα από τόκους, χάρη στην αύξηση των χορηγήσεων, στη βελτιωμένη τιμολόγηση των καταθέσεων και στις κινήσεις αντιστάθμισης κινδύνου (hedging). Τώρα, η Euroxx προβλέπει καθαρά έσοδα από τόκους (NII) 711 εκατ. ευρώ για το 2025 και 689 εκατ. ευρώ για το 2026, λαμβάνοντας υπόψη μια πιθανή μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης.