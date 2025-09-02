ft:-Κλείνουν-πάνω-από-750-σχολεία-στην-Ελλάδα

Η Ελλάδα θα αναστείλει τη λειτουργία 766 σχολείων φέτος, πάνω από 5% του συνόλου, καθώς η απότομη μείωση των γεννήσεων αφήνει πολλές τάξεις με λιγότερους από 15 μαθητές, αναφέρουν οι Financial Times.

Τα «λουκέτα» δεν επηρεάζουν μόνο απομακρυσμένα χωριά και νησιά, αλλά και περιοχές της Αττικής, με αξιωματούχους να προειδοποιούν για «δημογραφική κατάρρευση».

Τα τελευταία επτά χρόνια οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μειώθηκαν κατά 111.000, ή 19%. Από την κρίση χρέους του 2010, οι θάνατοι υπερβαίνουν συνεχώς τις γεννήσεις και οι γυναίκες ηλικίας 20-40 ετών μειώθηκαν κατά 500.000, ενισχύοντας την πτώση των δυνητικών γονέων. Η γονιμότητα έχει υποχωρήσει στο 1,35 και οι γυναίκες αποκτούν το πρώτο παιδί μετά τα 32. Αν και ορισμένα σχολεία σε νησιά και σύνορα παραμένουν ανοιχτά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οικονομικά κίνητρα μόνο δεν αρκούν για να αντιστραφεί η τάση.