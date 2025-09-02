Gazprom: Αυξάνει τις προμήθειες αερίου στην Κίνα – Συμφωνία με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου

Ενισχύουν τη συνεργασία τους Ρωσία και Κίνα στον τομέα της ενέργειας. Η ρωσική Gazprom και η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Κίνας (China National Petroleum Corporation, CNPC) υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των ετήσιων προμηθειών αερίου της Κίνας μέσω του αγωγού Power of Siberia καθώς και μέσω του αγωγού Far Eastern Route.

Το Reuters είχε μεταδώσει τον περασμένο μήνα πως η Κίνα επιδιώκει να αγοράσει περισσότερο ρωσικό αέριο μέσω ενός υφισταμένου αγωγού καθώς κατά τις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών δεν επιτεύχθηκε πρόοδος για την κατασκευή μιας δεύτερης διασύνδεσης.

Οι συμφωνίες υπογράφηκαν στη διάρκεια της επίσκεψης του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα, όπου πρόκειται να παρευρεθεί αύριο, Τετάρτη, σε στρατιωτική παρέλαση στην Πλατεία Τιενανμέν για την επέτειο του τέλους του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου μετά την επίσημη συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας.

44 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) τον χρόνο

Το RIA, επικαλούμενο τον διευθύνοντα σύμβουλο της Gazprom Αλεξέι Μίλερ, μετέδωσε ότι Gazprom και CNPC συμφώνησαν να αυξήσουν τις προμήθειες στα 44 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) τον χρόνο, από τα 38 bcm το χρόνο.

Επιπλέον οι δύο χώρες συμφώνησαν να αυξήσουν τις προμήθειες αερίου μέσω του αγωγού Far Eastern Route σε 12 bcm από τα 10 bcm.

Ο Μίλερ δήλωσε επίσης ότι ένα νομικά δεσμευτικό μνημόνιο υπογράφηκε για την κατασκευή του αγωγού Power of Siberia 2 προς την Κίνα και του αγωγού διαμετακόμισης αερίου Soyuz Vostok μέσω της Μογγολίας. «Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν επίσης σήμερα ένα νέο μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας που αντανακλά ένα νέο στάδιο της δουλειάς μας με την CNPC πάνω σε νέα προγράμματα», δήλωσε ο Μίλερ.

