h-turkish-airlines-πολύ-κοντά-στην-εξαγορά-της-Ισπανικής-air-europa

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται πλέον η διαδικασία εξαγοράς της Air Europa από την Turkish Airlines, καθώς η τουρκική αεροπορική εταιρεία συμφώνησε να επενδύσει περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει ποσοστό 26% στην ισπανική εταιρεία.

Σύμφωνα με τις ισπανικές εφημερίδες, ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της συναλλαγής μεταξύ των δύο αεροπορικών εταιρειών είναι από 6 έως 12 μήνες. Η συναλλαγή εξαρτάται πλέον από τη χορήγηση των ρυθμιστικών αδειών, την ολοκλήρωση όλων των νομικών διαδικασιών και την έγκριση των ισπανικών και ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού.

«Εάν όλα τα στάδια ολοκληρωθούν εντός του ελάχιστου χρονικού πλαισίου, η διαδικασία εξαγοράς θα μπορούσε να ολοκληρωθεί έως τον Φεβρουάριο του 2026. Εάν προκύψουν καθυστερήσεις, η συναλλαγή θα μπορούσε να ολοκληρωθεί έως τον Αύγουστο του 2026», διευκρινίζουν παράγοντες της αγοράς

Η Turkish Airlines έχει υποβάλει δεσμευτική προσφορά, την οποία η Air Europa έχει ήδη αποδεχτεί. Η τουρκική εθνική αεροπορική εταιρεία θα χορηγήσει στην ισπανική εταιρεία δάνειο ύψους 275 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα μετατραπεί σε ποσοστό περίπου 26 έως 27% μόλις ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις. Ο πλειοψηφικός έλεγχος της Air Europa παραμένει στα χέρια της οικογένειας Ινταλγκό, ενώ η IAG διατηρεί ποσοστό 20%.

Πλεονεκτήματα και για τα δύο μέρη

Για την Air Europa, αυτή η συναλλαγή παρέχει οικονομική σταθερότητα για την αποπληρωμή του χρέους, τον εκσυγχρονισμό του στόλου της και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της σε μια απαιτητική ευρωπαϊκή αγορά αεροπορικών εταιρειών.

Για την Turkish Airlines, αυτή η συναλλαγή αντιπροσωπεύει μια γρήγορη πορεία για την απόκτηση σημαντικού μεριδίου και μια πιθανή μελλοντική επέκταση εάν η στρατηγική σχέση εξελιχθεί ευνοϊκά. Επιπλέον, η Turkish Airlines επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική , χρησιμοποιώντας τον κόμβο Μαδρίτης ως στρατηγική πλατφόρμα για διεθνείς συνδέσεις.

Ο πρόεδρος της Air Europa, Χουάν Χοσέ Ινταλγκό εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία, καθώς του παρέχει τη διασφάλιση ότι η αεροπορική του εταιρεία θα συνεχίσει να υπάρχει.

Με τα κεφάλαια από το δάνειο της Turkish Airlines και τα διαθέσιμα μετρητά, ο Ινταλγκό σκοπεύει να αποπληρώσει πλήρως το οφειλόμενο δάνειο των 475 εκατομμυρίων ευρώ στην κρατική επενδυτική εταιρεία Sepi. Η Air Europa είχε ήδη αποπληρώσει το δάνειο των 150 εκατομμυρίων ευρώ από το ισπανικό ινστιτούτο ανάπτυξης ICO τον Μάιο.

Ο Ινταλγκό τόνισε ότι δεν σκοπεύει να πουλήσει άλλες μετοχές.

Συμφωνία Σάντσεθ – Ερντογάν

Η Turkish Airlines έχει, κατ’ αρχήν, έναν καθαρό διάδρομο «προσγείωσης» στα κεντρικά γραφεία της Air Europa. Παρόλο που η εξαγορά πρέπει να εγκριθεί από την κυβέρνηση, η συμφωνία που υπεγράφη τον Ιούνιο του 2024 από τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρέχει ισχυρές εγγυήσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα του έργου και την «ενίσχυση των συμμαχιών μεταξύ ισπανικών και τουρκικών εταιρειών».

Η κοινή δήλωση που υπέγραψαν Ερντογάν και Σάντσεθ έρχεται σε συνέχεια αυτής που συμφωνήθηκε το 2021 και περιελάμβανε την υπογραφή 13 Μνημονίων Συνεργασίας με στόχο την επίτευξη εμπορικών συναλλαγών ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα πέντε χρόνια, προωθώντας επιχειρηματικές συμφωνίες σε τομείς όπως οι υποδομές, η πράσινη μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Αμφιβολίες, λόγω …Πούτιν

Το πρόβλημα προκύπτει τώρα λόγω των στενών δεσμών μεταξύ του Ερντογάν και του καθεστώτος Πούτιν στη Ρωσία, κάτι που, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, εγείρει σοβαρές ανησυχίες δεδομένου ότι η Air Europa θεωρείται στρατηγική εταιρεία. Η Air Europa, ωστόσο, παραμένει ψύχραιμη σχετικά με το θέμα και η διοίκηση της εταιρείας έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι το μόνο που απομένει είναι τα τελικά έγγραφα για να μπορέσει να ολοκληρωθεί οριστικά η συναλλαγή σε λίγους μήνες.

Πέρα από την οικονομική φερεγγυότητα, αυτό που διακυβεύεται εξίσου είναι η δυνατότητα χρησιμοποίησης του αεροδρομίου της Μαδρίτης σημαντικού διεθνούς κόμβου.

«Το δίκτυο της Turkish Airlines, με περισσότερους από 300 προορισμούς στην Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και την Αμερική, συμπληρώνεται από την ισχυρή παρουσία της Air Europa στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, ένας συνδυασμός που ανοίγει την πόρτα στην αύξηση τόσο των επιβατών όσο και των εμπορευμάτων», τονίζουν παράγοντες της αγοράς.