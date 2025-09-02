klarna:-Στοχεύει-στην-άντληση-1,27-δισ.-από-την-ipo-στις-ΗΠΑ

Σημειώνεται ότι η εταιρεία πρόκειται να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «KLAR».

Ποσό άνω των 1,27 δισ. δολαρίων αναμένεται να συγκεντρώσει με την πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά στις ΗΠΑ, η Klarna.

Η σουηδική fintech σχεδιάζει να προσφέρει 34.311.274 κοινές μετοχές αξίας μεταξύ 35 και 37 δολαρίων έκαστη. Σύμφωνα με υπολογισμούς του CNBC, η προσφορά αυτή θα ανεβάσει την αποτίμηση της Klarna στα 14 δισ. δολάρια. Από αυτές τις μετοχές, η Klarna πρόκειται θα προσφέρει 5,56 εκατ. μετοχές και οι υπόλοιπες 28,8 εκατ. θα προσφερθούν από υφιστάμενους μετόχους που πωλούν τις μετοχές τους.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία πρόκειται να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «KLAR».

Η Klarna ιδρύθηκε το 2005 και είναι γνωστή για το μοντέλο της «buy now, pay later», μία υπηρεσία που επιτρέπει στους καταναλωτές να «σπάνε» τις πληρωμές για τα προϊόντα που αγοράζουν σε δόσεις. Ωστόσο, σκοπεύει να επεκταθεί και σε άλλα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των χρεωστικών καρτών και καταθετικών λογαριασμών.

Η κατάθεσή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποκάλυψε επίσης τα τελευταία οικονομικά στοιχεία Klarna. Τα έσοδα για το τρίμηνο του Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση στα 823 εκατομμύρια δολάρια, ενώ κατέγραψε καθαρές ζημίες 53 εκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένες σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η Klarna αρχικά στόχευε να εισαχθεί στο χρηματιστήριο νωρίτερα φέτος, αλλά προσωρινά ανέστειλε τα σχέδιά της λόγω της ανακοίνωσης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Απρίλιο για δασμούς σε δεκάδες χώρες. Τον Ιούνιο του 2021, είχε αποτιμηθεί στα 45,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε έναν γύρο χρηματοδότησης με επικεφαλής την SoftBank, ωστόσο έκτοτε αυτό το ποσό έχει μειωθεί έως και 85% το 2022 στα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Τότε, η εταιρεία είχε αποδώσει την επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών που συνδέονται με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.