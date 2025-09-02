kraft-heinz:-Δέκα-χρόνια-μετά-το-mega-deal-του-Μπάφετ,-η-εταιρεία-σπάει-στα-δύο

Σε δύο μέρη θα χωριστεί η Kraft Heinz, μία δεκαετία μετά τη συγχώνευση των εμπορικών σημάτων που δημιούργησε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων στον πλανήτη.

Σε δύο μέρη θα χωριστεί η Kraft Heinz, μία δεκαετία μετά τη συγχώνευση των εμπορικών σημάτων που δημιούργησε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων στον πλανήτη.

Η μία από τις εταιρείες, που σήμερα ονομάζεται Global Taste Elevation Co., θα περιλαμβάνει έτοιμα γεύματα και θα περιλαμβάνει μάρκες όπως η Heinz, το τυρί κρέμα Philadelphia και η Kraft Mac & Cheese, δήλωσε η Kraft Heinz την Τρίτη. Η άλλη, που σήμερα ονομάζεται North American Grocery Co., θα περιλαμβάνει brands όπως η Oscar Mayer, η Kraft Singles και η Lunchables. Τα επίσημα ονόματα των δύο εταιρειών θα δημοσιευτούν αργότερα.

Η Kraft Heinz είχε ανακοινώσει τον Μάιο ότι προχωρούσε σε στρατηγική αναθεώρηση της εταιρείας, σηματοδοτώντας μια πιθανή διάσπαση.

Η πορεία προς τη συγχώνευση της Kraft και της Heinz ξεκίνησε το 2013, όταν ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Γουόρεν Μπάφετ μέσω της Berkshire Hathaway συνεργάστηκε με την βραζιλιάνικη επενδυτική εταιρεία 3G Capital για να αγοράσει την H.J. Heinz Co. Δύο χρόνια αργότερα, η συμφωνία των 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων ήταν η μεγαλύτερη που είχε γίνει ποτέ στη βιομηχανία τροφίμων, δημιουργώντας την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία του χώρου στις ΗΠΑ και την 5η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων και ποτών στον κόσμο, με ετήσια έσοδα 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Μπάφετ και η 3G συνεισέφεραν από 5 δισεκατομμύρια δολάρια έκαστος για ένα ειδικό μέρισμα για τους μετόχους της Kraft.

Η 3G ήταν επίσης πίσω από τη δημιουργία της Restaurant Brands International — μιας συγχώνευσης των Burger King, Tim Hortons και Popeyes — και της Anheuser-Busch InBev. Είναι γνωστή για τους αυστηρούς ελέγχους κόστους και τον λεγόμενο μηδενικό προϋπολογισμό, ο οποίος απαιτεί να δικαιολογούνται όλα τα έξοδα κάθε τρίμηνο.

Η συμφωνία είχε ως στόχο να βοηθήσει την Heinz, η οποία ιδρύθηκε το 1869 στο Πίτσμπουργκ, να επεκτείνει τις πωλήσεις των καρυκευμάτων και των σαλτσών της στα ράφια των παντοπωλείων.

Ωστόσο, η συνδυασμένη εταιρεία αντιμετώπισε δυσκολίες, παρά τις απολύσεις χιλιάδων υπαλλήλων και άλλα μέτρα μείωσης του κόστους. Ακόμα και κατά τη στιγμή της συγχώνευσης, πολλοί καταναλωτές γύριζαν την πλάτη από τα είδη των συσκευασμένων τροφίμων υψηλής επεξεργασίας που πωλεί η Kraft, όπως το τυρί Velveeta και το Kool-Aid.

Η Kraft Heinz δυσκολευόταν επίσης να αναδείξει τα προϊόντα της από τις φθηνότερες μάρκες καταστημάτων. Στο Walmart, ένα μπουκάλι κέτσαπ Heinz κοστίζει 2,98 δολάρια. Το Great Value της ετικέτας Walmart κοστίζει 98 σεντς.

Το 2019, η Kraft Heinz μείωσε την αξία των σημάτων Oscar Meyer και Kraft κατά 15,4 δισεκατομμύρια δολάρια, επικαλούμενη λειτουργικά κόστη και προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού. Ωστόσο, πολλοί επενδυτές κατηγόρησαν την ηγεσία της εταιρείας, λέγοντας ότι ο ζήλος της για μείωση του κόστους έβλαπτε την καινοτομία της μάρκας.

Το 2021, η Kraft Heinz πούλησε τόσο την επιχείρηση ξηρών καρπών Planters όσο και την επιχείρηση τυριών, δεσμευόμενη να επανεπενδύσει τα χρήματα σε μάρκες υψηλότερης ανάπτυξης, όπως τα σνακ πρωτεΐνης P3 και τα Lunchables.

Ωστόσο, τα καθαρά έσοδα της εταιρείας μειώνονται κάθε χρόνο από το 2020, όταν κατέγραψε αύξηση στις πωλήσεις που αποδόθηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας. Τον Απρίλιο, η Kraft Heinz μείωσε τις προβλέψεις για τις πωλήσεις και τα κέρδη ολόκληρου του έτους, επικαλούμενη τις ασθενέστερες δαπάνες των πελατών στις ΗΠΑ και τον αντίκτυπο των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα brands της Kraft Heinz είναι εμβληματικά και αγαπημένα, αλλά η πολυπλοκότητα της τρέχουσας δομής μας καθιστά δύσκολη την αποτελεσματική κατανομή κεφαλαίων, την ιεράρχηση πρωτοβουλιών και την αύξηση της κλίμακας στους πιο υποσχόμενους τομείς μας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Μιγκέλ Πατρίσιο.

Ο Carlos Abrams-Rivera θα συνεχίσει να υπηρετεί ως Διευθύνων Σύμβουλος της Kraft Heinz και θα γίνει Διευθύνων Σύμβουλος της North American Grocery Co. μόλις ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός.