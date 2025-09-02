reggeborgh-invest:-Δωρεά-ιατροτεχνολογικού-εξοπλισμού-στο-Γενικό-Νοσοκομείο-Κέρκυρας

Η εταιρεία Reggeborgh Invest B.V προχώρησε σε μια σημαντική δωρεά προς το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «Η Αγία Ειρήνη» που αφορά στην προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η δωρεά, συνολικής αξίας 334.658 ευρώ, αφορά την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την επαναλειτουργία του Μαιευτηρίου, καθώς και για την ενίσχυση της λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων του Οφθαλμολογικού Τμήματος και του Καρδιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου. Η συγκεκριμένη ενέργεια ενισχύει τη λειτουργικότητα, την αποδοτικότητα και την αυτονομία των εν λόγω τμημάτων, διασφαλίζοντας την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψηςστην τοπική κοινότητα. Παράλληλα, η δωρεά συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της στελέχωσης του προσωπικού του Νοσοκομείου.

Πρόκειται για μια κομβική παρέμβαση, η οποία αναβαθμίζει ουσιαστικά την ποιότητα και πληρότητα των υποδομών και υπηρεσιών δημόσιας υγείας σε ένα από τα μεγαλύτερα και πολυπληθέστερα νησιά του Ιονίου, όπου η ανάγκη πρόσβασης σε σύγχρονο ιατροτεχνολογικόεξοπλισμό είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η συγκεκριμένη δωρεά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων της εταιρείας για τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας της Κέρκυρας και έρχεται να επεκτείνει αντίστοιχες προγενέστερες πρωτοβουλίες, όπως η πρότερη δωρεά υπερσύγχρονου σκάφους ελληνικής κατασκευής προς το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών του Λιμενικού Σώματος Κέρκυρας, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Κεντρικού Λιμεναρχείου.