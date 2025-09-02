wall-σε-πτώση:-Το-δικαστικό-«πλήγμα»-στους-δασμούς-Τραμπ-και-η-άνοδος-των-αποδόσεων-πιέζουν-τις-αγορές

Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται πτωτικά στό άνοιγμα του χρηματιστηρίου την Τρίτη 2/9, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του εμπορίου, με την αγορά να μπαίνει σε έναν μήνα που παραδοσιακά θεωρείται αρνητικός για τα χρηματιστήρια.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Τρίτης, ο Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 507 μονάδες ή 1,12% στις 45.037,01 μονάδες. Ο S&P 500 χάνει 1,17% στις 6.384,43 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει πτώση 1,11% κινούμενος στις 21.217,12 μονάδες.

Οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών σε μετοχές-«νικητές» της ανοδικής αγοράς, καθώς τελείωσε άτυπα η θερινή περίοδος. Η Nvidia κατέγραψε πτώση άνω του 2%, ενώ η Palantir έχασε πάνω από 3%, οδηγώντας τις απώλειες στον κλάδο των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Οι κινήσεις αυτές ήρθαν μετά από απόφαση ομοσπονδιακού εφετείου την Παρασκευή, που έκρινε ότι οι περισσότερες από τις παγκόσμιες δασμολογικές επιβαρύνσεις του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι παράνομες. Το Ομοσπονδιακό Εφετείο (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) αποφάσισε με ψήφους 7-4 ότι μόνο το Κογκρέσο έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει τόσο εκτεταμένους δασμούς. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση «πολύ κομματική» και δήλωσε πως θα την εφεσιβάλει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι επενδυτές παρακολουθούσαν επίσης την εκτόξευση των αποδόσεων των ομολόγων στην αρχή του Σεπτεμβρίου. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ανέβηκε στο 4,29%, ενώ η απόδοση του 30ετούς ξεπέρασε το 4,98%.

Οι επενδυτές των ομολόγων οδηγούσαν τις αποδόσεις υψηλότερα λόγω της προοπτικής ότι οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να επιστρέψουν δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν αντληθεί από τα έσοδα των δασμών, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Αυτές οι εξελίξεις ενδέχεται να πιέσουν το κλίμα στην αρχή του νέου χρηματιστηριακού μήνα. Ιστορικά, ο Σεπτέμβριος είναι ο χειρότερος μήνας για τις μετοχές: ο S&P 500 έχει σημειώσει μέση πτώση 4,2% τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ κατά μέσο όρο χάνει πάνω από 2% την τελευταία δεκαετία.

Η Wall Street μόλις ολοκλήρωσε έναν ισχυρό μήνα για τις μετοχές. Τον Αύγουστο, ο Dow Jones κέρδισε πάνω από 3%, ο S&P 500 ανέβηκε σχεδόν 2%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύθηκε κατά 1,6%. Ήταν ο τέταρτος συνεχόμενος μήνας ανόδου για τον S&P 500. Το μεγάλο γεγονός που περιμένουν οι επενδυτές είναι η ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση του Αυγούστου την Παρασκευή, τα οποία θα επηρεάσουν την απόφαση της Fed για τα επιτόκια στα μέσα του μήνα.

Ο Σεπτέμβριος ξεκινά με τον S&P 500 να έχει καταγράψει πέντε νέα ιστορικά υψηλά τον Αύγουστο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό για το 2024 στα 20, όπως σημειώνει ο Σαμ Στόβαλ της CFRA Research.

«Σε χρονιές που ο S&P 500 κατέγραψε 20 ή περισσότερα ιστορικά υψηλά έως το τέλος Αυγούστου, στη συνέχεια εμφάνισε κατά μέσο όρο πτώση τον Σεπτέμβριο», ανέφερε ο επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας. «Η αγορά ίσως παραδώσει μέρος από τα πρόσφατα κέρδη της βραχυπρόθεσμα, εν αναμονή νέων καταλυτών».