Wall Street: Βυθίζεται στο ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου – Ράλι για χρυσό και πετρέλαιο εν μέσω δασμών

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν την Τρίτη 2/9, καθώς οι επενδυτές ζύγισαν τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του εμπορίου για την έναρξη ενός παραδοσιακά κακού μήνα για τα χρηματιστήρια. Οι αυξανόμενες αποδόσεις των ομολόγων, επίσης, ανησύχησαν τους επενδυτές. Στο κλίμα αυτής της αβεβαιότητας, η τιμή του χρυσού εκτοξεύθηκε πάνω από τα 3.500 δολάρια.

Ο Dow Jones Industrial Average έκλεισε με πτώση 249,07 μονάδων ή 0,55% στις 45.295,81 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,69% και έκλεισε στις 6.415,54 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite διολίσθησε κατά 0,82% στις 21.279,63 μονάδες. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη πτώση άνω του 1% για τον τεχνολογικό δείκτη, κάτι που είχε να συμβεί από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σαρωτική δασμολογική του πολιτική την «ημέρα απελευθέρωσης» στις αρχές Απριλίου.

Οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις κερδών σε μετοχές που είχαν πρωταγωνιστήσει στη bull market, με το ανεπίσημο τέλος της θερινής περιόδου. Οι μετοχές της Nvidia, για παράδειγμα, υποχώρησαν κατά 2%, ενώ άλλοι κολοσσοί της τεχνολογίας όπως η Amazon και η Apple σημείωσαν πτώση 1%.

Οι κινήσεις αυτές ήρθαν μετά την απόφαση ενός ομοσπονδιακού εφετείου την Παρασκευή ότι οι περισσότεροι από τους παγκόσμιους δασμούς του Τραμπ είναι παράνομοι. Το Εφετείο των ΗΠΑ για το Ομοσπονδιακό Κύκλωμα αποφάσισε με ψήφους 7-4 ότι μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να επιβάλλει σαρωτικούς δασμούς. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση «υπερβολικά κομματική» και δήλωσε ότι θα την προσβάλει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι επενδυτές παρακολουθούσαν επίσης άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων στην αρχή του Σεπτεμβρίου. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε στο 4,27%, ενώ η απόδοση του 30ετούς ξεπέρασε το 4,97%. Οι επενδυτές ομολόγων οδηγούσαν τις αποδόσεις υψηλότερα με την προοπτική ότι οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να επιστρέψουν δισεκατομμύρια που προήλθαν από δασμούς, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Αυτές οι εξελίξεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το κλίμα στην αρχή του νέου μήνα συναλλαγών.

Ο Σεπτέμβριος είναι ιστορικά ο χειρότερος μήνας για τις μετοχές, με τον S&P 500 να καταγράφει μέση πτώση 4,2% τα τελευταία πέντε χρόνια και περισσότερο από 2% κατά μέσο όρο την τελευταία δεκαετία.

«Ένα 30ετές ομόλογο με απόδοση 5% είναι σίγουρα ένας αντίθετος άνεμος», δήλωσε ο Ross Mayfield, στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων στην Baird Private Wealth Management, στο CNBC. «Πιστεύω ότι θα συνεχίσει να αποτελεί εμπόδιο για τις μετοχές που διαπραγματεύονται σε αρκετά υψηλές αποτιμήσεις».

Η Wall Street έρχεται από έναν ισχυρό μήνα για την αγορά μετοχών. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο σχεδόν 2%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις 6.500 μονάδες.

Το μεγάλο γεγονός που αναμένουν οι επενδυτές είναι η ανακοίνωση της έκθεσης για την απασχόληση του Αυγούστου την Παρασκευή και πώς αυτή θα επηρεάσει την απόφαση της Fed για τα επιτόκια στα μέσα του μήνα. Ο Αύγουστος έφερε πέντε νέα ιστορικά υψηλά για τον S&P 500, ανεβάζοντας τον αριθμό τους για το έτος στα 20, όπως σημείωσε ο Sam Stovall της CFRA Research.

«Για τα έτη που ο S&P 500 κατέγραψε 20 ή περισσότερα νέα ιστορικά υψηλά έως το τέλος Αυγούστου, ο δείκτης συνέχισε κατά μέσο όρο με πτώση τον Σεπτέμβριο», ανέφερε ο επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας. «Η αγορά μπορεί να παραδώσει μερικά από τα πρόσφατα κέρδη βραχυπρόθεσμα καθώς αναμένει νέους καταλύτες».

Νέο ρεκόρ ο χρυσός πάνω από τα $3.500

Σε ανοδική τροχιά συνέχισαν την Τρίτη οι τιμές του χρυσού, σκαρφαλώνοντας σε νέα ιστορικά ρεκόρ εν μέσω εντεινόμενων προσδοκιών ότι η Federal Reserve θα ανοίξει στη συνεδρίαση της αυτόν τον μήνα τον κύκλο χαλάρωσης της πολιτικής της.

Ο χρυσός spot κέρδιζε προ ολίγου 1,5% στα 3.529,01 δολ. ανά ουγγιά, έχοντας σκαρφαλώσει νωρίτερα μέχρι το υψηλό των 3.529,93 δολ. ανά ουγγιά. Το πολύτιμο μέταλλο κερδίζει πάνω από 34% από την αρχή του χρόνου.

Τα futures παραδόσεως Δεκεμβρίου σημείωσαν άλμα 2,2% και έκλεισαν στα 3.592,20 δολ. ανά ουγγιά.

Άλμα άνω του 2% για το αργό λόγω των κυρώσεων ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο

Σε ανοδικό έδαφος έκλεισαν οι τιμές του πετρελαίου, την Τρίτη, μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ, που στοχεύουν τα έσοδα του Ιράν από το πετρέλαιο, ενόψει της συνάντησης του ΟΠΕΚ+ την Κυριακή, όπου οι αναλυτές αναμένουν ότι η ομάδα δεν θα αναστείλει τις υπόλοιπες εθελοντικές περικοπές.

Το Brent κινήθηκε ανοδικά κατά 1,51%, στα 69,18 δολάρια το βαρέλι. Το αργό WTI κέρδισε 2,61% στα 65,66 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης WTI δεν έκλεισαν τη Δευτέρα λόγω της αργίας της Ημέρας της Εργασίας στις ΗΠΑ.