Ανοδικές-κινήσεις-στη-wall-street-με-«οδηγό»-τον-τεχνολογικό-κλάδο

Ανοδικές τάσεις σημειώνει η Wall Street την Τετάρτη (3/9), καθώς μια απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου σε υπόθεση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας κατά της Alphabet ενίσχυσε την αισιοδοξία ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ρυθμιστικές απειλές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχωρεί κατά 0,24% στις 45.186,18 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει κέρδη 0,36% στις 6.439,27 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,83% στις 21.455,29 μονάδες.

Οι μετοχές της μητρικής εταιρείας της Google σημειώνουν ράλι 7%, μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή την Τρίτη ότι η Google μπορεί να διατηρήσει τον περιηγητή Chrome, αλλά δεν επιτρέπεται να συνάπτει αποκλειστικές συμφωνίες αναζήτησης και πρέπει να μοιράζεται τα δεδομένα αναζήτησής της. Η απόφαση οδήγησε στην αποφυγή του χειρότερου δυνατού σεναρίου για τον τεχνολογικό κολοσσό και βασίστηκε κυρίως στην άποψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει προσφέρει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές.

Η απόφαση επιτρέπει επίσης στην Apple να συνεχίσει να προεγκαθιστά τη μηχανή αναζήτησης της Google στα iPhones της, μια ιδιαίτερα προσοδοφόρα συμφωνία για την εταιρεία. Η Apple, που επίσης αντιμετωπίζει δική της αντιμονοπωλιακή υπόθεση, είδε τη μετοχή της να ενισχύεται πάνω από 3%.

Η άνοδος της Τετάρτης οφείλεται κυρίως από τον τεχνολογικό τομέα, γεγονός που εξηγεί γιατί ο Dow –που είναι λιγότερο εκτεθειμένος στην τεχνολογία– παρουσιάζει κάποιες ήπιες πτωτικές μεταβολές. Οι μετοχές του ενεργειακού και του τραπεζικού κλάδου είναι ασθενέστερες στις προσυνεδριακές συναλλαγές, καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για επιβράδυνση της οικονομίας και άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων.

Υπενθυμίζεται ότι η διαπραγμάτευση του Σεπτεμβρίου ξεκίνησε με αρνητικό πρόσημο, καθώς οι μετοχές έχασαν τη δυναμική τους κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης. Και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ έκλεισαν με απώλειες, καθώς οι επενδυτές κατοχύρωσαν κέρδη από τη θερινή ανοδική πορεία.

Την Τρίτη (2/9) σημειώθηκε επίσης άλμα στις αποδόσεις των ομολόγων, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις συνέπειες από την απόφαση ομοσπονδιακού εφετείου την Παρασκευή (29/8), που έκρινε ότι πολλοί από τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι παράνομοι. Η απόφαση αυτή ενδέχεται να αναγκάσει τις ΗΠΑ να επιστρέψουν δισεκατομμύρια δολάρια που συγκεντρώθηκαν μέσω δασμών.

Ο Σεπτέμβριος είναι παραδοσιακά ένας αδύναμος μήνας για τις αμερικανικές μετοχές. Ο Σκοτ Ρεν, ανώτερος παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής αγορών του Wells Fargo Investment Institute, σημείωσε ότι από το 1950 ο Σεπτέμβριος είναι ο χειρότερος μήνας για τον S&P 500, με μέση απόδοση -0,7%.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στην έκθεση για την απασχόληση του Αυγούστου, που αναμένεται την Παρασκευή (5/9) και θεωρείται ο επόμενος σημαντικός καταλύτης για τις αγορές.