Από-την-kisscam-των-coldplay,-μέχρι-την-Νestle:-Οι-ceo-που-απολύθηκαν-λόγω-εξωσυζυγικών-σχέσεων

Οι ερωτικές σχέσεις των CEOs συνεχίζουν να προκαλούν αναταραχή σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, εγείροντας το ερώτημα εάν τα εσωτερικά εταιρικά συστήματα «συναγερμού» λειτουργούν – ή όχι, επισημαίνει το -.

Η αδελφότητα των CEO που απολύθηκαν λόγω ενός εργασιακού ειδυλλίου μόλις πρόσθεσε ένα νέο μέλος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nestlé Λοράν Φρέις, έχασε τη δουλειά του αυτή την εβδομάδα, αφού μια έρευνα διαπίστωσε ότι είχε μια κρυφή ρομαντική σχέση με μία υφιστάμενή του. Ο Φρέις δεν είναι ο μόνος. Είτε αποκαλύφθηκαν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είτε από έναν πληροφοριοδότη, οι ερωτικές σχέσεις των διευθυντών συνεχίζουν να προκαλούν αναταραχή σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, εγείροντας το ερώτημα εάν τα εσωτερικά εταιρικά συστήματα «συναγερμού» λειτουργούν – ή όχι, όπως επισημαίνει σε άρθρο του το -.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Astronomer, Άντι Μπάιρον, έχασε τη δουλειά του τον Ιούλιο, αφού πιάστηκε επ’ αυτοφώρω από την «kiss cam» σε μια συναυλία των Coldplay με την επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας τεχνολογίας. Πριν από αυτό το συμβάν είχε προηγηθεί η αποχώρηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Kohl’s Corp., Άσλει Μπιουκάναν, τον Μάιο, αφού το διοικητικό συμβούλιο διαπίστωσε ότι είχε δώσει εκατομμύρια δολάρια σε έναν προμηθευτή με την οποίο είχε μια κρυφή ρομαντική σχέση.

«Με μπερδεύει το γεγονός ότι το 2025 νομίζουν ότι μπορούν να τη γλιτώσουν», δηλώνει η Καμπρίνα Τσανγκ, η οποία διδάσκει μαθήματα επιχειρηματικής ηθικής και δικαίου στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Questrom του Πανεπιστημίου της Βοστώνης. «Πάντα αναρωτιέμαι αν αισθάνονται ότι δεν τους αγγίζει κανείς; Όπως, δεν θα με πιάσουν ή οι κανόνες δεν ισχύουν για μένα;»

Το ότι οι CEO συμπεριφέρονται άσχημα δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά το κίνημα #MeToo – το οποίο οδήγησε στην αποχώρηση του Les Moonves του CBS το 2018 λόγω πολλών καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση, αλλά και πολλών άλλων – άσκησε μεγαλύτερη πίεση στα διοικητικά συμβούλια για να δείξουν ότι διερευνούν διεξοδικά τυχόν καταγγελίες. Ακόμη και οι συναινετικές σχέσεις μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα, ιδιαίτερα όταν ένας διευθυντής εμπλέκεται με έναν υφιστάμενο. Περισσότεροι από τα δύο τρίτα των επαγγελματιών ανθρώπινου δυναμικού βλέπουν την αντίληψη της ευνοιοκρατίας ή της άδικης μεταχείρισης ως την κύρια ανησυχία τους σχετικά με τον ρομαντισμό στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με την έκθεση του 2025 της Εταιρείας Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι εταιρείες δεν μπορούν να εξαλείψουν εντελώς τις σχέσεις γραφείου — άλλωστε, πολλοί από εμάς συναντάμε τους μελλοντικούς μας συζύγους στη δουλειά και περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς υπαλλήλους έχουν βγει ραντεβού με συναδέλφους, σύμφωνα με την SHRM — αλλά έχουν καθήκον να διατηρούν τους χώρους εργασίας τους ασφαλείς και δίκαιους. Όταν εμπλέκεται ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο «κίνδυνος εκτοξεύεται», σύμφωνα με τον Άντι Τσάλεντζερ, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας outplacement και coaching Challenger, Gray & Christmasm.

Στην περίπτωση της Nestlé, η σχέση τέθηκε για πρώτη φορά στην προσοχή των στελεχών της εταιρείας μέσω ενός εσωτερικού συστήματος που ονομάζεται «speak up», σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει την κατάσταση. Αφού μια αρχική έρευνα δεν μπόρεσε να τεκμηριώσει την πληροφορία, εκφράστηκαν περαιτέρω ανησυχίες μέσω του εσωτερικού συστήματος και ξεκίνησε η έρευνα με εξωτερικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άτομο που γνωρίζει την κατάσταση, το οποίο ζήτησε να μην κατονομαστεί, συζητώντας ένα εσωτερικό ζήτημα, επισημαίνει το -.

Τέτοιες γραμμές επικοινωνίας όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να αναφέρουν ανώνυμα ζητήματα είναι συνηθισμένες σε μεγάλους εργοδότες, με το 93% των οργανισμών να διαθέτουν μία, σύμφωνα με έρευνα 284 εργοδοτών από την HR Acuity, έναν πάροχο γραμμών επικοινωνίας. Ο νόμος Sarbanes-Oxley του 2002 απαιτούσε από τις εισηγμένες εταιρείες να θεσπίσουν διαδικασίες για τους εργαζομένους ώστε να αναφέρουν πιθανές παραβιάσεις κινητών αξιών και οι εργαζόμενοι μπορούν επίσης να τις χρησιμοποιήσουν για να αναφέρουν ακατάλληλη συμπεριφορά.

Μόλις υποβληθεί μια αναφορά, συνήθως πηγαίνει στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή συμμόρφωσης για έρευνα. Ωστόσο, αυτές οι έρευνες δεν είναι πάντα διεξοδικές: Λίγο περισσότερες από τις μισές εταιρείες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν μια «απαιτούμενη, δομημένη» διαδικασία, σύμφωνα με το HR Acuity, ενώ το 38% απλώς ακολουθεί τις «προτεινόμενες» οδηγίες και το 4% απλώς αυτοσχεδιάζει.

Τι κοστίζει στους μετόχους

Για τα διοικητικά συμβούλια, η έλλειψη διαφάνειας ενός προϊσταμένου, και όχι η λίμπιντο του, είναι συχνά ο καθοριστικός παράγοντας. Στην BP Plc, όπου ο Διευθύνων Σύμβουλος Μπέρνταρντ Λούνεϊ παραιτήθηκε το 2023, αφού το διοικητικό συμβούλιο του πετρελαϊκού ομίλου εξέτασε τους ισχυρισμούς σχετικά με τις προηγούμενες προσωπικές σχέσεις του το 2022. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο Λούνει δεν ήταν πλήρως διαφανής στην πρώτη έρευνα και «παραπλάνησε εν γνώσει του το διοικητικό συμβούλιο».

Μια μελέτη 219 παραδειγμάτων διοικητικών παραπτωμάτων από το 1978 έως το 2012 διαπίστωσε ότι σχεδόν οι μισές από τις περιπτώσεις αφορούσαν αναφορές σεξουαλικών αδικημάτων, που κυμαίνονταν από κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση έως ακατάλληλη σχέση με υφισταμένο. Το μέσος στέλεχος που κατηγορήθηκε ήταν 52 ετών και το 96% ήταν άνδρες.

Όταν ο CEO ενεπλάκη, οι επιπτώσεις κόστισαν στους μετόχους 226 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη μελέτη.

«Μέχρι τη στιγμή που τα ηθικά προβλήματα μιας εταιρείας είναι εμφανή στην αίθουσα του ΔΣ, έχουν οδηγήσει σε δραματική απώλεια αξίας για τους μετόχους», ανέφερε η μελέτη.

Οι παράπλευρες απώλειες πηγαίνουν παραπέρα: ορισμένοι μέτοχοι θεωρούν τα μέλη του ΔΣ υπεύθυνα για αδιακρισία που σχετίζεται με τα στελέχη της εταιρείας.

Αυτή ήταν η περίπτωση της McDonald’s, της οποίας ο πρώην επικεφαλής, Στιβ Ίστερμπρουκ, απολύθηκε το 2019 μετά από σεξουαλικές σχέσεις με υφισταμένους. Αργότερα, του επιβλήθηκε πρόστιμο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επειδή δεν αποκάλυψε πλήρως τις παραβιάσεις της πολιτικής της εταιρείας που οδήγησαν στην απόλυσή του.

Οι μέτοχοι επέκριναν τον πρώην πρόεδρο της McDonald’s, Ρικ Χερνάντεζ, και άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την πληρωμή της αποζημίωσης απόλυσης στον Ίστερμπρουκ. Η εταιρεία μήνυσε για να ανακτήσει μέρος της αποζημίωσης, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε παραπλανηθεί σχετικά με την έκταση της κακής συμπεριφοράς του Ίστερμπρουκ.

Το 2024, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Norfolk Southern Corp., Άλαν Σο, απολύθηκε μετά από σχέση με τον επικεφαλής νομικό σύμβουλο της εταιρείας, ενώ ο επικεφαλής της Intel Corp., Μπράιαν Κράζνιτς, απολύθηκε το 2018 μετά από ισχυρισμούς ότι δεν αποκάλυψε μια προηγούμενη σχέση με έναν υπάλληλο.

Αντίθετα, οι διευθύνοντες σύμβουλοι σπάνια χάνουν τις δουλειές τους για κακή συμπεριφορά, σύμφωνα με στοιχεία του Exechange.com, το οποίο παρακολουθεί τις αποχωρήσεις CEO σε μεγάλες αμερικανικές εταιρείες. Από το 2017, όταν το exechange.com άρχισε να παρακολουθεί τα δεδομένα, λιγότερο από το 2% των 2.542 αποχωρήσεων Διευθύνοντος Συμβούλου οφείλονταν σε ισχυρισμούς για παράβαση καθήκοντος.

Η αποχώρηση του Φρέις της Nestle σηματοδοτεί την όγδοη απροσδόκητη αποχώρηση Διευθύνοντος Συμβούλου στον ευρωπαϊκό καταναλωτικό τομέα από τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το RBC.