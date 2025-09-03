Αύξηση πωλήσεων για «το Μάννα» Τσατσαρωνάκη – Οι στόχοι της επόμενης μέρας

Πού τίθεται ο πήχης της ανάπτυξης για την κρητική αρτοποιία. Τα επόμενα σχέδια.

Η διατήρηση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στην εγχώρια αγορά αρτοσκευασμάτων αποτελεί τη βασική στόχευση της εταιρείας «Το Μάννα» – Ν. Τσατσαρωνάκης ΑΒΕΕ που μετρά ήδη 77 χρόνια πορείας στον κλάδο παραγωγής επώνυμων προϊόντων.

Για τη διατήρηση δε των ηγετικών της μεριδίων, επενδύει στη σταθερή ανάπτυξη, καθώς και στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών και των οικονομικών της μεγεθών, ενώ η διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της.

Τζίρος άνω των 13 εκατ. ευρώ και ενίσχυση κερδών

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της κρητικής αρτοποιίας που καταχωρήθηκαν πριν από μερικές ώρες στο ΓΕΜΗ, το 2024 εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 13,49 εκατ. ευρώ από 12,83 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, εμφανίζοντας αύξηση 5%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε κέρδη ύψους 2,84 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,01 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ στα αποτελέσματα της χρήσης 2024 περιλαμβάνονται και κέρδη από εκποίηση ακινήτου ποσού ύψους 923.664 ευρώ.

Ο δε Δείκτης EBITDA ανήλθε σε 2.388.120 ευρώ έναντι 2.675.302 ευρώ στη χρήση 2023 και το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 17,7% έναντι 20,77% αντίστοιχα. Η μείωση του περιθωρίου οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μισθοδοτικού κόστους.

Δεν «βλέπει» μεγάλη αύξηση των πρώτων υλών το 2025

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση «η εταιρεία εκτίθεται κυρίως στον κίνδυνο διακύμανσης των τιμών των πρώτων και δεύτερων υλών και κυρίως των αλεύρων», ωστόσο, σύμφωνα με τη διοίκηση «για τη χρήση 2025, οι τιμές των βασικών πρώτων υλών δεν αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά».

«Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω τιμές και η σχετική τάση δεν είναι εύκολο να εκτιμηθούν με ακρίβεια καθώς επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και το αυξημένο ενεργειακό και μεταφορικό κόστος. Η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί στενά τις σχετικές τάσεις λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφόμενη μεταβλητότητα των τιμών των πρώτων και δεύτερων υλών κατά τη διαμόρφωση των τιμών πώλησης», σημειώνεται επίσης.

Στις βασικές προτεραιότητες η αξιοποίηση του ακινήτου «Κατσέλη»

Στις βασικές προτεραιότητες της εταιρείας για το 2025 περιλαμβάνεται, σύμφωνα πάντα με την οικονομική έκθεση, η αξιοποίηση του ακινήτου «Κατσέλη».

Όπως δήλωνε άλλωστε την περασμένη άνοιξη στους εκπροσώπους του Τύπου η διοίκηση της εταιρείας, μέσα στο Φθινόπωρο τίθεται σε λειτουργία το νέο εργοστάσιο στις Αχαρνές, ανοίγοντας νέες προοπτικές για την κρητική αρτοποιία, καθώς αποκτά πλέον παραγωγική βάση και στην Αθήνα. «Με το νέο εργοστάσιο θα πάμε σε έναν ωκεανό ανάπτυξης», σχολίαζε χαρακτηριστικά η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, Ελένη Τσατσαρωνάκη.

Να σημειωθεί εδώ ότι πρόκειται για το πρώην εργοστάσιο της Κατσέλης, συνολικής έκτασης άνω των 22.000 τμ, το οποίο η οικογένεια Τσατσαρωνάκη απέκτησε μετά από πλειστηριασμό το 2021. Υπενθυμίζεται ότι η Κατσέλης είχε μετονομαστεί σε Nutriart προτού τελικά οδηγηθεί σε πτώχευση πριν από 12 χρόνια.

Μεγάλο δε στοίχημα για την οικογένεια Τσατσαρωνάκη αποτελεί η ακόμη μεγαλύτερη εδραίωση της θέσης της στην αγορά των σνακ, κατηγορία στην οποία εισήλθε με τη σειρά «Δαγκωτό», ενός σνακ με βάση το παξιμάδι. Το «Δαγκωτό» κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2023 και πλέον ξεπερνά το 10% των πωλήσεων της εταιρείας.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει παρουσιάσει η κυρία Τσατσαρωνάκη, στην αγορά του παξιμαδιού η κρητική εταιρεία κατέχει ηγετικά μερίδια. Το brand «Το Μάννα» κατέχει μερίδιο 30% επί του συνόλου της ελληνικής αγοράς, έχοντας αποκτήσει τον τίτλο του leader, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθούν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μερίδιο 28%.

Με ιστορία από το 1948

Η εταιρεία «Το Μάννα» – Ν. Τσατσαρωνάκης ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1948 και η έδρα της βρίσκεται στον Πλάτανο Κισάμου Κρήτης.

Σήμερα είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο της. Εφαρμόζει διαδοχικά συστήματα διασφάλισης ποιότητας, από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την παραγωγή και το τελικό προϊόν, με συνεχείς ελέγχους, ενώ όλα τα προϊόντα της παράγονται αποκλειστικά από εκλεκτές πρώτες ύλες της κρητικής γης και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας τροφίμων.

Η παραγωγική διαδικασία ενσωματώνει σημαντικό βαθμό καθετοποίησης, παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς διατροφικές συστάσεις, προάγει τις αρχές των προϊόντων ΠΓΕ, τηρεί τις απαιτητικές πιστοποιήσεις BRC, IFS και ISO 22000, τις καλές πρακτικές του ΣΕΒΤ και τις ιδιαίτερες προδιαγραφές (συσκευασίας, γεύσης και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών) των μεγάλων αγορών εξαγωγής.

Πρόκειται δε για μία από τις ελάχιστες ελληνικές εταιρείες που έχει εγκεκριμένες παραγωγικές τροφίμων FDA, ενώ παράλληλα διαθέτει ευρωπαϊκή πιστοποίηση «ΔΗΩ» για τα βιολογικά της προϊόντα.

Κατά τη διάρκεια του 2024 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσο όρο 100 άτομα προσωπικό, ενώ στην προηγούμενη χρήση απασχόλησε 95.