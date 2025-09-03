Δείτε-live:-Η-εκδήλωση-του-ΠΑΣΟΚ-στο-Ζάππειο-για-την-3η-Σεπτέμβρη

Πέρασαν 51 χρόνια, το αποτύπωμα όμως του ΠΑΣΟΚ παραμένει ισχυρό. Ζωντανό στη συνείδηση του λαού μας. Μισό αιώνα πριν, ο Ανδρέας Παπανδρέου, μαζί με άλλους αγωνιστές, ίδρυσε ένα προοδευτικό, πατριωτικό κίνημα που εξέφρασε τις ελπίδες και τις αγωνίες του λαού. Απέναντι στον διχασμό, τις διώξεις, τις ανισότητες.

Οι γενιές που το ίδρυσαν και το έκαναν πρωταγωνιστή. Οι γενιές που το κράτησαν όρθιο. Και οι γενιές που το αναγέννησαν! Σήμερα χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα δεν γιορτάζουν την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ επειδή ψάχνουν καταφύγιο στις δόξες του χθες. Γιορτάζουν γιατί η κοινωνική βάση της Δημοκρατικής Παράταξης έχει ιστορική μνήμη για την προσφορά του και τιμά τους όσους αγωνίστηκαν μέσα από τις τάξεις του για την εθνική αξιοπρέπεια και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματός του με επίκεντρο το δημογραφικό – για παράδειγμα, μείωση του ΕΝΦΙΑ για τις οικογένειες με παιδιά, ενώ κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ για την «πολιτική αλλαγή».

Στην ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση , αρχικά προς τον Αλέξη Τσίπρα – τον κατηγόρησε για τυχοδιωκτισμό χωρίς να τον κατονομάσει – και στη συνέχεια προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, αποδίδοντάς τους αλαζονεία.

Η εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη ξεκίνησε με συζήτηση για το δημογραφικό και εισηγητή τον Τάσο Γιαννίτση , πρώην υπουργό, που μίλησε με θέμα: «Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή». Ακολούθως ο Συντονιστής της ΚΟΕΣ Γιώργος Βαρδακαστάνης, παρουσίασε βίντεο για την συνεισφορά του Κώστα Σημίτη στον εκσυγχρονισμό της χώρας. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα

Στο Ζάππειο πραγματοποιείται η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Το παρών δίνουν αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ μεταξύ των οποίων ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, ο Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκανδαλίδης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας , η Άννα Διαμαντοπούλου και πολλοί άλλοι.

Ένα Κίνημα που έφερε την εθνική συμφιλίωση.

Ένα Κίνημα που γεννήθηκε στις στάχτες της προδοσίας της Κύπρου, κάνοντας πράξη λίγες δεκαετίες μετά την μεγαλύτερη επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής μεταπολιτευτικά, την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ.

Ένα Κίνημα που έριξε τα τείχη για τους μη προνομιούχους, έδωσε φωνή στον απλό λαό, τις γυναίκες, τους αγρότες, τους νέους σε κάθε γωνιά της χώρας.

Έκανε πράξη τα εργασιακά δικαιώματα, την ανοδική κοινωνική κινητικότητα, την ισότητα ανδρών και γυναικών.

Μια παράταξη με έργο μοναδικό σε θεσμούς, υποδομές και κοινωνικό κράτος. Μια παράταξη που αναγνώρισε και τα λάθη της, σηκώνοντας το βάρος στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της χώρας. Ένα φορτίο, που οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές όχι μόνο προσπάθησαν να αποφύγουν αλλά εργαλειοποίησαν, για να κατακτήσουν την εξουσία, χωρίς ίχνος συνείδησης για τη ζημιά, που έκαναν στη χώρα. Συμπεριφέρθηκαν τυχοδιωκτικά χωρίς ηθικούς φραγμούς αποδεικνύοντας ότι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων.

Η σημερινή επέτειος αποτελεί διαχρονικά εφαλτήριο κοινωνικών αγώνων. Ας αγωνιστούμε λοιπόν ενωμένοι για να γίνει αφετηρία μιας νέας ηθικής και αξιακής επανάστασης.

Απέναντι στην παρακμή, την ατιμωρησία, την αλαζονεία ενός κλειστού συστήματος εξουσίας που σπαταλά τις ευκαιρίες και υποθηκεύει το μέλλον τη χώρας.

Τους στέλνουμε σήμερα τους στέλνουμε καθαρό μήνυμα:

Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, οι μέρες της ασυδοσίας σας τελείωσαν.

Η ακρίβεια, η διαφθορά, η παρακμή της δημόσιας υγείας, η θεσμική απαξίωση εξάντλησαν τις αντοχές του ελληνικού λαού.

Είστε κατώτεροι των προσδοκιών του. Γι’ αυτό έχει έρθει η ώρα με την ψήφο του να ανοίξει ο δρόμος της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος.

Φίλες και φίλοι,

Ζούμε σε έναν κόσμο με τεκτονικές αλλαγές. Η ανθρωπότητα βυθίζεται στην αβεβαιότητα.

Η ανοχή στη σφαγή που εξελίσσεται στη Γάζα, η αδυναμία να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο εμπορικός πόλεμος, τα ωμά παιχνίδια εξουσίας των ισχυρών στις πλάτες των λαών,η απειλή νέας οικονομικής κρίσης σε μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία, ενισχύουν την αστάθεια και την αβεβαιότητα.

Χάσαμε άραγε την ελπίδα; Ή μήπως υπάρχει ακόμη σπίθα που μας καλεί να δράσουμε;

Αν εμείς -οι δημοκράτες, οι σοσιαλιστές, οι δίκαιοι- παραιτηθούμε από τον αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο, τότε η ανθρωπότητα θα βυθιστεί στο σκοτάδι του αυταρχισμού .

Ανησυχούμε βαθιά. Για την κλιματική κρίση που απειλεί τον πλανήτη μας.

Για τις ανισότητες που διαβρώνουν τις Δημοκρατίες μας.

Για την τεχνητή νοημοσύνη που χωρίς κανόνες, μπορεί να μετατραπεί από εργαλείο προόδου σε μηχανισμό ελέγχου.

Για τη βαρβαρότητα που υπονομεύει το διεθνές δίκαιο.

Αναθεωρητές ηγέτες όπως ο Πούτιν, ο Ερντογάν, ο Τραμπ και τόσοι άλλοι επενδύουν στη δύναμη του ισχυρού, στη βαρβαρότητα εις βάρος της ειρήνης και της συνεννόησης των λαών.

Στοχοποιούν διεθνείς οργανισμούς, πολιτικούς αντιπάλους και δηλητηριάζουν τον Ορθό Λόγο με ψευδείς ειδήσεις και διχασμό.

Οποία δικαιώματα κατέκτησε ο άνθρωπος μετά την τραγωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σήμερα απειλούνται.

Τίποτα δεν είναι πιο ανήθικο από την αντίληψη ότι η φτώχεια, η ανεργία, η ασθένεια, τα γηρατειά ή ο κοινωνικός αποκλεισμός… είναι προσωπικά «αμαρτήματα».

Όχι!

Αυτά είναι κοινωνικές πληγές.

Απαιτούν συλλογική απάντηση.

Γι’ αυτό τον λόγο, η Ευρώπη δεν μπορεί να υποδύεται άλλο την Ωραία Κοιμωμένη. Δεν μπορεί πλέον να ζει με ψευδαισθήσεις.

Όπως είπε εύστοχα και ο Μάριο Ντράγκι πρόσφατα, για χρόνια πιστέψαμε πως το μέγεθός μας, οι αγορές μας, αρκούσαν για να μας κάνουν ισχυρούς. Η πραγματικότητα, όμως, απέδειξε ότι αυτό δεν φτάνει.

Χρειαζόμαστε ενιαία και μόνιμα εργαλεία για τις οικονομικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές.

Ενιαία αμυντική και εξωτερική πολιτική, με ευρωστρατό.

Με δύο λέξεις: η Ευρώπη χρειάζεται νέο Όραμα ‒και αυτό δεν μπορεί να είναι άλλο από μια Ευρώπη των Λαών.

Γιατί το απαύγασμα της νεωτερικότητας στην ήπειρό μας ήταν το δημοκρατικό κοινωνικό κράτος δικαίου.

Αυτό μετουσίωσε την ηθική της ισότητας.

Την ηθική της ελευθερίας.

Την ηθική της συμμετοχής στο κοινωνικό πλεόνασμα.

Tης κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης.

Την ηθική της πλήρους απασχόλησης και της ισόρροπης ανάπτυξης

Φίλες και φίλοι,

Στη σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα, στην εποχή της μεγάλης αβεβαιότητας, της ρευστότητας και των social media, ο τρόπος άσκησης της πολιτικής μοιάζει… με σίριαλ.

Ένα σίριαλ γεμάτο επεισόδια.

Τόσα πολλά, που όταν φτάνουμε στο τελευταίο, έχουμε ήδη ξεχάσει… πώς ξεκίνησε η ιστορία. Ποιο ήταν το νήμα που μας οδήγησε εδώ.

Και στο τέλος;

Μένει μόνο η τελευταία εικόνα.

Αλλά η τελευταία εικόνα δεν είναι η αλήθεια.

Για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε… και πού θέλουμε να πάμε…χρειαζόμαστε τη συνολική αφήγηση.

Και η μεγάλη εικόνα για τη χώρα μας, λέει καθαρά:

Το σύστημα εξουσίας είναι κουρασμένο.

Αναξιόπιστο.

Εγκλωβισμένο στη μικροπολιτική και βουτηγμένο στα σκάνδαλα.

Ένα σύστημα που θυσιάζει το μέλλον της χώρας για το πρόσκαιρο πολιτικό κέρδος.

Εμείς λέμε: Η πολιτική δεν είναι σόου σε απευθείας μετάδοση!

Ούτε μανιχαϊσμός, «άσπρο» ή «μαύρο».

Στόχος κάθε προοδευτικής πολιτικής οφείλει να είναι μια κοινωνία δυνατή και με αυτοπεποίθηση.

Και παράλληλα, μια Πολιτεία που λειτουργεί ως οργανωτής και εγγυητής της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.

Αλλιώς, η Πολιτική καταντά παζάρι εξουσίας.

Για εμάς -και για εμένα προσωπικά- η «Ηθική στην «Πολιτική» δεν είναι σύνθημα. Ούτε ηθικολογία, όπως είναι για τους συντηρητικούς.

Είναι διαρκής αγώνας!

Όπως έλεγε ο αείμνηστος πρόεδρός μας Κώστας Σημίτης: «Κάθε πολιτικοποιημένο άτομο οφείλει να προωθεί το επίπεδο ηθικής συνείδησης της κοινωνίας».

Για μια ζωή με λιγότερη αλλοτρίωση…

και περισσότερη δικαιοσύνη.

Αυτόν το δρόμο της προόδου, επιλέγουμε να περπατήσουμε για να πετύχουμε ως πολιτική δύναμη αλλαγής!

Όσο αλήθεια είναι ότι «Πολιτική» χωρίς «Ηθική» δεν μπορεί να υπάρξει προς όφελος της ανθρωπότητας…

…άλλο τόσο αλήθεια είναι ότι «Ηθική» και «κυβέρνηση Μητσοτάκη» είναι έννοιες ασύμβατες!

Οι πολίτες βλέπουν μόνο αναξιοπιστία.

Ο Πρωθυπουργός το 2019 εκλέχθηκε με το προσωπείο του μεταρρυθμιστή και του μετριοπαθούς πολιτικού. Για να φέρει την ευρωπαϊκή κανονικότητα.

Επειτα από 10 χρόνια όπου η χώρα μας πέρασε μεγάλες δυσκολίες, ο λαός περίμενε καλύτερες μέρες.

Περίμενε ένα πολιτικό σύστημα που θα είχε κάνει την αυτοκριτική του και θα είχε αλλάξει. Που θα λειτουργούσε με διαφάνεια και αξιοκρατία.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει τις ίδιες πρακτικές που χρεοκόπησαν την οικονομία, δίχασαν την κοινωνία, απαξίωσαν το πολιτικό σύστημα.

Ας σκεφτούμε όμως. Έξι χρόνια τώρα, ποια είναι -πραγματικά- η δική του πολιτική ηθική;

• Έκανε το κράτος εργαλείο εξυπηρετήσεων «ημετέρων».

• Μετέτρεψε τη Βουλή σε «πλυντήριο» ποινικών ευθυνών των υπουργών του. Χρησιμοποίησε με σκαιό τρόπο την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να τους δώσει ασυλία απέναντι στη δικαιοσύνη. Έκανε κουρελόχαρτο το Σύνταγμα και τα δικαστικά πορίσματα.

• Έκανε την ΕΥΠ προσωπικό μηχανισμό ελέγχου και παρακολούθησης των πάντων.

• Επιτέθηκαν στους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές. Λοιδόρησαν ακόμη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που έχει κατασκηνώσει στην Αθήνα ερευνώντας τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας.

• Μετέτρεψαν το κοινωνικό κράτος σε ευκαιρία κερδοσκοπίας στα χέρια λίγων και ισχυρών. Το ΕΣΥ υποβαθμίζεται μεθοδικά προς όφελος των ιδιωτών και η δημόσια Παιδεία απαξιώνεται συστηματικά.

• Πανηγυρίζουν για την ανάπτυξη, που στην πραγματικότητα είναι ξεπούλημα της ελληνικής γης και περιουσίας.

• Περηφανεύονται ότι τάχα μείωσαν τα φορολογικά βάρη, τη στιγμή που εισπράττουν δισεκατομμύρια από έμμεσους φόρους και μετατρέπουν τον πληθωρισμό σε βασικό εργαλείο άσκησης μιας άδικης οικονομικής πολιτικής.

Όλα αυτά, τι άλλο δείχνουν εκτός από ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ: Όλα στην κυνική λογική του «Έχουμε πάνω από 151, άρα είμαστε ανεξέλεγκτοι»

Γι’ αυτό επιμένω και λέω πως η Πολιτική πρέπει επιτέλους να ξανασυστηθεί με την Ηθική!

Τώρα είναι η ώρα της τομής με ένα νέο ηθικό παράδειγμα.

Με ανασυγρότηση των θεσμών και εγγύηση της διάκρισης των εξουσιών.

Με ένα σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο.

Και πάνω απ’ όλα με μια νέα εθνική στρατηγική, που βλέπει τον χάρτη από ψηλά. Που δεν σύρεται πίσω από τις εξελίξεις αλλά σχεδιάζει με το βλέμμα στο μέλλον.

Ένα σχέδιο που το ΠΑΣΟΚ έχει και μπορεί να υλοποιήσει αξιόπιστα.

Ξαναχτίζοντας την ισχυρή και παραγωγική Ελλάδα.

Την Ελλάδα της δικαιοσύνης και εθνικής αξιοπρέπειας.

Μια Ελλάδα για όλους!

Φίλες και φίλοι

Είναι υπαρξιακή ανάγκη η δημογραφική αναγέννηση της πατρίδας μας.

Είναι ο πιο κρίσιμος συντελεστής εθνικής ισχύος.

Τα πρόσφατα σχετικά στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών είναι αποκαρδιωτικά.

• Κατάρρευση των γεννήσεων, οι οποίες το 2023 έφθασαν να είναι περίπου οι μισές από αυτές που καταγράφηκαν ετησίως κατά μέσον όρο την 20ετία 1951-1970.

• Ανάμεσα στο 2011 και το 2024 καταγράφονται σταθερά λιγότερες γεννήσεις από θανάτους, με αποτέλεσμα μείωση του πληθυσμού κατά σχεδόν 500.000 άτομα.

• Ήδη η Ελλάδα είναι πια μια γερασμένη χώρα, αφού το 23% των κατοίκων της είναι άνω των 65 ετών.

• 766 σχολεία βάζουν φέτος λουκέτο λόγω έλλειψης μαθητών.

Ισχυρή οικονομία χωρίς δημογραφική ανάταξη δεν υπάρχει.

Οι πολιτικές μας έχουν στόχο να κρατήσουν τα Ελληνόπουλα στον τόπο τους. Να μετατρέψουν την ελληνική περιφέρεια σε χώρο δημιουργίας, ελπίδας και προοπτικής με ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος που θα προσφέρει ασφάλεια σε κάθε νέο άνθρωπο και την οικογένεια του είτε κατοικεί στην ηπειρωτική είτε στη νησιωτική Ελλάδα.

Οφείλουμε να δώσουμε και από αυτά που δεν έχουμε για το Δημογραφικό!

Οφείλουμε να αλλάξουμε τα πάντα, για να πάρει ο καθένας αυτό που αξίζει, και ιδίως οι νεότερες γενιές.

Το δικό μας σχέδιο βασίζεται σε τρεις πυλώνες, που στοχεύουν να φέρουν ζωή στην περιφέρεια, ισορροπία στην οικογενειακή και επαγγελματική ζωή.



1ος πυλώνας: η Αντιστροφή του brain drain – ένα Νέο Περιφερειακό Μοντέλο

Η ζωή πρέπει να επιστρέψει στην περιφέρεια.

● Με τις περιφερειακές μας συνδιασκέψεις πήγαμε σε κάθε γωνιά της χώρας. Μαζί με τις τοπικές κοινωνίες είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε στην εφαρμογή 12 σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης. Θα βαςίζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες και τα πλεονεκτήματα κάθε περιοχής.

● Παράλληλα, υπηρετούμε τον εθνικό διάλογο μέσα από την πρότασή μας για συγκρότηση διαρκούς διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για το Δημογραφικό.

● Θεσπίζουμε κίνητρα για εργαζόμενους και επιχειρηματίες εξ αποστάσεως ώστε να μπορούν να εργάζονται από απομακρυσμένες περιοχές.

● Γι’ αυτό, σχεδιάζουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη νησιωτικότητα και την ορεινότητα με πρόσβαση σε εκπαίδευση, υγεία και πολιτισμό ώστε κανένα παιδί να μην μεγαλώνει με αίσθημα απομόνωσης.

● Πάνω από όλα, αγωνιζόμαστε για το αυτονόητο – τη στεγαστική στήριξη:

Δεσμευόμαστε για την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος μας για το στεγαστικό, με το GenRent, αξιοποιούμε τη δημόσια περιουσία, δεν την χαρίζουμε σε εργολάβους όπως προτείνει η ΝΔ. Για εμάς προτεραιότητα είναι ο κάθε νέος και η κάθε νέα στα αστικά κέντρα και την περιφέρεια να αποκτήσουν πρόσβαση σε φτηνή και ποιοτική κατοικία, χωρίς να αφήνουν τα όνειρά τους δίχως στέγη.

Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρo:

Η Ελλάδα της περιφέρειας μπορεί να γίνει η Ελλάδα των πραγματικών ευκαιριών, όχι των άδειων δρόμων και των σχολείων που ερημώνουν.

Δείτε φωτογραφίες

Ευάγγελος Βενιζέλος και Νίκος Ανδρουλάκης

Ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας

Στιγμιότυπο από το βίντεο – αφιέρωμα στον Κώστα Σημίτη

Ακούμε σήμερα ότι ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα. Με ποια αξιοπιστία θα το λύσει, ο άνθρωπος που το δημιούργησε.

Που κατάφερε να αυξηθούν τα ενοίκια επί ημερών του σχεδόν 50%.

Που επέτρεψε με τις πολιτικές του το ξεπούλημα της περιουσίας του ελληνικού λαού.

Που έκανε πανάκριβο όνειρο, τις σπουδές σε άλλη πόλη.

Και κατά τα άλλα, θέλει να αντιμετωπίσει το δημογραφικό!

4 χρόνια περιφρονεί το στεγαστικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, αλλά στην πραγματικότητα περιφρονεί τις ανάγκες της κοινωνίας.

Τι άλλο όμως να περιμένεις από ένα Πρωθυπουργό, που με κυνισμό έλεγε ότι «κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει που αυξήθηκαν τα ενοίκια».



2ος πυλώνας του σχεδίου μας, η εναρμόνιση εργασιακής και οικογενειακής ζωής:

● Με καθολική, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή.

● Με θέσπιση επιδόματος 200 ευρώ το μήνα για τις δαπάνες του παιδιού ως την ηλικία των 3 ετών με εισοδηματικά κριτήρια.

● Λέμε επίσης το αυτονόητο …να υπάρχουν ελεύθερες μετεγγραφές για παιδιά πολυτέκνων.

● Για εμάς, ασφάλεια και σιγουριά για κάθε γυναίκα, σημαίνει δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης και κάλυψη του κόστους των απαραίτητων φαρμάκων.

● Παράλληλα, δεσμευόμαστε για πρόγραμμα δωρεάν συντήρησης γενετικού υλικού, κάτι που είναι απαραίτητο στη σύγχρονη πραγματικότητα.

● Κάλυψη εξόδων διαμονής πριν τον τοκετό, είναι ένα ακόμα αναγκαίο μέτρο για γυναίκες που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές. 3ος πυλώνας Πολιτικές για την οικογένεια.

● Για εμάς κάθε παιδί έχει δικαίωμα στο μέλλον ο Εθνικός αποταμιευτικός λογαριασμός μπορεί να προσφέρει μια πρώτη θωράκιση στο μέλλον αυτό!

● Για εμάς δεν χωρούν διαχωρισμοί, έχει έρθει η ώρα οι τρίτεκνοι να αποκτήσουν ίσα διακαιώματα, ίδιες παροχές με τους πολύτεκνους.

● Για εμάς τα παιδιά δεν είναι εργαλεία αύξησης των φορολογικών εσόδων, είναι το μέλλον! Αυτό θα αντανακλάται και στο φορολογικό μας σχέδιο, το οποίο θα παρουσιάσουμε αναλυτικά στην ΔΕΘ. Σήμερα από εδώ όμως θέλω να σταθώ σε δύο σημαντικές τομές:

​Πρώτον, δεσμευόμαστε για μηδενισμό του ΦΠΑ σε όλα τα βασικά βρεφικά είδη και αγαθά.

​Δεύτερον, για τις πολύτεκνες οικογένειες ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ πρέπει να εξαιρεί τα ελάχιστα τ.μ. που είναι αναγκαία για την αξιοπρεπή διαβίωση των οικογενειών με παιδιά. Γι’ αυτό δεσμευόμαστε για μείωση 75% για τα πρώτα 100 τ.μ. στις οικογένειες αυτές.



Όλα τα παραπάνω είναι μέτρα, τα οποία αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που θα παρουσιαστεί αναλυτικά τις επόμενες εβδομάδες.

Είναι το σχέδιο μας με ορίζοντα 4ετίας, γιατί για εμάς το δημογραφικό είναι η πρώτη προτεραιότητα.Φίλες και φίλοι,

Δίνουμε πολιτικό περιεχόμενο στην ισότητα, την αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη. Κάνουμε το ΕΣΥ ξανά ασπίδα ασφάλειας και προστασίας για όλους τους Έλληνες. Κάνουμε τη δημόσια παιδεία φάρο γνώσης και προοπτικής για τις νεότερες γενιές, δυναμώνουμε τα ανθρώπινα, τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα. Μαζί βάζουμε τέλος στην ασυδοσία, τη διαφθορά, την ατιμωρησία. Μαζί βάζουμε τέλος στις πολιτικές, που οι επιπτώσεις τους δυσκολεύουν τη ζωή μας.Μετά την επώδυνη περιπέτεια του μνημονίου, την οικονομική και κοινωνική κρίση, ο λαός περίμενε αυτοκριτική, ενσυναίσθηση και αλλαγή κουλτούρας από τους πολιτικούς. Κάποιοι όμως παραμένουν αμετανόητοι και με προσβλητικό τρόπο αξιώνουν να αλλάξει ο λαός νοοτροπία και εκείνοι να παραμείνουν ίδιοι και απαράλλακτοι, προσκολλημένοι στο ρουσφέτι, την αδιαφάνεια και την αναξιοκρατία.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Αντί λοιπόν για την αλλαγή πολιτικού παραδείγματος, οικοδομήθηκε ένα πολιτικό οικονομικό σύστημα με ισχυρά εξωθεσμικά κέντρα εξουσίας.

Δεν τους φτάνει μόνο ο έλεγχος της κυβέρνησης αλλά θέλουν και τον έλεγχο της αντιπολίτευσης για να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα τον έλεγχο της εξουσίας.

Αυτό το σύστημα είναι επί της ουσίας ο πραγματικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ, ο πραγματικός αντίπαλος της Δημοκρατικής Παράταξης.

Όσο ισχυρό και αν είναι, με όποια μορφή και αν εμφανίζεται, αν δεν ηττηθεί, η χώρα δεν θα αλλάξει.

Δεν θα απελευθερωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις, δεν θα λειτουργούν εύρυθμα οι θεσμοί. Αυτή είναι η πραγματική μάχη, που έχουμε να δώσουμε και πρέπει να τη δώσουμε ενωμένοι, όσοι πραγματικά πιστεύουμε στην αλλαγή.

Ο λαός, να είστε σίγουροι, δεν ψάχνει νέο διαχειριστή της εξουσίας. Γιατί η διαχείριση της εξουσίας για την εξουσία δεν υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Ο λαός διψά για σχέδιο πολιτικής αλλαγής, για ανατροπή των κατεστημένων, για δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, ελπίδα και προοπτική.

Αυτό το όραμα δεσμεύομαι ότι με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, μαζί θα το κάνουμε πράξη.

Να προσφέρουμε ελπίδα στους νέους, προοπτική στη μεσαία τάξη και ασφάλεια στους πιο ευάλωτους.

Να αποδείξουμε ότι η χώρα μας μπορεί να βρεθεί ξανά στην πρωτοπορία των διεθνών εξελίξεων, με ενισχυμένες όλες τις παραμέτρους της εθνικής της ισχύος.Αυτό είναι το χρέος μας.

Και σας θέλω όλους μαζί σε αυτόν τον αγώνα.

Για τη μεγάλη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ που έχει ανάγκη ο λαός μας.

Για μια ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ στην Ευρώπη και στον κόσμο.Μια Ελλάδα για όλους.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Δείτε φωτογραφίες

Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ κ. Άννα Διαμαντοπούλου

Ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης

Το μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργος Βαρδακαστάνης

Τάσος Γιαννίτσης, Μιλένα Αποστολάκη και Χρήστος Πάχτας

Ο βουλευτής Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ κ. Πέτρος Παππάς

Τάσος Γιαννίτσης, Νίκος Ανδρουλάκης, Άννα Διαμαντοπούλου και Δημήτρης Μάντζος

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστας Τσουκαλάς

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο

Ο πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης

H ομιλία Γιαννίτση: Πολιτικές υπερβάσεις απέναντι στην εθνική-υπαρξιακή απειλή

Θα ξεκινήσω με τρεις διαπιστώσεις:

Πρώτον, η δημογραφική εικόνα της χώρας δεν μας αξίζει. Το τίμημα που ήδη σήμερα πληρώνουμε δεν προέκυψε από κάποια απρόβλεπτα εξωγενή αίτια. Αποτελεί τον αθροιστικό λογαριασμό της πολιτικής αδιαφορίας και αναποτελεσματικότητας στα μηνύματα SOS που εκπέμπονταν, ιδίως τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Δημογραφικό, γήρανση και συρρίκνωση εργατικού δυναμικού, δείχνουν μια κοινωνία και ένα πολιτικό σύστημα με ισχυρά συμπτώματα αδράνειας και αυταρέσκειας, που αδυνατεί να αποτρέψει ή να μετριάσει ένα τόσο ισχυρό κίνδυνο και τις συνέπειές του. Η γήρανση, βεβαίως, δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Όμως, πλέον, η Ελλάδα ανήκει, στις 12 χώρες στον πλανήτη με υπεργήρανσηΔεύτερον, δημογραφικό και γήρανση εκδηλώνονται σε μια χώρα, η οποία διολισθαίνει, όχι προς τα πίσω, αλλά, ακόμα χειρότερα, προς τα εμπρός, προς ένα νέο σύνολο καταστάσεων, που συνδέονται με όλο και πιο ευάλωτες και επικίνδυνες τάσεις. Όταν ο Έλον Μασκ φτάνει να σημειώσει ότι η «Ελλάδα πεθαίνει», εκπέμπει ένα μήνυμα ασύλληπτα βαρύ. Αργά, αλλά σταθερά, διολισθαίνουμε προς συνθήκες που επηρεάζουν με προβληματικό τρόπο όλες τις μεγάλες εθνικές μας εξελίξεις, και που για να ανατραπούν, χρειάζεται μια γενική κοινωνική και πολιτική εγρήγορση.



Η οικονομική κρίση του 2009 έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Οδήγησε στη φυγή εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων και επηρέασε σοβαρά και τη γεννητικότητα. Βλέπουμε σήμερα πόσο μια κρίση στην οποία με ελαφρότητα οδηγηθήκαμε, έχει επιπτώσεις, οι οποίες, τολμώ να πω, είναι πολύ πιο βαριές και από την οικονομική και πολιτική κατάρρευση που βιώσαμε. Η διολίσθηση αυτή είναι, πάντως, και αποτέλεσμα του πολιτικού αρνητισμού να καθορίσει και να υπηρετήσει ένα πλέγμα μεγάλων στόχων, οι οποίοι θα εμπνεύσουν σοβαρές παρεμβάσεις, θα ωθήσουν την κοινωνία προς τα εμπρός, και θα εκφράσουν μεγάλες εθνικές προτεραιότητες, όπως σε τρεις σημαντικές προγενέστερες φάσεις της μεταπολίτευσης. Ένας τέτοιος στόχος δεν μπορεί να είναι αν τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού θα είναι 1,8% ή 2,3% του ΑΕΠ.Τρίτον, το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού συνδέεται ευθέως με επτά, τουλάχιστον, μεγάλα προβλήματα, χωρίς την παράλληλη αντιμετώπιση των οποίων, κάθε πολιτική παρέμβαση θα έχει πολύ περιορισμένα αποτελέσματα:

Α) Την υπογεννητικότητα. Η ανακοίνωση για κλείσιμο 766 σχολείων σε μια χρονιά, λόγω απουσίας μαθητών είναι το πιο οδυνηρό μήνυμα που θα μπορούσε να υπάρξει για το θέμα. Πληγώνει βαθιά. Παραπέμπει στο «Παραμύθι χωρίς όνομα» της Πηνελόπης Δέλτα, 115 χρόνια μετά την πρωτοδημοσίευσή του.

Β) Τη χαμηλή πολιτική προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των νέων ηλικιών. Οι δρόμοι στις πόλεις μας έχουν γεμίσει από χιλιάδες νέους ανθρώπους, που αισθάνονται τυχεροί να κάνουν τον ντελιβερατζή σε περιστασιακές, παραοικονομικές και σωματικά επικίνδυνες δραστηριότητες. Τι σκέψεις θα κάνουν αυτοί για οικογένεια, παιδιά, αξίες και κοινωνική αλληλεγγύη;

Γ) Τις ευκαιρίες του ελληνικού δυναμικού ηλικίας κάτω των 40 ετών να βρει εργασία στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με τις αναιτιολόγητα χαμηλές μισθολογικές αμοιβές και τα προβλήματα στέγασης των νέων εργαζόμενων.

Δ) Μια γενικευμένη διαφθορά στον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας και της πολιτικής, που απογοητεύει και απομακρύνει ιδίως το νεότερο και πιο μορφωμένο πληθυσμό και όσους θέλουν να κρατήσουν ένα επίπεδο αξιοπρέπειας.

Ε) Την ιδεοληπτική και μυωπική μη-αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος στη χώρα και την προβληματική αντιμετώπιση όσων μεταναστών και των παιδιών τους έχουν εγκατασταθεί και ενσωματωθεί εδώ και χρόνια στον ελληνικό χώρο.

ΣΤ) Τη γενικευμένη χαμηλή παραγωγικότητα του παραγωγικού μας συστήματος, που επηρεάζει ευθέως τις συνθήκες εργασίας και το επίπεδο αμοιβής Ελλήνων εργαζόμενων και μεταναστών.

Ζ) Την αναποτελεσματικότητα, τις αλλοπρόσαλλες προσεγγίσεις της πολιτικής και την αδιαφορία των διαφόρων μορφών εξουσίας για το πρόβλημα: της κρατικής εξουσίας, της εξουσίας των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ακόμα και της εξουσίας της κοινωνίας.

Δείτε βίντεο

Ο συνδυασμός των παραγόντων αυτών έχει οδηγήσει, ώστε η χώρα να έχει ένα πληθυσμιακό έλλειμμα εκατοντάδων χιλιάδων προσώπων. Πόσων; Περίπου 600 χιλιάδες σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό που είχε το 2011 και περίπου 1 εκατομμύρια σε σχέση με τον ενεργό πληθυσμό, αντίστοιχα.

Θα αναφερθώ πιο αναλυτικά σε ορισμένα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Α) Μεταξύ 2011 και 2023 οι γεννήσεις υπολείπονται των θανάτων κατά 390 χιλ. άτομα.

Β) Η φυγή προς το εξωτερικό στα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, υπολογίζοντας όσους επέστρεψαν (αν και τα διαθέσιμα μεγέθη δεν είναι διόλου ασφαλή), ενδεικτικά, φτάνει τα 250-300 χιλ άτομα. Ως λόγοι της φυγής αυτής αναφέρονται η αδυναμία εξεύρεσης εργασίας, ιδίως στα πεδία ειδίκευσης όσων αναζητούν εργασία, οι μη ικανοποιητικές αμοιβές και συνθήκες εργασίας, η απωθητική επίδραση παραγόντων που συνδέονται με συνολικότερες αδυναμίες των θεσμών και του τρόπου λειτουργίας της κοινωνίας μας (π.χ. έλλειψη αξιοκρατίας, έντονα στοιχεία συναλλαγής, απουσία ικανοποιητικών προοπτικών, κ.α.). Το θέμα των αμοιβών, όμως, δεν αρκεί. Σημασία έχουν και οι υποδομές για την οικογένεια, για την οργάνωση της ζωής (μεταφορές, ασφάλεια, σχέσεις με Δημόσιο κ.α.), ο βαθμός ικανοποίησης από το συνολικότερο τρόπο λειτουργίας μιας κοινωνίας, όχι μόνο από στατική, αλλά και από δυναμική οπτική, δηλαδή τις προοπτικές στο επίπεδο διαβίωσης και οι προοπτικές που δίνει η πολιτική στην κοινωνία.

Δείτε φωτογραφίες

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος

Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαμάνης

Η Νάντια Γιαννακοπούλου

Η Ράνια Θρασκιά

Ο Γιώργος Νικητιάδης

Γ) Ο ενεργός πληθυσμός, δηλαδή οι ηλικίες 15-65 ετών, μειώθηκε κατά 350 χιλ. άτομα.

Δ) Οι κακές συνθήκες εργασίας των προσωρινών μεταναστών, που πλέον προτιμούν θέσεις εργασίας σε άλλες χώρες (ή και στις δικές τους πλέον), με πιο ικανοποιητικές αμοιβές και περιβάλλον εργασίας. Είναι γνωστές σε όλους οι έντονα υποβαθμισμένες συνθήκες διαμονής και εργασίας που προσφέρονται στον κόσμο αυτό, που κάνει απωθητική την απασχόληση στην Ελλάδα. Ο αριθμός των αλλοδαπών για εποχική εργασία σε αγροτικές, κατασκευαστικές ή τουριστικές εργασίες φαίνεται να έχει μειωθεί κατά περίπου 150 χιλ. άτομα. Η συρρίκνωση αυτή του αριθμού των προσωρινών μεταναστών δεν αφορά το δημογραφικό, αλλά δημιουργεί πρόβλημα στην αγορά εργασίας και στην παραγωγική διαδικασία.

Ε) Στους αριθμούς αυτούς να προσθέσουμε και 500 χιλ. περίπου ανέργους, που αποτελούν αναξιοποίητο δυναμικό και επηρεάζουν περιοριστικά την παραγωγή και την οικονομική μεγέθυνση.

Η Ελλάδα πλέον χάνει σε όλα τα πεδία του δημογραφικού. Χάνει στα πρόσωπα υψηλής εξειδίκευσης, που αποτελούν το κατ΄εξοχήν αναπτυξιακό κεφάλαιο της χώρας, χάνει και στα πρόσωπα χαμηλής εξειδίκευσης, που αδυνατεί να συγκρατήσει ή να προσελκύσει. Χάνει και γενικότερα, καθώς το πρόβλημα της γήρανσης δεν είναι αριθμητικό ή πρόβλημα ισοζυγίου μεταναστευτικών ροών και γεννήσεων. Θέτει, επίσης, το τεράστιο ζήτημα της γλώσσας, της ιστορικής συνέχειας, συνείδησης, των πολιτισμικών δεσμών κατοίκων και χώρας, των αξιών και της συνεκτικής πορείας μας ως έθνος.

Επιπλέον, σήμερα, η Ελλάδα αντιμετωπίζει στην περιοχή της και προβλήματα γεωπολιτικής φύσης. Εκτιμάται, ότι γύρω στο 2050, στην Ελλάδα θα έχει μειωθεί ο πληθυσμός από 10,5 εκατ. σε λιγότερο από 8 εκατ., ενώ στην γειτονική Τουρκία θα έχει αυξηθεί κατά 10 εκατομμύρια περίπου, όσος δηλαδή είναι ο σημερινός συνολικός ελληνικός πληθυσμός. Οι προεκτάσεις αυτής της προοπτικής για την οικονομία και τη χώρα είναι εξαιρετικά ανησυχητικές.

Οι διαπιστώσεις αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη υπερβατικής κινητοποίησης και ιεραρχήσεων:

Να αποφασίσουμε ότι θα απαντήσουμε ουσιαστικά στην πρόκληση. Δεν είναι θέμα να πάρουμε κάποια επιφανειακά μέτρα που θα ανακυκλώνουμε κάθε 2-3 χρόνια, όταν θα έχει φανεί -για άλλη μια φορά- ότι ήταν αναποτελεσματικά. Η μεγάλη δυσκολία δεν είναι μόνο η αλλαγή αυτή καθ’ αυτή, αλλά και ο πολύς χρόνος για να πετύχει κανείς ένα τέτοιο στόχο, και η ανάγκη για συνέχεια από διαδοχικές κυβερνήσεις. Η εξέλιξη στο δημογραφικό δείχνει εκκωφαντικά, ότι το παίγνιο των επιφανειακών κινήσεων τελείωσε από καιρό, και όχι μόνο στο δημογραφικό.

Μεταξύ των υπαρκτών προβλημάτων του δημογραφικού και του τρόπου που λειτουργεί η πολιτική και η οικονομία υπάρχουν στενές διασυνδέσεις και αλληλεξαρτήσεις. Για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό -και κάθε άλλο σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα- σημαντικό ρόλο έχει η ενεργοποίηση των μηχανισμών ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας σε όλη την οικονομία -ιδιωτική και δημόσια. Υπάρχει; Το αντίθετο συμβαίνει. Όσο διάστημα η «Πραγματική Πολιτική» (ΠΠ) θα ρίχνει το βάρος σε σχήματα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ -με κάθε παραλλαγή τους- και η διαφθορά και τα εύκολα και υψηλά εισοδήματα τέτοιου τύπου θα κερδίζουν απέναντι στα εισοδήματα από την παραγωγική διαδικασία, η πραγματικότητα θα επιβαρύνεται. Πλέον, χρειάζεται αλλαγή παραδείγματος. Το σύνθημα δεν είναι «γεννάτε γιατί χανόμαστε». Είναι «να ξυπνήσουμε γιατί χανόμαστε», και όχι μόνο στο δημογραφικό. Θέλει το κράτος να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων φορέων, θέλει να αναβαθμίσει το σύστημα υγείας και τα Πανεπ/μια; Θέλει να βελτιώσει την ασφάλεια των πολιτών που κάθε μέρα πλήττεται ή τις συνθήκες ζωής των πιο επιβαρυμμένων στρωμάτων της κοινωνίας; Η απάντηση που δίνει η ίδια η πραγματικότητά μας είναι μονοσήμαντη: δεν θέλει, δεν ξέρει, δεν αντέχει τέτοιες αλλαγές.

Συχνά αναφέρεται, ότι τα κενά στην αγορά εργασίας μπορεί να καλυφθούν αν περισσότερος γυναικείος πληθυσμός επιλέξει ή αναγκαστεί να εργαστεί. Η εικόνα όμως δείχνει κάτι άλλο. Ότι μεταξύ 2007 και 2024 οι εργαζόμενες γυναίκες αυξήθηκαν κατά 33 χιλιάδες, ενώ ο εργαζόμενος ανδρικός πληθυσμός μειώθηκε κατά 365 χιλιάδες. Με άλλα λόγια η κρίση έπληξε περισσότερο όσους αμείβονταν με μεγαλύτερους μισθούς, αναγκάζοντας το γυναικείο πληθυσμό να αντισταθμίσει τη μείωση του οικογενειακού εισοδήματος. Κανένα περίεργο, ότι η γεννητικότητα συρρικνώθηκε. Όταν λόγω χαμηλών αμοιβών εργασίας, πιέζεται τμήμα του γυναικείου πληθυσμού να μετατοπιστεί στην αγορά εργασίας χωρίς μορφές κοινωνικής υποστήριξης, η γεννητικότητα πλήττεται ακόμα περισσότερο .

Σε τελική ανάλυση, η πολιτική για το δημογραφικό δεν είναι συνάρτηση μόνο κάποιων μορφών χρηματικής δαπάνης, αλλά της πολιτικής ικανότητας και βούλησης να δημιουργήσει ένα συνολικό περιβάλλον, στο οποίο θα είναι βελτιωμένα, όχι απλώς κάποια αριθμητικά δεδομένα, αλλά βασικές σχέσεις και αξίες που αγγίζουν ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας. Αναπόφευκτα, θα ήταν σωστό, να προσθέσουμε «στο κάδρο» των κρίσιμων παραγόντων και τα οικονομικά-κοινωνικά αποτελέσματα της «συνολικής διακυβέρνησης». Αν μια κοινωνία χαρακτηρίζεται από τρόπους λειτουργίας που οδηγούν σε ισχνές αναπτυξιακές και συνολικές επιδόσεις ή κρίσεις, σε αδιαφανείς συναλλαγές και σε σοβαρές εισοδηματικές ανισότητες, οι κοινωνικές και άλλες συνέπειες θα είναι αυτές που βλέπουμε.

Συνεπώς, πέρα από το να αλλάζουμε για 30η φορά επιδόματα και φορολογίες, πρέπει να κάνουμε αλλαγές στην ίδια την πραγματικότητα που απογοητεύει τον κόσμο και που απλώνεται όλο και περισσότερο γύρω μας και δεν επηρεάζει μόνο το δημογραφικό. Σε παλαιότερες εποχές ήταν η φτώχεια ή οι δύσκολες πολιτικές συνθήκες στη χώρα που επηρέασαν την εξωτερική μετανάστευση και το δημογραφικό. Σήμερα, είναι οι σημαντικές αδυναμίες σε ό,τι αφορά στη διακυβέρνηση της χώρας, στο παραγωγικό της σύστημα και στο κοινωνικο-πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει ένας εργαζόμενος πολίτης.

Η σημερινή εκδήλωση, σε μια τόσο συμβολική ημερομηνία, καταλαβαίνω, ότι θέλει να δώσει το μήνυμα ότι για το ΠΑΣΟΚ το δημογραφικό αποτελεί εθνική προτεραιότητα, όχι με τη συνήθη έννοια του όρου. Ας μην μείνει η περίοδος της κρίσης που περάσαμε ως η απαρχή της παρακμής της χώρας μας. Ας γίνει η εκδήλωση αυτή, η αφετηρία για ένα «άλμα προς το αύριο», που δεν θα αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το σύνολο του πολιτικού μας συστήματος.

Δείτε φωτογραφίες

Στη συζήτηση για το δημογραφικό συμμετείχαν οι: Βύρων Κοτζαμάνης, Παύλος Μπαλτάς, Φαίη Μακαντάση, Κατερίνα Καζάνη

Νίκος Βοσδογάνης και Κώστας Λαλιώτης

O ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟκ κ. Νίκος Παπανδρέου

O πρώην υπουργός Εργασίας κ. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου

