Εργάνη: Μείωση 20.729 θέσεων εργασίας τον Ιούλιο – Προσλήψεις νέων και απολύσεις παλαιών εργαζομένων

Μείωση 20.729 θέσεων εργασίας κατέγραψε τον Ιούλιο το σύστημα «Εργάνη», με τις περισσότερες απώλειες να διαπιστώνονται στους πιο «ακριβούς» και μεγαλύτερους ηλικιακά εργαζόμενους και ειδικά στις γυναίκες.
Τα επίσημα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Εργασίας, μπορεί να δείχνουν ρεκόρ νέων θέσεων (319.843) επταμήνου, αλλά ειδικά για τον Ιούλιο δείχνουν επίσης περιορισμό των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, που πια έχουν βραχεία κεφαλή (51,34% ή 150.045), σε σχέση με τις ευέλικτες μορφές εργασίας (48,66% ή 142.225).
Διαπιστώνεται ακόμη πως κατά τον συγκεκριμένο μήνα, υπήρξε απώλεια 48.430 θέσεων εργασίας στις ηλικίες άνω των 25 ετών, με τις περισσότερες από αυτές (21.917) να έχουν χαθεί στις ηλικίες 45 – 64 ετών. Αντίθετα, προέκυψαν 27.701 νέες θέσεις εργασίας στους νέους, ηλικιακά, εργαζόμενους, (15 – 24 ετών).
Το στοιχείο αυτό δείχνει πως κατά τον συγκεκριμένο μήνα, οι επιχειρήσεις επέλεξαν να προσλάβουν περισσότερους νέους εργαζόμενους, που κοστίζουν λιγότερο, ενδεχομένως και με όρους ευέλικτων μορφών εργασίας, για να μειώσουν και άλλο τη μισθολογική τους δαπάνη.
Στον αντίποδα, επέλεξαν να απολύσουν πιο μεγάλους ηλικιακά εργαζόμενους, οι οποίοι πιθανότατα να κόστιζαν, μισθολογικά, περισσότερο. Μάλιστα, τα στοιχεία δείχνουν ότι μεγάλες απώλειες κατέγραψαν οι γυναίκες με 22.858 χαμένες θέσεις, όταν οι άνδρες κατάφεραν να κλείσουν τον Ιούλιο με θετικό πρόσημο, 2.129 νέων θέσεων εργασίας.
Ακριβέστερα τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» δείχνουν ότι:
- Τον Ιούλιο χάθηκαν 20.729 θέσεις εργασίας.
- Τον Ιούλιο του 2024 είχε καταγραφεί απώλεια 34.979 θέσεων. Άρα φέτος, χάθηκαν 14.250 λιγότερες θέσεις, συγκριτικά με πέρσι.
- Προέκυψαν 292.270 προσλήψεις τον φετινό Ιούλιο, λιγότερες κατά 6.740, σε σχέση με τις 299.010 που καταγράφηκαν πέρσι τον ίδιο μήνα.
- Υπήρξαν 312.999 απολύσεις φέτος τον Ιούλιο, λιγότερες κατά 20.990, συγκριτικά με τις 333.989 περσινές.
- Στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου, καταγράφηκαν 319.843 νέες θέσεις εργασίας, 15.614 περισσότερες, από τις 304.229 που υπήρξαν το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Το φετινό αποτέλεσμα των 319.843 νέων θέσεων εργασίας είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από το 2001 και μετά, όταν και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
- Είναι η τρίτη σερί χρονιά, που ο Ιούλιος καταγράφει αρνητικό πρόσημο στις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Το 2023 είχε προκύψει απώλεια 8.294 θέσεων, το 2024 χάθηκαν άλλες 34.979 και φέτος 20.729 θέσεις εργασίας.
- Από το 2001 και μετά, μόλις εννέα φορές έχει προκύψει αρνητικό πρόσημο στις θέσεις εργασίας του Ιουλίου. Οι τρεις εξ αυτών την τελευταία τριετία. Οι υπόλοιπες 16 χρονιές, είχαν θετικό αποτέλεσμα κατά τον συγκεκριμένο μήνα. Καλύτερη χρονιά ήταν το 2020 με 67.911 νέες θέσεις εργασίας, μόνο που τότε η χώρα βίωνε τα αποτελέσματα της πανδημίας και την ολοκλήρωση του 1ου Lockdown που είχε προκύψει, το αμέσως προηγούμενο διάστημα.
- Ο Ιούλιος είναι ο δεύτερος μήνας φέτος με αρνητικό πρόσημο, μετά τον Ιανουάριο (-15.450 θέσεις εργασίας).
- Από τις 292.270 προσλήψεις που καταγράφηκαν τον Ιούλιο, οι 150.045 (ποσοστό 51,34%) προέκυψαν με όρους πλήρους απασχόλησης. Υπήρξαν ακόμα 112.130 προσλήψεις μερικής απασχόλησης (ποσοστό 38,36%) και 30.095 (ποσοστό 10,30%) με όρους εκ περιτροπής εργασίας. Άρα, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης ανήλθαν τον Ιούλιο στις 142.225 ή στο 48,66% του συνόλου.
- Στους άνδρες τον Ιούλιο δημιουργήθηκαν 2.129 νέες θέσεις εργασίας. Αντίθετα, σημαντική απώλεια 22.858 θέσεων καταγράφηκε στις γυναίκες, κατά τον ίδιο μήνα αναφοράς.
- Ανά ηλικία, θετικό ισοζύγιο 27.701 νέων θέσεων εργασίας, διαπιστώνεται μόνο στους νέους, 15 – 24 ετών. Όλες οι άλλες ηλικιακές κατηγορίες έχουν αρνητικό πρόσημο. Ειδικότερα, χάθηκαν 4.786 θέσεις εργασίας στις ηλικίες 25 – 29 ετών, ενώ οι απώλειες έφτασαν τις 20.578 στις ηλικίες 30 – 44 ετών. Το χειρότερο αποτέλεσμα όμως καταγράφηκε στις ηλικίες 45 – 64 ετών, με 21.917 χαμένες θέσεις εργασίας και έπονται οι ηλικίες άνω των 64 ετών με 1.149 απώλειες τον Ιούλιο.
- Ανά δραστηριότητα, η εστίαση απέφερε 13.239 νέες θέσεις εργασίας, τις περισσότερες τον Ιούλιο. Άλλες 7.031 προήλθαν από τα καταλύματα, 4.963 από την βιομηχανία τροφίμων και η πρώτη πεντάδα συμπληρώνεται με το λιανικό εμπόριο (4.206 θέσεις) και την αποθήκευση και τις μεταφορές (872 θέσεις). Αντίθετα, οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφηκαν τον ίδιο μήνα από την εκπαίδευση (-27.027), από τη δημόσια διοίκηση, άμυνα και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (-10.869), από τις αθλητικές δραστηριότητες και την ψυχαγωγία (-4.672), από την κοινωνική μέριμνα χωρίς παροχή καταλύματος (-4.210) και από τις δραστηριότητες υγείας (-2.596 θέσεις).
- Ανά Περιφέρεια, οι πιο πολλές χαμένες θέσεις εργασίας (-35.603) προέκυψαν στην Αττική. Στον αντίποδα, θετικό πρόσημο κατέγραψε το Νότιο Αιγαίο (8.179).