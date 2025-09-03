ΗΠΑ:-Σε-χαμηλό-10-μηνών-οι-κενές-θέσεις-εργασίας-τον-Ιούλιο

Πιο συγκεκριμένα, οι κενές θέσεις εργασίας μειώθηκαν στις 7,18 εκατ. από την πτωτικά μέτρηση του Ιουνίου για 7,36 εκατ. σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας.

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών έπεσαν τον Ιούλιο οι κενές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ και αποτελούν ακόμη μία ένδειξη της μειωμένης ζήτησης για εργαζόμενους λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, οι κενές θέσεις εργασίας μειώθηκαν στις 7,18 εκατ. από την πτωτικά μέτρηση του Ιουνίου για 7,36 εκατ. σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Η μέση εκτίμηση σε έρευνα του - σε οικονομολόγους ήταν στις 7,38 εκατ. ανοιχτές θέσεις εργασίας.

Στους επιμέρους κλάδους, τον χαμηλότερο αριθμό κενών θέσεων εργασίας εμφάνισε η ιατρική περίθαλψη, το λιανεμπόριο και τον τουρισμό.

Η μείωση των κενών θέσεων εργασίας δείχνει ότι οι εταιρείες γίνονται πιο προσεκτικές και επιλεκτικές στις προσλήψεις τους, καθώς προσπαθούν να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο της εμπορικής πολιτικής του Τραμπ στην οικονομία. Εκτός από τα στοιχεία για τις κενές θέσεις εργασίας, ο ρυθμός προσλήψεων έχει επιβραδυνθεί και οι άνεργοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να βρουν νέα θέση εργασίας.