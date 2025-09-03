Η-θέση-και-οι-προοπτικές-των-ελληνικών-τραπεζών-στα-Βαλκάνια

Τη θέση που έχασαν στις βαλκανικές αγορές, και όχι μόνο, επιδιώκουν να ανακτήσουν οι ελληνικές τράπεζες, μετά την υποχρεωτική πώληση των θυγατρικών τους και της δραστικής αναδιάταξης της διεθνούς παρουσίας τους κατά τη δεκαετία του 2010. Κερδίζει πόντους και καραδοκεί στη Βουλγαρία η Eurobank. Ακολουθεί την UniCredit στην δυναμική Ρουμανία η Alpha. Η θέση της ΕΤΕ σε Βόρεια Μακεδονία.

Τη θέση που έχασαν στις βαλκανικές αγορές, και όχι μόνο, επιδιώκουν να ανακτήσουν οι ελληνικές τράπεζες, μετά την υποχρεωτική πώληση των θυγατρικών τους και της δραστικής αναδιάταξης της διεθνούς παρουσίας τους κατά τη δεκαετία του 2010.

Μέσω του βασικού «καναλιού» ανάπτυξης, που δεν είναι άλλο από την πιστωτική επέκταση, οι τράπεζες ανοίγουν τη «βεντάλια» στις διεθνείς χορηγήσεις, στη βάση της παρουσίας που διαθέτουν σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, αλλά και από τη συμμετοχή τους σε κοινοπρακτικά σχήματα χορηγήσεων ξένων εταιρειών – projects (syndicated loans). Έτσι, μπορούν να ρεφάρουν τυχόν αποκλίσεις που μπορεί να προκύψουν δυνητικά από την εγχώρια αγορά που στοιχειοθετεί και τη βασική τους δραστηριότητα.

Την ίδια στιγμή, αποτελούν «σκαλοπάτι» για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια αλλά και σε άλλες ζώνες, χρηματοδοτώντας της εξωστρέφεια αυτών και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των γειτονικών χωρών.

Κερδίζει πόντους και καραδοκεί στη Βουλγαρία η Eurobank…

Η Eurobank πρωταγωνιστεί στην εκτός Ελλάδος παρουσία, με ισχυρή θέση στα Βαλκάνια και πιο συγκεκριμένα στη Βουλγαρία. Η τελευταία συνέβαλε στο 16% των καθαρών κερδών του ομίλου Eurobank κατά το πρώτο εξάμηνο, με προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 110 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,5% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, η Eurobank Bulgaria δουλεύει με υψηλότερο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο έναντι των υπόλοιπων τμημάτων του ομίλου (στο 3,87% στο δεύτερο τρίμηνο) και δείχνει να ανεβάζει ρυθμούς σε επίπεδο πιστωτικής επέκτασης, με βασικούς μοχλούς τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια. Τα συνολικά μεικτά δάνεια ενισχύθηκαν στα 8,4 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, έναντι 7,1 δισ. στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του περσινού έτους, με τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά στα 2,7 και 2,1 δισ. ευρώ, έναντι 2,1 και 1,8 δισ. αντίστοιχα, τη στιγμή που οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 9,4 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 3,1 δισ. προθεσμιακές).

Παράλληλα, η επικείμενη υιοθέτηση του ευρώ στη Βουλγαρία, που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του επόμενου έτους, αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό ορόσημο προς την περαιτέρω οικονομική σύγκλιση με την Ευρώπη, σύμφωνα με την διοίκηση της Eurobank. Σύμφωνα με την ίδια, θα απελευθερωθεί 1 δισ. ευρώ ρευστότητας λόγω της άρσης της υποχρέωσης για διατήρηση αυξημένων αποθεμάτων στην τοπική κεντρική τράπεζα, εξέλιξη που θα ενισχύσει τα καθαρά έσοδα από τόκους του 2026. Η υιοθέτηση του ευρώ θα έχει θετικές επιπτώσεις για την οικονομία συνολικά και ειδικά για τον τραπεζικό κλάδο, όπως έχει υποστηρίξει η Petia Dimitrova, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Postbank, και πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ένωσης Τραπεζών Βουλγαρίας. Σύμφωνα με την ίδια, η παραπάνω εξέλιξη θα επηρεάσει θετικά την οικονομία, θα επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις και θα ωφελήσει τους πολίτες και τις εταιρείες μέσω του χαμηλότερου κόστους συναλλαγών, της βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος και της αυξημένης απασχόλησης. Να σημειωθεί πως οι πέντε μεγαλύτερες τράπεζες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Eurobank ελέγχουν το 77% του κλάδου και υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ενοποίησης, πεδίο που παρακολουθεί η διοίκηση της εγχώριας συστημικής τράπεζας.

Δείγμα προθέσεων για μεγαλύτερη κινητοποίηση δυνάμεων προς τη Βουλγαρία αποτελεί το γεγονός πως η τράπεζα απέκτησε νέα γραφεία κεντρικής διοίκησης, μετά την αγορά κτιρίου τον περασμένο Μάρτιο έναντι τιμήματος 39,2 εκατ. ευρώ μέσω της απόκτησης του 100% της εταιρείας Oscar Estate.

Να σημειωθεί πως προ δύο ετών, η Postbank αύξησε ελαφρώς το μερίδιο της στην βουλγαρική αγορά, εξαγοράζοντας την BNP Paribas Personal Finance Bulgaria, η οποία διέθετε περιουσιακά στοιχεία 450 εκατ. ευρώ και καταθέσεις κοντά στα 100 εκατ. ευρώ (εννεάμηνο 2022). Η συναλλαγή αυτή ενδυνάμωσε τη θέση της Postbank στη λιανική τραπεζική της Βουλγαρίας, δημιουργώντας τις βάσεις σταυροειδών πωλήσεων, δεδομένης της πελατειακής βάσης της BNP Paribas Personal Finance Bulgaria, που ξεπερνούσε τις 270 χιλιάδες πελάτες.

Ακολουθεί την UniCredit στη Ρουμανία η Alpha

Από την άλλη, η Alpha Bank (μέσω της Alpha Διεθνών Συμμετοχών) ελέγχει το 9,9% της νέα οντότητας που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση Αlpha Bank Romania – UniCredit Romania (ολοκληρώθηκε προ ημερών) μετά την πώληση του 90,1% της πρώτης στη UniCredit. Η Alpha έλαβε 256 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ενισχύοντας έμμεσα του κεφαλαιακούς της δείκτες, κατά 100 μονάδες βάσης περίπου, λόγω μείωσης του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού. Επιπλέον, η Alpha προχώρησε στην πώληση των θυγατρικών της Alpha Leasing Romania και Alpha Insurance Brokers (στη Vista Bank) η οποία οδήγησε σε πρόσθετη απομείωση ύψους 4 εκατ. ευρώ που αναγνωρίστηκε στις «διακοπείσες δραστηριότητες» (η συναλλαγή πώλησης των θυγατρικών ολοκληρώθηκε στις 16/07/25). Η τράπεζα έχει δώσει guidance για συνεισφορά στα κέρδη περί τα 40 εκατ. σε ετήσια βάση ήδη από το 2026.

Την ίδια στιγμή, η οικονομία της Ρουμανίας έχει τα φόντα να εισέλθει σε ένα ισχυρό μακροοικονομικό μέγα – κύκλο, με τον τραπεζικό κλάδο να προσφέρει ευκαιρίες περαιτέρω ενοποίησης. Υπό αυτό το πρίσμα, η Alpha κατέχοντας ποσοστό 9,9% στην νέα τραπεζική οντότητα και ακολουθώντας το βηματισμό της «επιθετικής» σε εξαγορές UniCredit μπορεί κάλλιστα να καταλήξει να συμμετέχει με το παραπάνω ποσοστό, σε μια πολύ μεγαλύτερη τράπεζα, μιας πολύ μεγαλύτερης και δυναμικότερης οικονομίας. Στόχος της διοίκησης είναι η Ρουμάνια και η Κύπρος να καλύπτουν σωρευτικά πάνω από το 20% των εσόδων του ομίλου σε μεσοπρόθεσμη βάση.

Μπορεί να διεκδικήσει μερίδια στη Β. Μακεδόνια η ΕΤΕ