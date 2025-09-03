Θα-δείτε-τι-θα-συμβεί-αν-οι-ΗΠΑ-δεν-είναι-ικανοποιημένες-με-τις-αποφάσεις-του-Πούτιν-για-την-Ουκρανία,-λέει-ο-Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την συνάντησή του με τον Πολωνό ομόλογό του, απάντησε στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τις ενέργειές του απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο και τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για τις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προειδοποίησε ότι αν οι αποφάσεις του Ρώσου προέδρου σχετικά με την Ουκρανία δεν ικανοποιούν τις ΗΠΑ, θα ακολουθήσουν συνέπειες. Ερωτηθείς για το μήνυμά του προς τον Πούτιν, απάντησε ότι δεν έχει κάτι καινούριο να του πει, καθώς ο Ρώσος ηγέτης γνωρίζει καλά τις θέσεις του. «Θα πάρει μια απόφαση, και ό,τι κι αν είναι αυτή, είτε θα είμαστε ευχαριστημένοι είτε όχι, και αν δεν είμαστε ευχαριστημένοι, θα δείτε να συμβαίνουν πράγματα» δήλωσε.

Ο Τραμπ αντέδρασε με θυμό σε μια υπόδειξη ενός Πολωνού δημοσιογράφου ότι δεν έχει δώσει συνέχεια στις προειδοποιήσεις του προς τον Πούτιν, παρά το γεγονός ότι ο Ρώσος πρόεδρος εξακολουθεί να μην συμφωνεί σε συνάντηση με τον Ζελένσκι: «Πώς το ξέρεις αυτό; Πώς ξέρεις ότι δεν υπάρχει δράση; Αλήθεια;» ανέφερε, τονίζοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει επιβάλει κυρώσεις στην Ινδία, οι οποίες κόστισαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Τραμπ επεσήμανε ότι δεν έχει ακόμα ενεργοποιήσει τις πιο αυστηρές φάσεις των κυρώσεων, αναφερόμενος σε «φάση δύο και φάση τρία», και πρόσθεσε με έντονο ύφος: «Αν λέτε ότι δεν υπάρχει δράση, ίσως πρέπει να βρείτε μια νέα δουλειά».

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης νωρίτερα για την στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα, λέγοντας ότι ήταν μια «όμορφη τελετή» και «πολύ, πολύ εντυπωσιακή». Τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να είχαν αναγνωριστεί στις ομιλίες «για τη βοήθεια που πρόσφεραν στην Κίνα να αποκτήσει την ελευθερία της». «Αλλά κατάλαβα τον λόγο για τον οποίο το έκαναν, και ήλπιζαν ότι θα το παρακολουθούσα, και το παρακολούθησα. Η σχέση μου με όλους τους είναι πολύ καλή. Θα μάθουμε πόσο καλή είναι την επόμενη εβδομάδα ή τις επόμενες δύο».

Παράλληλα, δήλωσε ότι θα επικοινωνήσει σύντομα με «εκείνον», υπονοώντας πιθανότατα τον Βλαντίμιρ Πούτιν, για να βρει τρόπο να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ επιτέθηκε στον Τζο Μπάιντεν για τις εξελίξεις στην περιοχή.

«Δεν είμαι ευχαριστημένος με τον αριθμό των θυμάτων κάθε εβδομάδα. Είναι άνθρωποι, έχουν γονείς, αποχαιρετούν τους γονείς τους και αυτοί δεν τους ξαναβλέπουν. Θέλω να το σταματήσουμε τώρα» δήλωσε.

Επιπλέον, κατηγόρησε τον Μπάιντεν για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, λέγοντας πως η μεγαλύτερη αιτία του πολέμου βρίσκεται ακριβώς εκεί, «σε αυτές τις καρέκλες», υποδεικνύοντας την αμερικανική πολιτική.

«Ποτέ δεν ξέρεις με τον πόλεμο. Ο πόλεμος είναι περίπλοκος και επικίνδυνος και χάος, τι αιματηρό χάος. Θα τελειώσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αλλά πρέπει να σταματήσουν να σκοτώνουν όλες αυτές τις ψυχές» κατέληξε.