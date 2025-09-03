Κέρδη στις Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο μάκρο και οικονομικά αποτελέσματα

Με θετικά πρόσημα έκλεισαν οι Ευρωαγορές τη συνεδρίαση της Τετάρτης (3/9), με τους επενδυτές να εξετάζουν τα μακροοικονομικά στοιχεία, αποτελέσματα εταιρειών καθώς και εξελίξεις αναφορικά με τους δασμούς και τους πολέμους.

Σε αυτό το πλαίσιο ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με κέρδη 0,67%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,48% στις 23.600,53 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε άλμα 0,86% στις 7.719,71 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε με κέρδη 0,67% στις 9.177,99 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX κινήθηκε ανοδικά κατά 0,56% στις 14.786,90 μονάδες, ο ιταλικός MIB σημείωσε κέρδη 0,14% στις 41.784,66 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχώρησε κατά 0,38% στις 7.648,38 μονάδες.