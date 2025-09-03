Κυριακούλης:-Άδεια-ΔΣ-για-σύμβαση-διαχείρισης-πλοίου-με-την-y-knot-ship-management

Η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι αφού έλαβε υπόψη του σχετική εισήγηση της Διοίκησης, το Σχέδιο της προτεινόμενης σύμβασης διαχείρισης πλοίου και την από 2.9.2025 έκθεση αξιολόγησης της σύμβασης διαχείρισης πλοίου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Κωνσταντίνου Κακολύρη, ΑΜ ΣΟΕΛ 42931, της Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Α.Μ. ΣΟΕΛ: E120, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην συνεδρίασή του της 3.9.2025, αποφάσισε ομόφωνα και χορήγησε, σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 101 ν. 4548/2018, άδεια για την κατάρτιση σύμβασης διαχείρισης πλοίου μεταξύ της θυγατρικής “Sapphire Inc.” και του συνδεδεμένου μέρος “Y-Knot Ship Management Inc.” βάσει Τυποποιημένης Συμφωνίας Διαχείρισης Πλοίων από την BIMCO.

Σύμφωνα με το άρθρο 100 §3 ν. 4548/2018, εντός δέκα ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.